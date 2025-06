Azioni Interpump - BorsaInside.com

Interpump Group ha siglato un accordo vincolante avente ad oggetto l’acquisizione del 65 per cento del capitale di Padoan, una società specializzata nel settore dei serbatoi per veicoli industriali e per macchinari. L’intesa è stata siglata dalla quotata per il tramite della sua controllata Interpump Hydraulics e avrà efficacia a partire dal prossimo 1 luglio 2025.

Solitamente quando ci sono operazioni di M&A le azioni della società acquirente tendono a registrare forti variazioni di prezzo al rialzo. Ebbene, dando un occhio alla performance di Interpump Group a Piazza Affari non sembrerebbe proprio essere questo il caso. La quotata ha infatti aperto gli scambi con il freno a mano inserito e solo dopo una mezzora dall’avvio delle contrattazioni ha iniziato ad evidenziare un leggero verde.

Mentre è in corso la redazione dell’articolo la situazione in atto è la seguente: prezzi in rialzo dello 0,5 per cento a 34,42 euro. Una situazione decisamente tranquilla che potrebbe anche essere il frutto del clima prudenziale che si respira sui mercati azionari globali per effetto della guerra tra Iran e Israele. Tuttavia, tendendo anche conto di quello che è stato l’andamento delle azioni Interpump nel medio e lungo termine (-1,2 per cento rispetto a un mese fa e -13 per cento anno anno) ci si poteva attendere che la notizia dell’acquisizione di Padoan potesse ridare visibilità ad un titolo deprezzato e invece ciò sta avvenendo in maniera molto debole.

I dettagli dell’acquisizione operata da Interpump

Interpump Group, nell’ambito della sua strategia di crescita, ha messo a segno un nuovo colpo nel settore oleodinamico: l’acquisizione del 65 per cento di Padoan, azienda storica fondata nel 1937.

La valutazione complessiva dell’intera società si attesta attorno ai 16 milioni di euro. Padoan ha chiuso l’ultimo esercizio con ricavi vicini ai 15 milioni di euro e un Ebitda Margin superiore al 17 per cento evidenziando una redditività interessante per il gruppo guidato da Fulvio Montipò.

L’accordo include anche meccanismi di put&call che potrebbero consentire a Interpump di salire al 100 per cento del capitale a partire da luglio 2030. Ovviamente nel caso in cui ci dovesse essere un a ulteriore salita, Interpump rafforzerebbe ancora di più la propria posizione nel segmento.

Restando però concentrati su questa operazione, Interpump va ad ottenere due obiettivi: il primo è il consolidamento della propria offerta nel comparto dei serbatoi, il secondo è la possibilità di creare sinergie produttive e commerciali con le altre società del gruppo finalizzate, in particolare, al rafforzamento della presenza europea. Un percorso di crescita che si collega idealmente all’ingresso nel settore avvenuto nel 2011 con l’acquisizione della statunitense American Mobile Power, società leader in Nord America nella produzione di serbatoi per impianti oleodinamici destinati ai veicoli industriali.

Con l’acquisizione del 65 per cento del capitale di Padoan, Interpump va a rafforzare il proprio presidio nel mercato europeo, aprendo la porta ad una possibile integrazione strategica simile a quella già realizzata con successo negli Stati Uniti.

Cosa fare con le azioni Interpump

Come abbiamo già evidenziato all’inizio, almeno per adesso le azioni Interpump non si stanno muovendo come ci si poteva attendere. Dal punto di vista dell’analisi tecnica, la tenuta dei 34 euro è comunque un fattore rilevante anche se una vera accelerazione in avanti ci sarebbe solo con l’aggancio di quota 35 euro e dei 36 euro (massimi da due mesi) in seconda battuta. Perdere contatto con i 34 euro avrebbe come effetto l’attivazione di un trend al ribasso che porterebbe i prezzi dal transito attraverso l’area dei 33 euro fono anche a 32,40 euro ossia i minimi dell’ultimo mese.

Gli analisti che più di recente hanno preso posizione sul titolo restano abbottonati. Nelle scorse settimane Equita ha si aumentato il target price a 41 euro ma ha anche confermato il rating a hold. Sulla stessa scia Mediobanca che sul titolo continua a restare nentral. Piazzetta Cuccia nella sua recente valutazione ha però tagliato il prezzo obiettivo a 44 euro. Nonostante la view prudenziale, comunque, sia la valutazione della sim milanese che quella di Mediobanca implicano un discreto potenziale di upside rispetto ai prezzi attuali di Interpump.

