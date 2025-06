Target price azioni Italgas - BorsaInside.com

Quella di oggi non è una seduta come tutte le altre per le azioni Italgas. Il fatto che il titolo stia registrando una flessione frazionale dello 0,07 per cento attestandosi sotto ai 7 euro non deve trarre in inganno perchè proprio oggi sarà l’ultimo giorno di aumento di capitale della quotata. Un evento centrale per il futuro della società il cui esito, stando alle indicazioni che sono arrivate nei giorni scorsi, dovrebbe essere positivo. Probabilmente la riuscita della ricapitalizzazione era scontata e da qui l’assenza di spunti sul titolo.

La conferma dei prezzi delle azioni Italgas ai livelli di ieri implica il mantenimento dei livelli di performance mensile e annuale. Come si può vedere dai grafici, rispetto a un mese fa le quotazioni Italgas presentano un rialzo frazionale dello 0,3 per cento mentre anno su anno spicca un verde di ben il 52 per cento. Questi numeri dicono che gli investitori hanno a che fare con una quotata che, dopo essere cresciuta tanto nell’ultimo anno, sul più breve termine sta palesemente rallentando.

Un comportamento simile potrebbe indurre alcuni trader ad ipotizzare che lo spazio di salita del titolo possa essersi esaurito. A prescindere dalle vicende societarie non ci sarebbe nulla di strano se fosse così perchè anche senza motivi visibili ma unicamente per effetto del quadro tecnico, titoli troppo apprezzati tendono a rallentare non suscitando più interesse. Attenzione perchè ciò non significa che non sia più possibile investire perchè, in realtà, si può sempre operare e ora anche con il nuovo servizio di trading nazionale lanciato dal broker eToro.

Le azioni Italgas non hanno spazio per ulteriore rialzo?

Nel mese di giugno le azioni Italgas sono finite nel mirino di due diversi analisti: Barclays e Mediobanca. Come vedremo tra poco il loro punto di vista è diverso ma le rispettive valutazioni hanno lo stesso filo conduttore: la revisione al ribasso del target price. Un taglio del prezzo obiettivo di un titolo non è mai una buona notizia per chi lo subisce ma nel caso di Italgas, l’evento è addirittura doppiamente negativo perchè con il downgrade i prezzi target sono ad un passo da quelli correnti.

Da Piazzetta Cuccia è arrivata la conferma del rating a outperform con target price abbassato a 7,2 euro. Per gli analisti italiani, quindi, le azioni Italgas continueranno a fare meglio del settore di riferimento, ma il potenziale di upside è oramai molto striminzito con rialzo possibile di neppure 0,2 euro.

Se questo giudizio può sembrare risicato, quello espresso da Barclays è lo ancora di più. Gli analisti inglesi hanno infatti ribadito il rating equalweight con prezzo obiettivo limato a 7 euro. La valutazione espressa è a dir poco prudenziale: in pratica il suggerimento è di continuare a mantenere lo stesso peso in portafoglio (una sorta di neutral) ma qui c’è un problema in più: il target è identico ai prezzi attuali e ciò significa che gli analisti non vedono potenziale di upside per il titolo.

Queste sono le raccomandazioni più recenti espresse sulle azioni Italgas. C’è poi la media delle valutazioni che, per la verità, non ingloba tanti analisti. Solo 9 le case che seguono Italgas e il loro rating medio è accumulate ossia accumulare in portafoglio. Il prezzo obiettivo medio tra i 9 in vigore è a 7,42 euro con un potenziale di upside del 7,2 per cento. Per la media degli esperti, quindi, le azioni Italgas possono ancora salire ma per chi è intervenuto più di recente lo spazio per un ulteriore rialzo dopo il 52 per cento dell’ultimo anno e venendo meno la visibilità fin qui data dall’avvio dell’aumento di capitale, si sarebbe chiuso.

Ai trader il compito di capire chi ha ragione e quindi di definire la strategia trading da adottare sul titolo. Con i contratti per differenza si può poi tradurla in long o short trading.

