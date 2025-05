Piano acquisto azioni proprie Interpump (www.risparmioggi.it)

Le azioni Interpump non se la passano bene da inizio anno. Il titolo, a causa delle tensioni sui dazi, ha infatti accumulato un passivo del 21 per cento e nella prima di Ottava scambia a 34,12 euro. Il punto è che anche su base annua, la quotata ha registrato un deprezzamento pari al 24 per cento. In questo contesto il solo segnale incoraggiante arriva dall’andamento mese su mese che è positivo per il 22 per cento. Queste performance non sono causali: ad aprile, infatti, il titolo è andato a picco in scia all’introduzione dei dazi da parte degli Stati Uniti ma, negli ultimi 30 giorni, l’accordo tra Usa e Cina grazie al quale lo scontro sulle tariffe è stato congelato per 90 giorni, ha permesso ad Interpump di risalire.

Il piano di buyback catalizzatore delle azioni Interpump?

Per un titolo fortemente legato alla questione dazi, la possibilità di poter beneficiare anche di altri catalizzatori e quindi rendere più diversificate le occasioni di visibilità, diventa fondamentale. Il recente annuncio relativo al programma di acquisto di azioni proprie arrivato dai vertici di Interpump potrebbe in effetti assolvere a questa funzione. Come sempre a fare la differenza saranno i dettagli e allora vediamo assieme. La società ha reso noto che fino al 18 agosto sarà data esecuzione al programma di acquisto di azioni proprie per un totale di 250 mila titoli, in linea con quanto era stato autorizzato lo scorso 29 aprile dall’assemblea degli azionisti della quotata. Il prezzo massimo è pari a 60 euro per azione mentre l’esborso totale programmato sarà pari a 15 miliardi di euro.

Il buyback avrà due obiettivi principali: da un lato, sostenere i piani di incentivazione basati su azioni riservati a amministratori, dipendenti e collaboratori, dall’altro, mettere a disposizione azioni proprie per eventuali operazioni straordinarie, come acquisizioni o partnership, in linea con la strategia di crescita del gruppo.

Le operazioni di riacquisto sono state affidate a Banca Akros, che agirà in piena autonomia e indipendenza rispetto alla società.

L’annuncio del buyback è arrivato pochi giorni dopo pubblicazione dei risultati del primo trimestre 2025, che hanno evidenziato una fase di rallentamento delle performance operative. Nei primi tre mesi dell’anno, il gruppo ha registrato ricavi per 545,9 milioni di euro, in calo del 4,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024. Anche il margine operativo lordo (EBITDA) ha subito una contrazione, scendendo del 7,9 per cento a quota 116,34 milioni di euro.

La redditività operativa ha subito un lieve deterioramento, con i margini in calo dal 23,5 per cento al 22,5 per cento. Per quello che invece riguarda gli utili, l’utile netto di Interpump alla fine del primo trimestre 2025 era pari a 56,73 milioni di euro, rispetto ai 67,24 milioni registrati nel primo trimestre dello scorso anno.

Nonostante il calo dei risultati, la decisione di attivare un programma di buyback segnala la volontà del gruppo di investire nella valorizzazione del capitale umano e di prepararsi a cogliere opportunità di sviluppo. Il riacquisto di azioni potrà infatti essere utilizzato per rafforzare la struttura di incentivazione interna e per sostenere eventuali mosse strategiche sul mercato.

Fin dove possono arrivare le azioni Interpump?

Proprio in scia alla pubblicazione dei conti trimestrali, sulle azioni Interpump sono arrivate due distinte valutazioni a parte di altrettanti analisti che permettono di cogliere fin dove i prezzi potrebbero salire. Tanto per iniziare c’è il freschissimo hold confermato dagli analisti di Equita. La sim milanese ha infatti ribadito l’indicazione di mantenere il titolo in portafoglio ma ha rivisto al rialzo a 41 euro il target price. Il nuovo prezzo obiettivo è molto più alto delle quotazioni attuali e ciò significa buone potenziale di upside. Non tanto diversa è la valutazione rilasciata a Mediobanca lo scorso fine settimana. Anche in questo caso c’è la conferma della view prudenziale (rating assegnato neutrale) con target price però rivisto al ribasso a 44 euro. Nonostante il taglio questo obiettivo resta molto sopra il prezzo attuale delle azioni Interpump essendoci una differenza di circa 10 euro.

Volendo trarre delle conclusioni, sulle azioni Interpump sarà si il caso di mantenere un approccio prudente ma è comunque presente un buon margine di rialzo. Del resto con il forte rosso sul groppone accumulato da inizio anno, non è inverosimile pensare che ci possa essere una riscoperta del titolo. I CFD possono essere lo strumento ideale per attuarla anche perchè permettono di speculare sia al rialzo che al ribasso.

