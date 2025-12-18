Azioni Generali - BorsaInside.com

Con il rialzo messo a segno nella seduta di oggi, salgono a quattro le sessioni consecutive tinte di verde delle azioni Generali. Il colosso assicurativo friulano mentre è in corso la redazione dell’articolo passa di mano a 35,4 euro, il 6,5 per cento in più rispetto ai valori di un mese fa. Ma non è solo questo aspetto a fare rumore. La vera notizia è che grazie proprio al leggero apprezzamento di oggi, Generali consolida ancora di più i suoi massimi. Già aggiornati ieri a quota 35,32 euro, oggi migliorando ulteriormente a 35,4 euro. Non è necessario essere dei grandi esperti per capire che il Leone di Trieste, da inizio ottava, sta praticamente viaggiando sui massimi con possibilità di ulteriore allungo. I volumi decisamente alti rispetto alle medie rappresentano in tal senso un segnale molto chiaro. L’impressione è che Generali, già forte di un rialzo del 28 per cento nell’anno corrente, possa avere ancora la forza per salire.

Così pensano gli analisti di UBS che, con la loro valutazione extra bullish, hanno dato manforte ai compratori. Gli analisti svizzeri, pur ammettendo che le azioni Generali siano salite tanto nell’ultimo anno, ritengono che i reali prezzi obiettivo non sia stati ancora raggiunti e che al contrario ci sia ancora un forte potenziale di upside. Insomma classica prospettiva rialzista che fa sempre bene già di suo ma che, in questo caso, vale il doppio perchè UBS fino a ieri era fortemente pessimista sulle azioni Generali tanto da consigliare agli investitori di vendere. Senza girarci tanto attorno, gli esperti hanno praticamente cambiato tutto impressionando il mercato (e da qui la scalata di Generali a nuovi record).

Per UBS le azioni Generali sono da comprare

Rating dal precedente sell al nuovo buy e target price da appena 23,7 euro a ben 40 euro sono le coordinate della nuova valutazione di UBS sulle Generali.

Una promozione così totale si spiega solo con un radicale cambio di prospettiva sulla compagnia assicuratrice e infatti nel report di UBS viene posto l’accento sulle solide prospettive di EPS (utile per azione) il cui tasso di crescita futura viene visto più alto rispetto a quello dei concorrenti. Ancora forte apprezzamento è stato espresso anche per il portafoglio di attività delle Generali che, grazie alle scelte strategiche dei vertici friulani, è stato valorizzato al meglio. Infine focus anche sulla redditività che, secondo gli analisti, ha dalla sua l’ottima organizzazione geografica della compagnia che da sempre punta sulle area che sono caratterizzate da un più alto potenziale di crescita focalizzandosi su quei mercati in cui i rendimenti degli investimenti si sono mostrati molto stabili nel corso dell’ultimo anno.

Le previsioni 2026 di Generali secondo UBS

Fin qui abbiamo insistito sul lato qualitativo dell’analisi di UBS su Generali. Ma i numeri cosa dicono? Sono infatti i target ad impattare sulle possibili strategie operative degli investitori soprattutto se abbiamo a che fare con un titolo, come Generali, già in forte crescita nel 2025.

E allora, ragionando in termini di prospettive 2026, gli analisti svizzeri vedono il 45 per cento dell’utile operativo atteso per il prossimo anno essere riconducibile al ramo Vita. Se questa view dovesse effettivamente concretizzarsi si tratterebbe non solo di un risultato storico ma dell’attestazione di un vero e proprio del Leone rispetto alla concorrenza visto che analogo voce tra i concorrenti si ferma nella migliore delle ipotesi al 37 per cento.

Per quello che invece riguarda le previsioni 2026 sul ramo Danni, almeno l’85 per cento dei premi del gruppo dovrebbe essere ricondotto al canale retail grazie alle buone performance sui mercati europei.

Allargando poi la valutazione a oltre il 2026, gli analisti vedono nel prossimo triennio una crescita media annua dei ricavi più alta dell’1,2 per cento rispetto alla media dei concorrenti.

E per quello che riguarda il lato patrimoniale, il combined ratio è visto in miglioramento di 30 punti base contro il previsto ribasso di 50 punti base da parte dei concorrenti.

In pratica su più voci di bilancio e più parametri triennali, Generali vanta stime molto più robuste della concorrenza. Questo è il reale valore aggiunto del Leone di Trieste ed è sulla base di questi elementi che UBS consiglia di comprare.

Upside fino a 40 euro è eccessivo?

Il target price di 40 euro fissato dagli analisti di UBS sulle azioni Generali è ambizioso. Una curiosità che forse potrebbe sorprendere: non è quello più alto visto che c’è chi vede il Leone a 42 euro con potenziale di upside del 19 per cento. Ragionando però sulle medie la valutazione di UBS è comunque tra le più ottimistiche. Il rating medio sulle azioni Generali è accumulate (accumulare). Vero ci sono cinque indicazioni di acquisto ma ci sono anche quattro hold e due underperform (farà peggio del settore di riferimento) oltre a un sell. Molto contratto anche il prezzo obiettivo medio che essendo pari a 35,2 euro praticamente coincide con i prezzi correnti e annulla ogni upside potenziale.

Che da UBS sia siano svegliati tardi?

