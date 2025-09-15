Azioni illimityBank e Banca Ifis - BorsaInside.com

Quella in corsa sarà l’ultima settimana di presenza delle azioni illimityBank a Piazza Affari. C’è oramai l’ufficialità sui tempi del delisting a seguito della riuscita dell’OPS lanciata da Banca Ifis. A partire da venerdì 19 settembre le azioni della banca guidata da Passera non saranno più negoziate nè compariranno sul listino in cui fino ad ora sono state inserite. In realtà all’addio sostanziale di illimityBank da Piazza Affari si arriverà già nei giorni precedenti. In linea a quello che è l’iter previsto nei casi di delisting, infatti, già nelle sedute precedenti a quella effettiva della revoca non sarà possibile effettuare alcuna operazione.

Nello specifico nelle sedute del sedute del 17 e del 18 settembre 2025 ci sarà già la sospensione delle negoziazioni delle azioni illimityBank con impossibilità per i trader di operare. Calendario alla mano, quindi, la sessione di borsa di oggi e quella di domani saranno le ultime con una certa operatività sul titolo ovviamente solo nella forma perchè, in realtà, stiamo parlando di una quotata che ha esaurito la sua vicenda di borsa proprio a seguito della riuscita dell’operazione condotta negli ultimi mesi da Banca Ifis.

Per la cronaca le azioni illimityBank oggi scambiano a 4,04 euro con un rialzo delle 0,25 per cento rispetto al termine della seduta di venerdì. La performance della quotata su base mensile evidenzia un ribasso dell’1,5 per cento mentre rispetto a inizio anno il titolo ha messo in cassaforte il 20 per cento. Si tratta di variazioni che sono chiaramente l’effetto dell’operazione condotta da Banca Ifis. Proprio per questa ragione forse vale meglio la pena dare un occhio al movimento di borsa del soggetto acquirente. Le azioni Banca Ifis oggi scambiano a 23,8 euro in rialzo dell’1,5 per cento rispetto a venerdì. Decisamente robusta la loro prestazione da inizio 2025 che è pari al 13 per cento e quella anno su anno +14 per cento.

Cosa succederà il 19 settembre prossimo?

Con la conclusione del periodo di adesione alla procedura congiunta relativa all’offerta pubblica di acquisto e scambio totalitaria lanciata da Banca Ifis sulle azioni illimityBank, si entra ora nella fase finale dell’operazione. Abbiamo già fatto chiarezza su quello che avverrà alle azioni illimityBank nei prossimi giorni fino al delisting del 19 settembre prossimo. Resta ora da capire come avverrà il pagamento del corrispettivo dell’OPS.

Essendo sempre il 19 settembre la data di regolamento delle operazioni, sarà in quella circostanza che illimityBank riconoscerà due modalità di corrispettivo a seconda delle scelte effettuate dagli azionisti:

per le 128.396 azioni residue, gli aderenti riceveranno un pagamento misto, composto da 1,6835 euro in contanti e 0,1 nuove azioni Banca Ifis per ciascun titolo portato in adesione;

per le 1.084.242 azioni residue, gli investitori che hanno optato per l’alternativa cash otterranno 4,0767 euro in contanti per azione.

Resteranno escluse 2.656.318 azioni residue che fanno rifermento a quei titolari che non hanno aderito alla procedura. Per questi ultimi, Banca Ifis ha chiarito che sarà corrisposto esclusivamente il prezzo previsto dall’offerta, in linea con i termini originari dell’operazione.

Ricordiamo che l’ultima fase dell’OPS è stata quella della procedura congiunta al cui termine risultavo essere state presentate richieste di vendita per complessive 1.212.638 ulteriori azioni residue vale a dire l’1,442 per cento del capitale dell’emittente e il 31,343 per cento del totale delle azioni residue.

Banca Ifis esce rafforzata dall’acquisizione di illimityBank

Con l’esecuzione della procedura concordata e gli ultimi passaggi in programma nei prossimi giorni fino alla data clou del 19 settembre prossimo, andrà a compimento tutta l’operazione condotta da Banca Ifis con l’intento di rafforzare il proprio posizionamento nel panorama bancario italiano. L’operazione su illimityBank, istituto specializzato nel credito innovativo e nei servizi digitali, aveva come obiettivo dichiarato quello di consolidare competenze complementari e generare sinergie nel medio periodo.

Il completamento dell’OPS e il regolamento delle adesioni apriranno la strada a una nuova fase di integrazione, nella quale sarà cruciale la gestione dell’equilibrio tra le componenti in denaro e quelle in azioni. Per gli azionisti, l’operazione ha rappresentato un’opportunità di diversificazione: da un lato, monetizzare subito parte dell’investimento; dall’altro, partecipare al futuro percorso di crescita di Banca Ifis attraverso il conferimento delle nuove azioni.

Il mercato guarda ora con attenzione agli sviluppi successivi, in particolare all’impatto che questa operazione potrà avere sull’effettiva capacità di Banca Ifis di generare valore in un contesto competitivo sempre più dinamico.

