Sono le azioni Interpump a prendersi del tutto la scena a Piazza Affari. Il titolo del settore industriale dopo circa mezzora dall’avvio della seduta guida con un rialzo del 3,8 per cento a 38,68 euro facendo molto meglio di un paniere di riferimento che avanza dello 0,1 per cento in quella che si profila come la classica seduta estiva. Grazie al rialzo di oggi, Interpump consolida ancora di più il suo verde su base mensile che è ora pari all’11 per cento. E per la cronaca è positiva anche la prestazione anno su anno sua pure per un risicato + 4 per cento.

Ma concentriamo l’attenzione su quello che è l’andamento odierno della quotata. Già la seduta di borsa di ieri si era chiusa in leggero rialzo per Interpump con gli investitori che avevano sfruttato l’hype generato dalla semestrale diffusa nel pomeriggio. Il rally di oggi lascia pensare che proprio sulla relazione dei primi sei mesi 2025 ci possa essere stato un ulteriore approfondimento da parte dei trader con la decisione di premiare meglio il titolo.

La semestrale di Interpump nel dettaglio

Interpump ha chiuso il primo semestre 2025 con ricavi pari a 1,08 miliardi di euro, in ribasso dell’1,7 per cento rispetto agli 1,1 miliardi dello stesso periodo del 2024. Considerando pewrò il solo perimetro costante, la contrazione risulta più marcata, attestandosi al 4,4 per cento.

La flessione dei ricavi non può essere una buona notizia per la società e per i trader; tuttavia essa viene stemperata dal fatto che la redditività operativa sia comunque rimasta solida. Lo dicono due dati su tutti: l’EBITDA si è attestato a 249,45 milioni di euro, in calo solo dell’1 per cento rispetto ai 251,96 milioni del 2024 mentre la marginalità è risultata addirittura in miglioramento, salendo dal 23 per cento di un anno fa al 23,2 per cento.

Viceversa segnali negativi sono arrivati dall’utile netto che, al netto delle quote di minoranza si è alla fine attestato a 116,61 milioni di euro in calo dai 129,35 milioni del primo semestre 2024. L’aumento degli oneri finanziari è stato indicato come la prima causa di ribasso dell’utile.

Per quello che riguarda la posizione finanziaria netta del gruppo, al 30 giugno 2025, l’indebitamento finanziario netto di Interpump ha segnato un calo a 396,9 milioni di euro, rispetto ai 409 milioni registrati a inizio anno. Sempre al termine del primo semestre, gli impegni per acquisizioni di partecipazioni in società già controllate ammontavano a 62,5 milioni di euro.

Secondo trimestre in miglioramento rispetto al primo

Limitando l’analisi al solo secondo trimestre del 2025, non mancano spunti interessanti perchè i ricavi risultano essere in aumento dell’1 per cento su base annua a quota 555,35 milioni di euro mentre EBITDA trimestrale evidenzia una progressione di ben il 6 per cento fino a 132,11 milioni di euro. Di conseguenza anche la marginalità è più tonica essendo pari al 23,8 per cento. Fin qui solo indicazioni positive dalla trimestrale di Interpump. C’è però un punto debole anche in relazione ai conti del secondo trimestre 2025: l’utile relativo al periodo aprile – giugno si è attestato a 59,88 milioni di euro evidenziando un calo nel raffronto con il primo trimestre del 2024.

Forte upside di crescita sulle azioni di Interpump

Quello che stanno facendo gli investitori sulle azioni Interpump è palese e basta guardare all’andamento del titolo in borsa. Detto questo, quali sono le prospettive della quotata?

Di recente non c’è stato alcun aggiornamento di rating da parte degli analisti. L’ultima revisione delle valutazioni risale a luglio e non fu delle migliori. Ad intervenire allora sul titolo furono gli esperti di Berenberg che pur confermando il rating buy tagliarono il prezzo obiettivo a 49 euro contraendo il potenziale di upside. Nonostante la revisione del target, esso continua comunque ad essere più alto rispetto a quello medio che è fissato a 43,1 euro, quasi il 18 per cento oltre i valori attuali. Oltre alla raccomandazione buy di Berenberg su Interpump c’è un altro giudizio bullish accompagnato da altrettante indicazioni di mantenimento in portafoglio (rating hold).

Un quadro complesso è quello che si presenta dinanzi agli investitori all’indomani della pubblicazione della semestrale del gruppo attivo nella produzione di pompe a pistoni ad alta pressione e operante nel settore oleodinamico.

