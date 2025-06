Acquisto azioni proprie Intesa Sanpaolo - BorsaInside.com

Ancora una seduta con il freno a mano inserito per la borsa di Milano. Il Ftse Mib ha infatti avviato gli scambi con una flessione frazionale dello 0,1 per cento da imputare alle prese di profitto che caratterizzano soprattutto i titoli del settore bancario (oltre a Leonardo che è il peggiore titolo della fase di avvio). Tra le banche più tinte di rosso c’è Intesa Sanpaolo che registra un ribasso dello 0,7 per cento che vale la discesa delle quotazioni sotto ai 5 euro. Una contrazione che comunque non deve allarmare più di tanto anche perchè la stessa prestazione mensile, che è quella che in assoluto più risente dei movimenti giornalieri, continua ad essere positiva per il 2 per cento. E che dire poi del +30 per cento messo a segno da inizio anno o del rialzo del 39 per cento registrato nel raffronto annuo?

Insomma il quadro sulle azioni Intesa Sanpaolo resta molto positivo e questa è una buona notizia per i trader che sono interessati a speculare sulla quotata e che ora possono farlo ricorrendo anche al nuovo servizio di trading nazionale lanciato dal broker eToro.

Buyback di Intesa Sanpaolo in primo piano

In assenza di spunti generali (che è un pò quello che sta succedendo a Piazza Affari nelle ultime sedute) rintracciare notizie price sensitive sulle singole quotate diventa fondamentale per poter avere un qualche spunto per operare. In questo contesto gli assist per le azioni Intesa Sanpaolo non mancherebbero visto che la banca guidata da Messina prima dell’apertura delle contrattazioni ha diramato un aggiornamento sul piano di acquisto di azioni proprie in essere. Vista la reazione negativa del titolo, però, l’assist sembrerebbe non aver sortito alcun effetto sulla quotata perlomeno fino ad ora.

Noi però lo analizziamo ugualmente perchè gli aggiornamenti ai piani di buyback, spesso, sono un catalizzatore positivo per il titolo coinvolto.

Nel caso specifico di Intesa Sanpaolo abbiamo a che fare con il completamento del primo ciclo di buyback con oltre 58 milioni di azioni riacquistate. L’operazione, come ricorderanno i trader più attenti,. venne avviata lo scorso 2 giugno 2025. Annunciata il 26 maggio, il piano di acquisto di azioni proprie di Intesa Sanpaolo si inserisce nell’ambito della strategia di ottimizzazione del capitale della banca.

Secondo quanto reso noto, nel periodo compreso tra il 2 e il 6 giugno 2025, sono state riacquistate complessivamente 58.086.795 azioni ordinarie, equivalenti a circa lo 0,33 per cento del capitale sociale di Intesa Sanpaolo. Il prezzo medio di acquisto per azione si è attestato a 4,8930 euro, per un controvalore complessivo pari a 284.217.783,97 euro.

Le operazioni sono state effettuate sul mercato regolamentato Euronext Milan, gestito da Borsa Italiana, attraverso l’intermediario terzo Morgan Stanley Europe SE, incaricato di eseguire il programma in piena autonomia e senza coinvolgimento operativo del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Nell’elenco sottostante riportiamo tutto il dettaglio degli acquisti giornalieri effettuati nell’ambito del buyback nel corso del periodo in esame con i corrispondenti controvalori.

2 giugno 2025 : 13.598.326 azioni acquistate al prezzo medio di 4,8959 €, per un controvalore di circa 66,6 milioni di euro

: 13.598.326 azioni acquistate al prezzo medio di 4,8959 €, per un controvalore di circa 66,6 milioni di euro 3 giugno 2025 : 14.019.335 azioni a 4,8888 €, controvalore 68,5 milioni

: 14.019.335 azioni a 4,8888 €, controvalore 68,5 milioni 4 giugno 2025 : 14.046.009 azioni a 4,8805 €, controvalore 68,5 milioni

: 14.046.009 azioni a 4,8805 €, controvalore 68,5 milioni 5 giugno 2025 : 11.916.260 azioni a 4,8869 €, controvalore 58,2 milioni

: 11.916.260 azioni a 4,8869 €, controvalore 58,2 milioni 6 giugno 2025: 4.506.865 azioni a 4,9522 €, controvalore 22,3 milioni

Il piano di buyback in atto conferma l’impegno di Intesa Sanpaolo nella valorizzazione dell’investimento degli azionisti e nella gestione efficiente del capitale, anche in un contesto di rafforzamento patrimoniale e generazione sostenibile di valore.

Cosa fare con le azioni Intesa Sanpaolo

Che il ribasso in atto oggi sulle azioni Intesa Sanpaolo sia da imputare a prese di profitto fisiologiche alla luce del rally della quotata è evidente anche dal fatto che la view degli analisti sulla banca guidata da Messina continua ad essere bullish. Proprio nelle scorse settimane gli esperti di Jefferies avevano confermato il rating buy con target price a 5,6 euro. Secondo il loro punto di vista il titolo del settore bancario restava da comprare ma poteva vantare anche un forte potenziale di upside rispetto a quelli che sono gli attuali valori.

Il giudizio di Jefferies non è affatto isolato perchè anche un altro analisi di recente intervenuto sul titolo, Morgan Stanley, aveva confermato la raccomandazione a overweight con target price addirittura alzato fino a 6,2 euro ben oltre i prezzi correnti. Per la banca d’affari americana, quindi, Intesa Sanpaolo ha ancora spazio per crescere e questa è un’indicazione preziosissima per i trader che stanno valutando se entrare sul titolo.

