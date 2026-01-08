Azioni Italgas - BorsaInside.com

Ancora un rialzo di oltre 2 punti percentuali e così le azioni Italgas si ritrovano a scambiare ad oltre 10,6 euro, vale a dire qualcosa come il 130 per cento in più rispetto a un anno fa. Sono numeri da record quelli della quotata del Ftse Mib, talmente stupefacenti da smentire le tanta raccomandazioni prudenziali che in questi ultimi mesi erano circolate. Insomma analisti quasi colti di contropiede visto che molti di loro si attendevano un rallentamento di Italgas e invece ecco che il rally continua a proseguire inesorabile. La verità è che le azioni Italgas godono di un appeal da far invidia a tante altre quotate del Ftse Mib. Senza dilungarci più di tanto è sufficiente considerare che un anno fa per comprare una singola azione Italgas servivano appena 4,6 euro mentre ad inizio nuovo anno siamo praticamente sul dubbio.

Smentiti gli analisti più prudenti ma smentite anche tutte quelle statistiche che, logicamente verrebbe quasi da dire, tendono a vedere sempre più probabile un cambio di passo man mano che l’apprezzamento si intensifica.

Tornando al presente, dietro al rally di inizio anno di Italgas c’è in realtà un’altra quotata del Ftse Mib: Snam. E’ stato il collocamento da parte di Snam un bond convertibile in azioni Italgas a fare visibilità estrema a quest’ultima.

Broker consigliato (5/5) ✓ N.1 in Italia Deposito minimo ZERO ✔️ Broker regolamentato SCOPRI DI PIÙ Recensioni ✓ N.1 in Italia

✓ Regime Fiscale Amministrato

✓ Buono Amazon fino a 15.000€ * Avviso di rischio * Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Snam: forte risposta del mercato al green bond convertibile in azioni Italgas

Il collocamento del nuovo green bond convertibile Snam si è chiuso con esito positivo a dimostrazione dell’alto interesse degli investitori per strutture ibride che combinano rendimento obbligazionario, optionalità azionaria e profilo ESG. L’operazione, lanciata mercoledì 7 gennaio 2026, ha avuto un ammontare complessivo di 500 milioni di euro e rappresenta un tassello rilevante nella strategia di gestione finanziaria e partecipativa del gruppo.

Le obbligazioni hanno scadenza nel 2031 e sono convertibili in azioni ordinarie esistenti di Italgas, società di cui Snam è azionista di riferimento.

Il bond è stato emesso con valore nominale unitario pari a 100.000 euro e prevede una cedola annua fissa dell’1,75%, pagabile in due tranche semestrali posticipate, il 14 gennaio e il 14 luglio di ogni anno. Il primo pagamento della cedola è atteso il 14 luglio 2026. La durata è pari a cinque anni, con rimborso a scadenza al valore nominale, salvo i casi di conversione, rimborso anticipato o riacquisto.

Caratteristica chiave del prodotto è la flessibilità in capo all’emittente, che potrà rimborsare le obbligazioni in azioni Italgas e, se necessario, con una componente cash aggiuntiva. Il regolamento e l’emissione dei titoli sono previsti per il 14 gennaio 2026, data che coincide con l’emission date.

Il prezzo iniziale di conversione incorporerà un premio del 25 per cento rispetto al prezzo di riferimento delle azioni Italgas, calcolato come media aritmetica dei prezzi medi ponderati durante un periodo di osservazione compreso tra il 7 e il 9 gennaio 2026. Questa impostazione consente a Snam di limitare la potenziale diluizione della propria partecipazione, mantenendo al contempo attrattiva l’opzione di conversione per gli investitori.

Riacquisto dei bond 2028: gestione attiva del passivo

Parallelamente al nuovo collocamento, Snam ha avviato un’operazione di riacquisto delle obbligazioni convertibili in azioni Italgas in scadenza nel 2028. Attraverso un processo di reverse bookbuilding, la società ha raccolto manifestazioni di interesse alla vendita per 4.943 obbligazioni, pari al 98,9 per cento del totale in circolazione.

Il prezzo di riacquisto è stato fissato a 176.750 euro per 100.000 euro di valore nominale, oltre agli interessi maturati fino alla data di regolamento.

Grazie a questa mossa, Snam può anticipare la gestione della conversione esistente a condizioni più favorevoli, riducendo incertezza futura e migliorando la visibilità sulla struttura del capitale.

Migliori Piattaforme di Trading (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore (5/5) ✓ N.1 in Italia Deposito minimo ZERO ✔️ Broker regolamentato SCOPRI DI PIÙ Recensioni ✓ N.1 in Italia

✓ Regime Fiscale Amministrato

✓ Buono Amazon fino a 15.000€ * Avviso di rischio * Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Il CFO Luca Passa, inoltre, ha sottolineato come l’operazione permetta a Snam di preservare il valore strategico della partecipazione in Italgas, beneficiando al contempo della buona accoglienza del mercato all’aggiornamento del piano industriale della controllata. La struttura del bond migliora la flessibilità finanziaria, amplia la base degli investitori e riduce il rischio di diluizione.

Il formato green, pienamente coerente con il Sustainable Finance Framework del gruppo, rafforza inoltre il posizionamento ESG di Snam.

Valutazione per gli investitori

Volendo tirare le somme, il collocamento del bond convertibile Snam in azioni Italgas è tecnicamente riuscito ed è stato ben accolto dal mercato. Come i lettori più attenti avranno già capito, si tratta di uno strumento da analizzare con cautela: la cedola bassa, la complessità elevata e il rischio azionario indiretto rendono il profilo rischio-rendimento tutt’altro che banale. Insomma un’operazione più adatta a portafogli sofisticati che a strategie difensive tradizionali, in un contesto in cui l’ottimismo di breve periodo rischia spesso di sottovalutare le fragilità strutturali. Fattori che, però, non hanno impedito alle azioni Italgas di trarne grand vantaggio consolidando ancora di più il loro rialzo.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com