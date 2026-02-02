Azioni Intesa Sanpaolo - BorsaInside.com

Segno negativo per le azioni Intesa Sanpaolo a Piazza Affari nel giorno dei conti 2025. La banca guidata da Messina sembra considerare poco i risultati dell’esercizio terminato al 31 dicembre e registra un ribasso dello 0,7 per cento a quota 5,92 euro contro un paniere di riferimento che è attestato grossomodo sulla parità. La reazione della big del settore bancario sembrerebbe lasciar trasparire l’assenza di “fattore sorpresa” dai risultati della banca. Insomma tutto bene ma al tempo stesso tutto come da attese.

Vediamo però come è andata nel dettaglio.

Conti 2025 di Intesa Sanpaolo nel dettaglio

Intesa Sanpaolo ha chiuso il 2025 con un utile netto contabile pari a 9,32 miliardi di euro, in crescita del 7,6% rispetto agli 8,67 miliardi del 2024 e sopra la guidance interna che indicava un risultato superiore ai 9 miliardi. Il dato non stupisce ma anzi conferma la capacità del gruppo di compensare la normalizzazione del margine di interesse con la crescita delle commissioni e il contributo delle attività assicurative.

Il risultato della gestione operativa ha raggiunto 15,77 miliardi di euro, segnando un incremento dell’1,5% su base annua. Il cost/income ratio si è attestato al 42,2%, in miglioramento rispetto al 42,7% dell’esercizio precedente, evidenziando una struttura dei costi efficiente anche in un contesto di pressione inflattiva.

Scendendo nel conto, i proventi operativi netti sono risultati pari a 27,27 miliardi di euro, in lieve aumento (+0,6%). Nel dettaglio, gli interessi netti sono scesi del 5,9% a 14,8 miliardi di euro, mentre le commissioni nette hanno mostrato una dinamica positiva, salendo del 6,3% a 9,98 miliardi, sostenute dal risparmio gestito e dalla bancassicurazione.

Nel solo quarto trimestre 2025, l’utile netto di Intesa SP si è attestato a 1,73 miliardi di euro, con proventi operativi netti pari a 6,84 miliardi, confermando una buona tenuta della redditività nella parte finale dell’esercizio.

Broker consigliato (5/5) ✓ N.1 in Italia Deposito minimo ZERO ✔️ Broker regolamentato SCOPRI DI PIÙ Recensioni ✓ N.1 in Italia

✓ Regime Fiscale Amministrato

✓ Buono Amazon fino a 15.000€ * Avviso di rischio * Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Aggregati patrimoniali: capitale solido e qualità del credito in miglioramento

Sul fronte patrimoniale, a fine 2025 il Common Equity Tier 1 ratio fully loaded si è attestato al 13,2%, dopo aver scontato l’impatto dell’acconto dividendi 2025, del saldo proposto e del buyback programmato. Il livello resta in linea con gli obiettivi di piano e ben superiore ai requisiti regolamentari.

I finanziamenti verso la clientela hanno raggiunto 425 miliardi di euro, in crescita dello 0,8% su base annua, segnalando una moderata ripresa dei volumi. Deciso miglioramento per la qualità dell’attivo: i crediti deteriorati complessivi sono scesi a 3,89 miliardi di euro (-20,9%), con le sofferenze nette ridotte a 790 milioni e un’incidenza sui crediti totali pari allo 0,2%, tra le più basse del settore.

Dividendo Intesa Sanpaolo 2026: ammontare, calendario e rendimento

In sede di approvazione dei conti, il CdA della banca ha anche definito anche la proposta di destinazione dell’utile. La distribuzione complessiva ammonta a 6,54 miliardi di euro, pari a un payout ratio del 70% dell’utile netto consolidato 2025.

Tenuto conto dell’acconto dividendo già pagato a novembre 2025 (0,186 euro per azione), il saldo dividendo Intesa Sanpaolo 2026 è pari a 0,19 euro per azione, per un controvalore complessivo di 3,31 miliardi di euro. Il dividendo totale per azione relativo all’esercizio 2025 sale così a 0,376 euro.

Il saldo sarà staccato il 18 maggio 2026, con pagamento dal 20 maggio. Sulla base del prezzo di chiusura del titolo del 30 gennaio 2026 (5,966 euro), il rendimento lordo complessivo del dividendo è pari al 6,3%, mentre il rendimento del solo saldo si attesta al 3,28%.

Livelli simili di dividend yield mantengono Intesa Sanpaolo tra i titoli più attrattivi del comparto bancario europeo per ritorno cedolare.

Broker consigliato (5/5) ✓ Broker con 50 anni di esperienza globale Deposito minimo 0$ ✔️ Broker regolamentato Inizia ora Recensioni ✓ Broker con 50 anni di esperienza globale

✓ Assistenza clienti in italiano

✓ Regime fiscale amministrato 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Previsioni Intesa Sanpaolo 2026: crescita degli utili e continuità nella remunerazione

Per il 2026, il management prevede ricavi in crescita, trainati soprattutto dalle commissioni e dall’attività assicurativa, con interessi netti in miglioramento grazie all’hedging e all’espansione dei volumi. I costi sono attesi stabili, mentre l’utile netto è stimato superiore ai 10 miliardi di euro, rafforzando la visibilità sulla sostenibilità dei prossimi dividendi Intesa Sanpaolo.

A proposito di cedole future (ma allungano l’orizzonte temporale), il piano di impresa al 2029 prevede la distribuzione nell’arco 2025-2029 di circa 50 miliardi di euro. La banca ha precisato che la remunerazione agli azionisti sarà tutta basata su dividendi cash con payout ratio al 75% in ogni anno del piano a cui poi si va ad aggiungere un buyback del 20%, per arrivare così a un pau-out ration totale del 95%.

📘 Investire con consapevolezza nelle fasi chiave dei mercati

Quando si analizzano i conti di bilancio, i dividendi attesi e le reazioni dei mercati, non basta osservare i numeri: serve capire il quadro più ampio, il sentiment degli investitori e come riconoscere opportunità strutturate.

Se vuoi andare oltre le semplici quotazioni e costruire un approccio di investimento basato su analisi, gestione del rischio e strategie pratiche, questa guida può aiutarti:

👉 Investimenti e Mercati: Analisi e Strategie

Una guida completa che ti accompagna passo dopo passo nella comprensione dei mercati finanziari e nella definizione delle tue scelte di investimento, soprattutto nei momenti di volatilità e decisioni chiave.

🔗 Scopri il libro su Amazon ->

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com