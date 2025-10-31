Azioni Interpump - BoresaInside.com

Le azioni di Interpump si avviano a chiudere la seduta con un balzo di oltre 5 punti percentuali. Il titolo è stato protagonista fin dall’avvio della mattinata occupando sempre la vetta del paniere di riferimento di Piazza Affari. A metà pomeriggio la quotata scambia a 45 euro con massimo intraday raggiunti a 45,7 euro. Netta l’impostazione rialzista in atto. Sul medio e lungo termine, la vera e propria corsa a comprare azioni Interpump consente il consolidamento del già robusto trend mensile ora pari a +15 per cento. Su Borsa Italiana è in corso la stagione delle trimestrali e anche oggi non sono mancate quotate alle prese con la diffusione dei risultati dei primi nove mesi dell’esercizio 2025. Il rally di Interpump, però, non centra assolutamente niente con tutto questo visto che la relativa trimestrale sarà una delle ultime ad essere approvata (il consiglio di amministrazione è in programma per il 14 novembre).

E allora cosa spiega la corsa del titolo? Perchè già da questa mattina in trader hanno iniziato a comprare azioni Interpump in modo massiccio?

✨ Vuoi investire in azioni Interpump?

Con Fineco puoi investire sulle azioni italiane con condizioni vantaggiose:

Zero canone mensile di gestione, Zero costi custodia titoli e Pricing speciale nuovi clienti.

👉 Apri il tuo conto su Fineco con codice promo OM100AF, avrai 100 scambi gratuiti

Equita alza il target price sulle azioni Interpump e scatena gli acquisti

Come spesso accade, in assenza di notizie price sensitive, a pesare sono le valutazioni degli analisti. Nel caso di Interpump quella di Equita si sta rivelando davvero una manna dal cielo. La sim milanese ha infatti alzato il rating sulla quotata da buy a hold portando il target price da 43 euro a 52 euro, ben 9 euro in più. Una promozione piena e completa che è stata sfruttata dai trader per entrare sul titolo anche perchè il nuovo prezzo obiettivo implica un bel potenziale di upside rispetto alle attuali valutazioni di Interpump.

La promozione a tutto tondo di Equita è frutto della positiva view in vista della pubblicazione dei conti trimestrali. Secondo le stime delle sim milanese, Interpump dovrebbe chiudere il periodo di riferimento con un netto miglioramento dei margini e della crescita organica. In particolare gli esperti si attendono che il segmento hydraulics possa tornare a una crescita organica positiva nel terzo trimestre quasi a compensazione del allentamento organico previsto invece per il settore water jetting.

Parlando di numeri, Equita vede i ricavi a quota 499,3 milioni di euro in aumento dell’1,3 per cento, l’ebitda a quota 115,4 milioni di euro in rialzo del 4 per cento e l’indebitamento finanziario netto in calo a 329 milioni di euro dai 397 milioni di fine giugno soprattutto per effetto del ribasso del capex e della crescita del cashflow operativo.

Secondo Equita tra gli aspetti più positivi della trimestrale di Interpump c’è proprio il previsto ritorno alla crescita organica dell’hydraulics che sembra addirittura “lanciare un messaggio importante”.

Proprio sulla base delle buone indicazioni previste per il terzo trimestre, gli analisti hanno quindi deciso di ribadire le stime in essere sui ricavi 2025 alzando invece quelle di Ebitda a 471 milioni di euro (+ 1 per cento) e quelle sull’utile per azione EPS addirittura del 3 per cento a 2,19 euro.

Quindi non solo previsioni positive sul trimestre ma anche su tutto il 2025. Una buona indicazione per i trader che sfruttano proprio le trimestrali per operare.

✨ Investi in azioni Interpump

Con BG SAXO puoi investire sulle azioni italiane con condizioni vantaggiose:

€0 per apertura e gestione, €0 bolli liquidità e 0€ custodia titoli.

👉 Apri subito il tuo rapporto su BG SAXO e segui l’andamento delle azioni Interpump in tempo reale!

Disclaimer: Questo canale e questo contenuto non costituiscono sollecitazione di pubblico risparmio, né raccomandazione o consulenza in materia di investimenti, e non intendono promuovere alcuna forma di investimento o speculazione. I contenuti di questo canale hanno esclusivamente finalità di informazione e intrattenimento. Le informazioni fornite sul canale sono di carattere indicativo e non sono complete circa le caratteristiche dei prodotti menzionati. Chiunque ne faccia uso per fini diversi da quelli puramente informativi cui sono destinati, se ne assume la piena responsabilità. Tutti i riferimenti ai singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all’acquisto dei prodotti o servizi menzionati, e nessuna delle informazioni qui contenute costituisce un consiglio di investimento o una sollecitazione a partecipare a una particolare strategia di trading tramite le piattaforme di BG SAXO. Prima di fare trading, assicurati sempre di comprendere le caratteristiche e i rischi degli strumenti con cui operi. Il trading può generare sia profitti che perdite. I risultati presentati non costituiscono alcuna garanzia relativamente a ipotetiche performance future. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Questo contenuto nasce dalla collaborazione con BG SAXO, ma il produttore di contenuti non è un agente o un dipendente di BG SAXO. BG SAXO non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni fornite in questo contenuto. Per ulteriori informazioni su BG SAXO, visita il sito https://www.bgsaxo.it/. Nessuna delle informazioni qui riportate costituisce una raccomandazione, un’offerta o una sollecitazione da parte di BG SAXO ad acquistare, vendere o detenere titoli, prodotti finanziari o strumenti.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Scopri di più su iFOREX.it