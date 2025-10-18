Intesa Sanpaolo sta diventando una presenza sempre più consolidata nel mercato americano, con operazioni da 50 miliardi di dollari negli ultimi tre anni.

Vediamo insieme cosa significa questo per gli investitori e quali opportunità si aprono per chi guarda alle azioni della banca italiana.

Intesa Sanpaolo mobilita 50 miliardi di dollari negli USA

Cominciamo con il condividere che Intesa Sanpaolo ha mobilitato capitali per circa 50 miliardi di dollari nel mercato USA, consolidandosi così come un protagonista di peso in uno dei contesti finanziari più competitivi al mondo.

La divisione IMI Corporate & Investment Banking sta conducendo questa espansione internazionale, partecipando attivamente ai grandi progetti di infrastrutture e transizione energetica negli Stati Uniti.

Mauro Micillo, Chief della Divisione IMI CIB, ha in tal proposito sottolineato che la banca è pronta a rafforzare ulteriormente il proprio impegno negli USA, sfruttando le opportunità create dalle iniziative dell’amministrazione americana in settori strategici come infrastrutture, innovazione e intelligenza artificiale.

I numeri che contano

Nei primi otto mesi del 2025, la divisione IMI CIB è stata coinvolta in operazioni di project finance per oltre 30 miliardi di euro, rappresentando circa il 15% del mercato globale. Ancora più impressionante è la crescita negli Stati Uniti, dove l’attività della divisione è aumentata con un ritmo del 34% annuo dal 2018, superando nettamente la crescita media del mercato USA (20%).

Per sostenere questa espansione, il team di Structured Finance negli Stati Uniti è stato recentemente potenziato, sia in termini di risorse che di competenze, per consolidare le relazioni con i clienti e aumentare la presenza in questo mercato strategico.

Le operazioni di maggiore rilievo

La divisione IMI CIB ha partecipato a progetti cruciali in settori all’avanguardia, dimostrando la capacità di Intesa Sanpaolo di essere un partner strategico per le imprese globali.

Ecco le operazioni più significative negli USA:

AT&T (2025) : Joint Lead Manager nell’emissione obbligazionaria da 2,75 miliardi di euro

: Joint Lead Manager nell’emissione obbligazionaria da 2,75 miliardi di euro Progetto Bighorn (2024) : Finanziamento da 3,4 miliardi di dollari per un data center hyperscale da 300 MW in Nevada

: Finanziamento da 3,4 miliardi di dollari per un data center hyperscale da 300 MW in Nevada Progetto Cider (2024) : Prestito a lungo termine da 870 milioni di dollari per il più grande parco solare fotovoltaico dello Stato di New York

: Prestito a lungo termine da 870 milioni di dollari per il più grande parco solare fotovoltaico dello Stato di New York SunZia (2023) : Linea di credito green da 8,8 miliardi di dollari per la più grande infrastruttura energetica green degli Stati Uniti

: Linea di credito green da 8,8 miliardi di dollari per la più grande infrastruttura energetica green degli Stati Uniti JFK New Terminal One (2022): Finanziamento fino a 6,63 miliardi di dollari per il nuovo terminal dell’aeroporto JFK di New York

La presenza consolidata di Intesa Sanpaolo negli Stati Uniti risale alla tradizione della Banca Commerciale Italiana, che era già leader nelle infrastrutture e nel project finance fin dagli anni ’80. Oggi, gli USA rappresentano il più grande mercato al di fuori dell’Italia per la divisione IMI CIB.

La banca opera attraverso una piattaforma integrata che comprende la filiale di New York, il broker-dealer Intesa Sanpaolo IMI Securities Corp. e un ufficio di rappresentanza a Washington D.C., oltre a una presenza in Brasile con Intesa Sanpaolo Brazil.

Perché può essere una notizia positiva per le azioni Intesa Sanpaolo

L’espansione americana rappresenta un’opportunità significativa per gli investitori interessati alle azioni Intesa Sanpaolo per diversi motivi:

Diversificazione geografica che riduce la dipendenza dal mercato europeo Esposizione ai settori in crescita come energia rinnovabile e infrastrutture digitali Partnership con aziende Fortune 500 e principali istituzioni finanziarie Crescita sostenuta nel mercato americano, con tassi superiori alla media del settore Posizionamento strategico nei progetti di transizione energetica e modernizzazione infrastrutturale

La capacità di Intesa Sanpaolo di fungere da ponte tra l’Europa e gli Stati Uniti, sostenendo investimenti orientati alla crescita, potrebbe rappresentare un valore aggiunto significativo per il titolo nel medio-lungo termine.

Con il CEO Carlo Messina alla guida, il Gruppo continua a dimostrare la sua abilità nel creare valore attraverso partnership strategiche di lungo periodo con le imprese globali, posizionando le azioni Intesa Sanpaolo come un’interessante opportunità nel panorama bancario europeo.

