Azioni illimityBank (www.risparmioggi.it)

Un’altra quotata di lungo corso è pronta a dire addio alla Borsa di Milano. Stiamo parlando di illimityBank che, come noto agli investitori che non limitano il loro spettro di attenzione al solo Ftse Mib, era da tempo praticamente nel perimetro di Banca Ifis a seguito di una riuscita offerta pubblica di scambio. Nelle prossime settimane scatterà il delisting il cui effetto sarà la fine della presenza stessa delle azioni illimity sul listino di borsa.

Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà e quali saranno le conseguenze dell’oramai spianata prospettiva di fusione tra le due quotate.

Banca Ifis ha concluso l’OPS su illimityBank: scatta il delisting

Come abbiamo già anticipato nella premessa è praticamente avviata alla conclusione l’operazione che porterà illimityBank a uscire da Piazza Affari. Banca Ifis ha infatti reso nota la chiusura della procedura di sell-out nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria lanciata nei mesi scorsi sulle azioni dell’istituto fondato da Corrado Passera.

I dati ufficiali confermano che durante la fase di sell-out sono state presentate richieste di vendita per 2.446.348 azioni, pari al 33,45 per cento delle azioni residue e al 2,91 per cento del capitale complessivo di illimityBank. Con l’integrazione di queste azioni, Banca Ifis arriverà a detenere una partecipazione totale pari a 80.198.852 azioni ossia il 95,398 per cento del capitale sociale della banca milanese.

Il raggiungimento di tale quota consentirà l’avvio della procedura congiunta, che prenderà il via il prossimo 8 settembre 2025 per poi terminare il 12 settembre. In questa finestra temporale gli azionisti che risultano essere ancora detentori di titoli illimity avranno due opzioni per cedere le proprie partecipazioni.

Il corrispettivo standard prevede per ciascuna azione residua un pagamento misto: 1,6835 euro in contanti più 0,1 azioni Banca Ifis di nuova emissione. In alternativa, chi preferisce monetizzare interamente il suo investimento potrà optare per un corrispettivo tutto in denaro pari a 4,0767 euro per azione. La data di pagamento è fissata proprio al termine della procedura, il 12 settembre 2025.

Revoca delle quotazione di illimityBank dalla borsa

Con la conclusione della procedura congiunta, Borsa Italiana procederà alla revoca dalla quotazione delle azioni illimityBank, decretando così l’uscita ufficiale del titolo dal listino. La cancellazione avverrà il 19 settembre 2025, preceduta da due giornate di sospensione delle negoziazioni, programmate per il 17 e 18 settembre.

Al termine di questa operazione, illimity, società che era quotata dal 2019, non sarà più accessibile al mercato retail e istituzionale attraverso Piazza Affari. Dal punto di vista societario quella che un tempo era illimityBank entrerà a far parte tutti gli effetti del gruppo Banca Ifis.

Le implicazioni generali dell’OPS su illimityBank

L’acquisizione quasi totalitaria di illimity da parte di Banca Ifis si inserisce in una più ampia strategia di consolidamento nel settore bancario italiano, il cosiddetto risiko delle banche come già da tempo è stato ribattezzato dalla stampa. L’operazione permetterà a Banca Ifis di rafforzare la propria presenza in segmenti ad alto potenziale come il credito alle PMI innovative e i servizi digitali, core business di illimity fin dalla sua nascita. Più nel dettaglio, grazie all’integrazione di un player innovativo come illimity, Banca Ifis potrà ora rafforzare il proprio posizionamento competitivo in Italia, aprendo la strada a nuove sinergie e a un’offerta sempre più ampia rivolta a famiglie, imprese e investitori.

Per gli azionisti di illimityBank, la chiusura della procedura rappresenterà la possibilità di monetizzare il loro investimento o convertirlo parzialmente in titoli Banca Ifis, partecipando così alle prospettive di crescita del nuovo gruppo bancario integrato.

Con la revoca dalla quotazione, si chiude un capitolo relativamente breve ma intenso della storia di illimityBank, nata con un forte imprinting digitale e protagonista di un percorso di crescita rapido, ora destinato a proseguire sotto un marchio diverso.

