Azioni Intesa Sanpaolo - BorsaInside.com

Il rialzo dell’1,2 per cento a quota 5,15 euro che le azioni Intesa Sanpaolo stanno mettendo segno nella seduta di oggi significa la conferma del trend rialzista in atto sulla banca dalla metà di luglio. Grazie agli acquisti di oggi, il titolo della big del settore bancario migliora ulteriormente i massimi annui già aggiornati nella seduta di borsa di ieri a quota 5,145 euro. La speculazione che i trader stanno effettuando in questi giorni è quindi molto chiara: si punta a un progressivo miglioramento dei massimi annui. Una prospettiva stimolante anche perchè evoluzione di una già robusta prestazione in atto da inizio anno. Le azioni Intesa Sanpaolo, infatti, solo nel 2025 hanno registrato un balzo del 34 per cento. Verde ancora più robusto nella performance annua (+40 per cento).

Insomma i grafici dicono che Intesa Sanpaolo nonostante la forte crescita già registrata nel medio e lungo termine, resta orientata al rialzo verso nuovi massimi.

Una prospettiva che ai trader non può non apparire interessante perchè significa che, nonostante i livelli record raggiunti dai prezzi, non è tardi per entrare sul titolo. Ora anche con il nuovo servizio di trading nazionale del broker eToro grazie al quale è possibile cancellare i classici costi di conversione valutaria.

📈 Visita il sito ufficiale di eToro per saperne di più sul trading nazionale

Il piano di buyback di Intesa Sanpaolo in primo piano

Quando un titolo si apprezza tanto e viaggia attorno ai massimi, per continuare a salire ha bisogno di catalizzatori positivi che siano in grado di tenere alto l’appeal. Ebbene Intesa Sanpaolo ha dalla sua parte il piano di acquisto di azioni proprie che è da tempo in atto. Ogni buyback è sempre un driver rialzista per il titolo interessato e il caso della banca guidata da Messina lo conferma.

Proprio oggi è arrivato l’ennesimo aggiornato sul piano di acquisto di azioni proprie finalizzato all’annullamento che era stato avviato dalla banca lo scorso 2 giugno 2025. Le novità sono che nelle sedute comprese tra il 21 e il 25 luglio 2025, Intesa Sanpaolo ha effettuato l’acquisto di altre 10.827.762 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 4,9042 euro per azione. Il controvalore complessivo dell’operazione è stato pari 53,1 milioni di euro. L’ammontare acquistato rappresenta circa lo 0,06 per cento del capitale della banca guidata da Messina.

Alla luce di questo nuovo aggiornamento, dall’avvio del programma di buyback, Intesa Sanpaolo ha acquistato 219.401.073 azioni, pari all’1,23 per cento del capitale, per un controvalore complessivo di 1,07 miliardi di euro.

Da evidenziare che quello di cui oggi sono stati resi noti i risultati, è il quinto aggiornamento al piano di buyback nel solo mese di luglio. L’operazione di acquisto di azioni proprie finalizzato all’annullamento sta quindi procedendo in modo spedito e in questo sta incontrando il favore del mercato come sembra mostrare proprio l’andamento della quotata in borsa.

Reiterate view bullish sulle azioni Intesa Sanpaolo

Come in un puzzle in cui tutti i pezzi si vanno ad incastrare, se Intesa Sanpaolo nelle ultime settimane continua ad insidiare i massimi annui è grazie anche al supporto arrivato dalle view ottimistiche che sono state espresse dagli analisti.

A luglio due valutazioni positive entrambe pesanti e entrambe con correlato upgrade sul target price. Tanto per iniziare il giudizio di UBS che proprio nei giorni scorsi intervenendo sul titolo confermava il rating a buy (comprare) alzando il target price a 5,6 euro. In precedenza c’era stato l’intervento di Barclays con la conferma del rating a overweight (ossia sovrapesare nel portafoglio) e target price rivisto al rialzo a 5,6 euro. Sia pure con qualche sfumatura, quindi, la valutazione di entrambi gli analisti è positiva.

Casi singoli? Assolutamente no perchè avere come rating medio un buy secco sulla base di 19 valutazioni non è da tutti in borsa. Ma Intesa Sanpaolo non è tutti e anche l’attuale target price medio fissato ora a 5,45 euro implica un potenziale di rialzo del 7,28 per cento rispetto a quelli che sono gli attuali prezzi del titolo.

Il messaggio che chiaro chiaro arriva agli investitori non ha bisogno di essere interpretato: non è tardi per entrare sulle azioni Intesa Sanpaolo.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.