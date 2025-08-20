Intesa Sanpaolo - BorsaInside.com

Il mercato delle energie rinnovabili in Europa continua a registrare operazioni di rilievo, e in questo scenario Intesa Sanpaolo si conferma tra i principali attori nel ruolo di consulente finanziario per transazioni strategiche nel settore green.

L’ultima operazione in ordine di tempo vede infatti protagonista l’istituto di credito guidato da Carlo Messina e riguarda la cessione da parte della tedesca BayWa r.e. alla europea Encavis di un significativo portafoglio di impianti rinnovabili situati nel nord della Spagna, per una potenza complessiva di 199 megawatt.

Un portafoglio strategico nel cuore della Spagna

Gli asset oggetto della transazione sono localizzati nella regione dell’Aragona, a circa quaranta chilometri dal capoluogo Saragozza, e comprendono una combinazione diversificata di tecnologie pulite. Il portafoglio include infatti tre parchi eolici dalla capacità di 142 MW e due impianti fotovoltaici da 57 MWp, costituendo di fatto un mix tecnologico che riflette la strategia di diversificazione tipica del settore.

La divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, sotto la guida di Mauro Micillo, ha fornito consulenza finanziaria a BayWa r.e., operatore tedesco indipendente specializzato nella generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L’acquirente Encavis è riconosciuto come uno dei principali produttori europei di energia pulita.

Una strategia consolidata nel settore green

La transazione si inserisce evidentemente in un più ampio percorso che vede Intesa Sanpaolo sempre più protagonista nel supporto alla transizione energetica europea. La banca italiana ha infatti sviluppato una competenza specifica nel settore delle energie rinnovabili, posizionandosi come partner di riferimento per operazioni di scala internazionale.

Tra le operazioni più significative realizzate recentemente dalla divisione Imi CIB figurano il ruolo di advisor finanziario per F2i nel consolidamento delle attività di Sorgenia, la consulenza al gruppo Enel per l’accordo di partnership con la emiratina Masdar per la gestione di impianti fotovoltaici spagnoli, e il co-advisory nell’investimento congiunto di Masdar e Iberdrola nel parco eolico offshore Baltic Eagle da 476 MW nel Mar Baltico tedesco.

Il ruolo delle banche nella decarbonizzazione

L’intensificarsi dell’attività di advisory di Intesa Sanpaolo nel settore delle rinnovabili riflette il ruolo sempre più centrale che gli istituti finanziari stanno assumendo nel processo di decarbonizzazione del mix energetico europeo. Le banche non si limitano più al semplice finanziamento dei progetti, ma diventano facilitatori strategici delle operazioni di consolidamento e sviluppo del settore.

Con l’accelerazione degli obiettivi climatici europei e la crescente necessità di investimenti nelle tecnologie pulite, il mercato delle energie rinnovabili continua a offrire opportunità significative per operatori specializzati come Intesa Sanpaolo, che può contare su una combinazione di competenze settoriali e presenza internazionale per supportare la trasformazione energetica del continente.

