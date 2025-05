Ricapitalizzazione di Italgas - BorsaInside.com

Italgas tra i titoli peggiori del Ftse Mib in apertura di contrattazioni. La quotata sta segnando un ribasso del 2 per cento contro un paniere di riferimento che invece segna una progressione dello 0,5 per cento. A causa delle forti vendite che stanno interessando Italgas, la performance mensile del titolo peggiora nettamente e ora è negativa per il 2 per cento. Per completezza va comunque messo in evidenza che Italgas nel corso dell’ultimo anno ha registrato una progressione del 42 per cento. Siamo quindi dinanzi ad una situazione in termini di trend abbastanza chiara: ad un forte rialzo messo a segno nel lungo termine sta poi facendo seguito una correzione che proprio oggi sembra avere trovato il suo picco massimo.

Via libera Consob all’aumento di capitale di Italgas

Dietro al ribasso delle azioni Italgas ci potrebbero essere alcune novità sull’aumento di capitale che la quotata è pronta a lanciare. La Consob, infatti, ha dato la sua autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all’aumento di capitale in opzione, per un importo massimo complessivo di 1,02 miliardi di euro. Il numero massimo di nuove azioni Italgas che saranno offerte in opzione sarà pari a 202.938.478.

La ricapitalizzazione prenderà il via il 21 giugno 2025e terminerà il 19 giugno. Stando a quello che risulta dal prospetto i diritti relativi all’aumento di capitale resteranno quotati fino al 13 giugno.

Centrali in una processo di aumento di capitale sono i prezzi delle nuove azioni e i rapporti di concambio. E’ a questi elementi che guardano i potenziali sottoscrittori.

E allora, essendoci il via libera di Consob, oggi possiamo dire che il prezzo delle nuove azioni nell’ambito dell’aumento di capitale in corso è stato fissato a 5,026 euro, con uno sconto del 24,82 per cento rispetto al prezzo teorico ex diritto, calcolato secondo le metodologie correnti sulla base del prezzo di chiusura delle azioni Italgas al termine della seduta di borsa di ieri 28 maggio 2025 pari a 7,1 euro.

L’operazione di ricapitalizzazione prevede l’offerta delle nuove azioni nel rapporto di 1 nuova azione ogni 4 azioni possedute. Obiettivo di questo rapporto di concambio è riuscire a garantire un’equa partecipazione degli attuali azionisti e a favorire l’adesione all’aumento di capitale.

Contestualmente, Italgas ha firmato un contratto di garanzia con un consorzio di istituti bancari composto da JP Morgan SE, BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe, Morgan Stanley & Co International, Société Générale (in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner) e Banca Akros. In base all’accordo, le banche si sono impegnate, disgiuntamente e senza vincolo di solidarietà, a sottoscrivere le nuove azioni eventualmente rimaste inoptate al termine dell’offerta, per un importo massimo di 755.175.960,67 euro.

La strada per la riuscita dell’aumento di capitale di Italgas dovrebbe essere in discesa perchè a sostegno dell’operazione, l’azionista di maggioranza CDP Reti ha già confermato la sua intenzione di procedere alla sottoscrizione integrale della propria quota di spettanza, per un valore complessivo di 264.792.829,76 euro.

L’aumento di capitale di Italgas, dal punto di vista strategico, rappresenta uno snodo decisivo per rafforzare la struttura patrimoniale della quotata e supportare i suoi progetti di crescita futura del gruppo. Più operativamente la ricapitalizzazione come sempre avviene in questi casi è un’occasione che i trader hanno per speculare sul titolo facendo anche ricorso a strumenti derivati come i CFD.

