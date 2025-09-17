Azioni Intesa Sanpaolo - BorsaInside.com

Ribasso dello 0,35 per cento per le azioni Intesa Sanpaolo nella seduta di borsa di metà settimana. La quotata del settore bancario sta scambiando a quota 5,46 euro in un contesto generale che vede il Ftse Mib segnare una flessione dello 0,17 per cento. Il segno rosso registrato dalla banca guidata da Messina non impatta più di tanto sulla performance a un mese della quotata che più o meno piatta era e tale resta. Immutato anche il verde che Intesa SP ha accumulato da inizio anno e che ora è pari al 41 per cento.

Tornando alla seduta di oggi, forse qualche trader si sarebbe atteso qualcosa in più dal titolo visto che, almeno in teoria, non sembrano mancare gli spunti per una visibilità. Due le potenziali notizie price sensitive sulla quotata: l’assegnazione di un outlook positivo da parte di Standard Ethics e le novità in merito al programma di acquisto di azioni proprie.

Per Intesa Sanpaolo un nuovo outlook positivo da Standard Ethics

Nuovo riconoscimento sul fronte della sostenibilità per Intesa Sanpaolo. L’agenzia di rating indipendente Standard Ethics ha confermato per la banca un corporate standard ethics rating (SER) pari a EE, migliorando però l’outlook a positivo. Il giudizio, inizialmente attribuito nel 2004, tiene conto dei progressi compiuti dal gruppo nel recepire le linee guida internazionali in materia ESG elaborate da ONU, OCSE e Unione Europea.

Gli analisti hanno messo in evidenza che il cambio di outlook rispecchia un allineamento più marcato della banca alle best practice globali. Nella documentazione ufficiale e negli strumenti di governo societario, incluso il codice di condotta, emergono infatti riferimenti espliciti ai principi di sostenibilità. Standard Ethics valuta inoltre adeguata la rendicontazione extra-finanziaria e appropriato il sistema di gestione dei rischi, evidenziando in particolare le policy su diversità e inclusione, ambiente, biodiversità e anticorruzione.

Restano margini di miglioramento, soprattutto per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione. L’agenzia segnala la necessità di rafforzare il profilo internazionale del board e di accelerare verso un maggiore equilibrio di genere, due elementi cruciali per i parametri OCSE di corporate governance. L’outlook positivo lascia intendere la possibilità di un upgrade del rating qualora questi aspetti vengano affrontati in maniera strutturale. Per il mercato, la notizia è un segnale incoraggiante che consolida l’immagine di Intesa come istituto impegnato su più fronti: solidità patrimoniale, dividendi generosi e crescente attenzione alla sostenibilità.

Buyback concluso, focus sugli effetti di mercato

Sul fronte della gestione del capitale, Intesa Sanpaolo ha comunicato invece la conclusione del programma di riacquisto di azioni proprie che era stato avviato lo scorso 8 settembre 2025 ed era finalizzato all’assegnazione gratuita ai dipendenti. L’operazione si è chiusa il 15 settembre con l’acquisto complessivo di 23,8 milioni di azioni ordinarie, pari allo 0,13 per cento del capitale sociale della banca, a un prezzo medio di 5,4349 euro per titolo, per un controvalore di 129,35 milioni di euro.

Il buyback aveva una duplice valenza. Da un lato, ha rappresentato uno strumento di incentivazione e fidelizzazione del personale, coerente con le strategie di retention adottate dal gruppo mentre dall’altro ha contribuito indirettamente a sostenere il titolo in borsa, riducendo il flottante e migliorando indicatori come l’utile per azione. Non a caso, gli operatori stanno guartdando con interesse al fatto che, dal 17 settembre 2025, Intesa possa tornare sul mercato per il programma di buyback ordinario avviato il 2 giugno.

In questo caso l’impatto sull’andamento del titolo potrebbe essere duplice: nel breve termine, il sostegno tecnico derivante dagli acquisti; nel medio periodo, la fiducia che il management trasmette sulla solidità dei conti e sulla capacità di creare valore anche attraverso politiche di capitale mirate. Con un dividendo già tra i più generosi del settore europeo e un CET1 ratio tra i più robusti, Intesa SP potrebbe confermare la volontà di restituire valore agli azionisti senza compromettere la stabilità patrimoniale.

Tirando le somme tra outlook positivo da Standard Ethics e buyback concluso con successo, Intesa Sanpaolo si conferma protagonista sia sul fronte della sostenibilità sia su quello del capitale. Aspetti interessati che tuttavia, dando un occhio a quello che è l’andamento di oggi della quotata, non sembrano essere stati captati più di tanto dagli investitori.

