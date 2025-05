Trimestrale Inwit - BorsaInside.com

La stagione delle trimestrali di Borsa Italiana è oramai arrivata alle ultime battute. Tra le quotate del Ftse Mib che proprio nella seduta di oggi sono sotto esame dei trader in scia alla pubblicazione dei conti trimestrali, c’è Inwit. La società delle telecomunicazioni ha diffuso la trimestrale ieri sera poco prima della chiusura delle contrattazioni e questa mattina si è subito mossa al ribasso andandosi a posizionare nelle retrovie del Ftse Mib.

Dopo circa due ore dall’avvio degli scambi, il titolo segna un rosso dell’1,3 per cento a 10,3 euro contro un paniere di riferimento di Piazza Affari che invece avanza dello 0,15 per cento. Come si può vedere dal grafico in basso, a seguito della flessione in atto oggi, le azioni Inwit riducono la pure prestazione positiva mensile sotto al 10 per cento mentre, anno su anno, il verde è oramai sfumato allo 0,8 per cento. In poche parole il titolo Inwit è tra i più piatti di tutto il Ftse Mib rispetto alle valutazioni di un anno fa. La trimestrale non si sta rivelando un catalizzatore positivo dando anzi l’impressione di non essere più di tanto gradita dal mercato.

E allora vediamo nel dettaglio come è andato il primo trimestre 2025 di Inwit anche in relazione a quelle che erano le stime degli analisti.

La trimestrale di Inwit nel dettaglio

Inwit ha chiuso il primo trimestre con risultati in crescita, confermando la solidità del suo modello di business e il ruolo strategico nelle infrastrutture per le telecomunicazioni. Più nel dettaglio la quotata ha messo a segno ricavi pari a 266,25 milioni di euro con un aumento del 4,6 per cento rispetto ai 254,64 milioni messi a segno nello stesso periodo del 2024. L’aumento del fatturato di Inwit è stato possibile grazie alla crescita delle nuove ospitalità per i principali clienti, allo sviluppo delle coperture indoor e al contributo dei nuovi servizi offerti.

Scendendo nel conto economico, la redditività operativa di Inwit è rimasta su livelli molto alti con il margine operativo lordo MOL che è stato pari a 244,06 milioni di euro, in aumento del 7,4 per cento su base annua. Di conseguenza a fine trimestre la marginalità della quotata era pari al 91,7 per centro.

In rialzo anche l’utile netto che, escludendo la quota di terzi, è salito a 1,37 milioni di euro, rispetto agli 89,73 milioni dei primi tre mesi del 2024.

Sul fronte patrimoniale, poi, Inwit ha registrato un indebitamento netto pari a 4,44 miliardi di euro al 31 marzo 2025, in diminuzione rispetto ai 4,52 miliardi di inizio anno. Parallelamente, la leva finanziaria ha registrato una contrazione a 4,6x, segnando un miglioramento rispetto alla fine del 2024.

Per quello che riguarda gli investimenti, quelli industriali a fine trimestre aveva raggiunto quota 83,5 milioni di euro, in calo dell’8,9 per cento anno su anno ma in linea con il piano di investimenti annuo della società.

Confermate le stime per il 2025 di Inwit

Accanto alla pubblicazione dei conti trimestrali, il management di Inwit ha confermato la guidance finanziaria per l’intero esercizio 2025. I vertici prevedono di conseguire ricavi nel range tra 1,07 e 1,09 miliardi di euro, un Ebitda margin al 91 per cento e un Recurring Free Cash Flow che dovrebbe crescere attestandosi nella forchetta tra i 630 e i 640 milioni di euro.

Nel complesso, quindi, le prospettive di Inwit per il 2025 sono positive. Altro elemento positivo è la conferma della dividend policy in essere. Stando a quanto annunciato dai vertici il dividendo per azione di Inwit relativo al 2025 (in stacco nel 2026) dovrebbe essere in crescita del 7,5 per cento rispetto a quello sull’esercizio 2024.

Limitarsi a mantenere le azioni Inwit?

Sulle azioni Inwit le prospettive degli analisti non sono particolarmente brillanti. Tutte le più recenti valutazioni degli esperti, infatti, si sono limitate a raccomandare un approccio prudente. Nelle scorse settimane, ad esempio, Jefferies aveva ribadito il rating hold (mantenere) con target price abbassato a 10,2 euro. Poco prima anche Intesa Sanpaolo aveva confermato la raccomandazione hold con target price rivisto al ribasso a 11 euro. E per finire segnaliamo la presa di posizione di Mediobanca con il suo rating a neutral e target price aumentato a 12,35 euro. Rispetto a quelle che sono le attuali quotazioni, il target di Jefferies è addirittura più basso e ciò implica l’assenza di potenziale di upside mentre quello di Piazzetta Cuccia è più alto e quindi in questo caso è presente un leggero potenziale di rialzo.

Le valutazioni espresse dagli analisti su Inwit sono da considerare prima di andare ad impostare strategie trading sulla quotata.

