Giornata di acquisti molto forti sulle azioni Geox che, quando manca davvero poco al giro di boa della 13,30, evidenziano un rialzo di quasi 6 punti percentuali a quota 0,38 euro. Tenendo conto che il clima che si respira sui mercati in ultima di ottava è molto tranquillo, si può affermare che la quotata su Euronext Milan sia una delle più interessanti della seduta. Tra l’altro la forte progressione in avanti permette a Geox di rafforzare la sua progressione mensile che è ora pari all’8 per cento. Dati simili potrebbero entusiasmare ma, allargando il discorso all’andamento anno su anno la prospettiva cambia essendo presente un ribasso di oltre il 39 per cento.

Restando alla giornata di oggi, è normale chiedersi quali siano le ragioni per cui Geox sia così ben comprata. Le valutazioni a sconto rispetto a quelle di un anno fa spiegano ben poco sulla situazione in atto. In realtà, infatti, dietro al rally di Geox c’è l’attesa per l’avvio dell’aumento della capitale della società che scatterà lunedì 26 maggio. Prima di analizzare i dettagli della ricapitalizzazione ossia prezzo delle nuove azioni ed eventuale sconto, ricordiamo che, in generale, un aumento di capitale è sempre un driver impattante sul titolo interessato. Il classico evento che può essere sfruttato per fare trading ad esempio con uno dei broker indicati nella tabella in basso.

Aumento capitale Geox: prezzo azioni e sconto previsto

Geox ha ottenuto il via libera di Consob alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all’aumento di capitale in opzione fino a un massimo di 30 milioni di euro. Sempre l’autorità di controllo dei mercati ha dato anche il via libera all’ammissione alla quotazione dei warrant legati alla stessa ricapitalizzazione. Entrambe le operazioni avranno inizio da lunedì 26 maggio.

L’aumento di capitale di Geox prevede l’offerta in opzione di massimo 107.697.200 nuove azioni, nel rapporto di 5 nuove azioni ogni 12 possedute, agli attuali azionisti della quotata. Geox ha fissato il prezzo delle nuove azioni a 0,278 euro, valore che incorporo uno sconto del 14,9 per cento rispetto al prezzo teorico ex diritto calcolato al termine della seduta del 22 maggio 2025.

L’operazione di ricapitalizzazione di concluderà giovedì 12 giugno 2025. I diritti di opzione saranno negoziabili su Euronext Milan fino a venerdì 6 giugno 2025. I diritti non esercitati entro la scadenza saranno venduti in borsa nel mese successivo per almeno due giorni di contrattazioni, salvo esaurimento anticipato.

L’impegno dell’azionista LIR

A sostenere con forza la ricapitalizzazione sarà LIR, attuale azionista di riferimento di Geox, che ha già annunciato il proprio impegno a sottoscrivere l’intera quota spettante. LIR sottoscriverà quindi 76.790.620 nuove azioni, corrispondenti a un controvalore di circa 21,35 milioni di euro. Lo stesso azionista ha dato la sua disponibilità per la sottoscrizione dell’eventuale inoptato fino all’intero importo della ricapitalizzazione. Non ci dovrebbero quindi essere problemi nella riuscita dell’aumento di capitale.

L’operazione va letta nell’ambito del più ampio piano di rafforzamento patrimoniale della società attiva nel settore delle calzature classiche e casual ed ha come obiettivo consolidare la posizione finanziaria e supportare i progetti di rilancio e crescita del brand nel medio-lungo periodo.

Tenendo conto del contesto di mercato competitivo, l’aumento di capitale di Geox in partenza lunedì è palesemente finalizzato a garantire una più ampia stabilità operativa e una maggiore flessibilità nella gestione del debito.

