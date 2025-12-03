Azioni Italgas - BorsaInside.com

Con un ribasso dell’1,8 per cento, le azioni Italgas si avviano a chiudere la seduta di borsa di metà settimana collocandosi nel gruppo delle peggiori. In verità, per gran parte della mattinata, Italgas è stata la maglia nera del Ftse Mib salvo poi venire superata da titoli come Lottomatica e Prysmian che, nel pomeriggio, sono stati al centro di un forte incremento delle vendite arrivando a perdere oltre 2 punti percentuali a testa. Al di là di quanto avvenuto nei piani bassi del paniere di riferimento di Piazza Affari, il rosso di Italgas è meritevole di attenzione perchè, di fatto, determina il passaggio in rosso della performance settimanale della quotata.

Un evento che, comunque, non deve allarmare più di tanto perchè quando parliamo di Italgas facciamo riferimento a un titolo che da inizio anno è salito di oltre il 100 per cento! Che sul brevissimo termine possa esserci stato un ritracciamento è quindi fisiologico alla luce proprio del trend fin qui tenuto. Premesso questo, quali sono le prospettive sul titolo? La tendenza al rialzo tornerà a dettare legge dopo la pausa dell’ultima settimana, oppure proprio quello che sta accadendo negli ultimi giorni è il segnale di un cambio di rotta?

Proprio a domande di questo tipo sembrerebbero aver dato una risposta gli analisti di Morgan Stanley che proprio oggi hanno rivisto un pò tutto, dal rating al target price.

Broker consigliato (5/5) ✓ N.1 in Italia Deposito minimo ZERO ✔️ Broker regolamentato SCOPRI DI PIÙ Recensioni ✓ N.1 in Italia

✓ Regime Fiscale Amministrato

✓ Buono Amazon fino a 15.000€ * Avviso di rischio * Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Morgan Stanley diventa fredda sulle prospettive di Italgas

La banca d’affari Usa Morgan Stanley aveva fino a ieri una view decisamente positiva sulle azioni Italgas. Il rating outperform, tra l’altro confermato lo scorso mese di novembre, implicava una indicazione ben precisa: le azioni Italgas faranno meglio del mercato. Da oggi tutto è cambiato perchè gli esperti Usa da outperform sono scesi a equalweight, una classica valutazione neutrale. Assegnare lo stesso peso in portafoglio, è infatti il consiglio che questa raccomandazione sottende. In pratica un hold, mantenere.

C’è stata quindi una bocciatura, non a 360 gradi (per intendersi da buy a sell) ma di 180 gradi si. In questo contesto è però interessante annotare che il target price 10 euro e 10 euro è alla fine rimasto. Considerando quello che è l’attuale prezzo del titolo, c’è un potenziale di upside, leggero ma comunque presente.

Con questa decisione, Morgan Stanley va ad allineare la sua stima a quella di altri analisti già intervenuti nelle scorse settimane. Intesa Sanpaolo e Santander proprio all’inizio del mese scorso, infatti, avevano tagliato il rating a neutral pur alzando leggermente il target price. Due mosse solo apparentemente in controtendenza ma che, in realtà, sono frutto dello spesso principio prudenziale visto che i nuovi obiettivi di prezzo (9,7 Intesa SP e 10 Santander) sono prossimi alle valutazioni attuali e quindi cancellano ogni upside potenziale. Tutto in linea alle medie: con 15 giudizi attivi a inizio dicembre, il target price medio è 9,67 euro, praticamente i prezzi attuali.

Broker consigliato (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

C’è quindi una convergenza tra gli analisti: le azioni Italgas sono cresciute troppo per poter continuare ad apprezzarsi. Sarà davvero così?

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com