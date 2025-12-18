Azioni Geox - BorsaInside.com

Con un crollo di oltre il 40 per cento su base annua, le azioni Geox sono tra le peggiori di tutta la borsa. Nella penultima seduta della settimana il titolo scambia a 0,3 euro sostanzialmente sulla parità. Da fine novembre c’è stato un leggero miglioramento del trend e infatti la prestazione mensile è positiva per il 2 per cento. La quotata avrebbe però bisogno di un catalizzatore forte in grado di aumentarne la visibilità per poter così cambiare rotta.

La speculazione che molti trader stanno facendo oggi è che proprio dalla recente approvazione del budget 2026 possa arrivare qualcosa di stimolante. Guardando a quello che è il trend in atto oggi verrebbe da pensare che, almeno per adesso, il mercato non abbia trovato alcuno spunto in questi numeri. Non è però detto che, più in là, non si possa accendere l’attenzione. E allora vediamo nel dettaglio.

Broker consigliato Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

I dettagli del budget 2026 di Geox

Le linee guida del budget 2026 si collocano in continuità con il Piano Industriale 2025-2029 della quotata che era stato approvato un anno fa (dicembre 2024). La sola novità è l’incorporazione di ipotesi più prudenti sul fronte dei ricavi alla luce di uno scenario macro e di consumo meno favorevole.

Il documento previsionale parte dall’assunto che le condizioni di mercato che hanno caratterizzato il settore delle calzature continueranno a pesare anche nel 2026. Il management stima infatti una contrazione significativa della domanda complessiva di settore, elemento che ha portato a rivedere al ribasso le aspettative di fatturato rispetto a quanto inizialmente previsto nel Piano Industriale per lo stesso esercizio. In questo contesto, Geox ha adottato un approccio prudenziale, riflettendo nel budget ipotesi di vendita coerenti con uno scenario di consumi ancora deboli.

Premesso questo, per il 2026 i ricavi sono attesi a livelli significativamente inferiori rispetto alle proiezioni originarie del Piano Industriale e in flessione rispetto alle stime per il 2025. La riduzione prevista è nell’ordine di un low single digit, quindi contrazione contenuta ma strutturale. Nelle previsioni di fatturato sono stati inoltre inclusi gli effetti della strategia di razionalizzazione dei canali digitali, avviata nel corso del 2025, che prevede una selezione più rigorosa delle attività web con l’obiettivo di privilegiare la redditività rispetto ai volumi.

Efficienza operativa e struttura dei costi

Sul fronte dei costi, il budget 2026 di Geox incorpora gli effetti del ridimensionamento della struttura operativa del gruppo e delle iniziative di efficientamento già in fase di implementazione. Secondo le stime, tali interventi dovrebbero generare benefici sulla base costi compresi tra 8 e 9 milioni di euro. A questi si affiancano ulteriori azioni di natura industriale e commerciale, già avviate, che il management ritiene possano esprimere un impatto più marcato nel corso del 2026, contribuendo a migliorare l’efficienza complessiva del modello operativo.

Marginalità e obiettivi finanziari

Nonostante la revisione al ribasso delle aspettative di fatturato, Geox prevede di confermare nel 2026 i target di redditività indicati nel Piano Industriale. In particolare, il gruppo punta a mantenere un EBIT margin rettificato compreso tra il 2 per cento e il 3 per cento, grazie all’effetto combinato delle iniziative di contenimento dei costi e di ottimizzazione operativa. Nonostante quindi la presenza di uan fase di forte pressione sui ricavi, il management di OVS punta a difendere i margini.

Dal punto di vista della struttura finanziaria, il budget conferma un approccio improntato alla prudenza. L’indebitamento verso il sistema bancario è atteso stabilizzarsi in un range compreso tra 80 e 85 milioni di euro, livello coerente con le previsioni del Piano Industriale e compatibile con la generazione di cassa operativa prevista per l’esercizio.

Il Piano Industriale di Geox sarà aggiornato

Tenendo conto dell’evoluzione degli scenari macroeconomici e settoriali, il management di Geox ha già reso noto di aver avviato le attività preliminari per un aggiornamento del Piano Industriale. La revisione strategica è prevista per la primavera del 2026 e avrà l’obiettivo di riallineare le prospettive di medio termine alle nuove condizioni di mercato. Proprio in vista della revisione del piano, il titolo Geox potrebbe mantenere un certo hype intercettando l’interesse degli investitori. Il forte deprezzamento subito da inizio anno potrebbe favorire l’entrata sul titolo.

Certo le indicazioni che sono arrivate dal Budget 2026 non sono tutto questo gran brillare ma se non altro c’è una certa tenuta. Resilienza finanziaria, forte attenzione alla marginalità e gestione attenta della leva restano fattori centrali nella valutazione del titolo.

Broker consigliato (5/5) ✓ N.1 in Italia Deposito minimo ZERO ✔️ Broker regolamentato SCOPRI DI PIÙ Recensioni ✓ N.1 in Italia

✓ Regime Fiscale Amministrato

✓ Buono Amazon fino a 15.000€ * Avviso di rischio * Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Poche copertura degli analisti sulle azioni Geox

Non essendo una quotata di prima fascia, Geox non ha tante copertura dagli analisti. Attualmente risultano il rating neutral di Intesa Sanpaolo e l’underperform di Mediobanca. La prima ha target price a 0,33 euro non distante da quelle che sono le attuali quotazioni, la seconda a 0,45 euro. Mentre per la banca guidata da Messina, Geox è sostanzialmente da tenere, per Piazzetta Cuccia è destinata a fare peggio del settore di riferimento.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com