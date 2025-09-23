Azioni Italgas - BorsaInside.com

Non capita tutti i giorni di aprire la schermata sull’andamento generale del Ftse Mib e, analizzando i titoli migliori delle seduta, imbattersi in una utility. Di solito, infatti, le quotate che appartengono a questa categoria registrano movimenti di prezzo contenuti e sono caratterizzate da bassa volatilità. Capita di rado che un titolo di questo settore si possa infiammare o, al contrario, possa segnare dei veri tracolli. Le utility, infatti, sono soprattutto apprezzate per la loro stabilità. Abbiamo fatto questa premessa perchè oggi ci siamo davvero stupiti nel vedere Italgas ai piani alti del Ftse Mib. Come si può vedere dal grafico in basso l’utility sta segnando una progressione di oltre il 2 per cento superando il muro dei 7,7 euro. L’entità degli acquisti è così forte da permettere a Italgas di fare compagnia alle migliori della classe che, con il comparto utility, non hanno davvero nulla a che spartire (parliamo di STM, Monte dei Paschi e Stellantis).

La situazione è alquanto singolare ed è normale chiedersi cosa stia spingendo gli acquisti su Italgas. Perchè il titolo è così ben comprato?

Cosa spinge a comprare azioni Italgas?

I cambi nelle valutazioni degli analisti sono sempre in grado di condizionare l’andamento del titolo interessato soprattutto se arrivano in un momento in cui ci sono le premesse tecniche per una variazione di prezzo e quindi novità su rating e target price rappresentano il giusto assist che fa da volano.

Proprio questa potrebbe essere la situazione di Italgas. Prima del balzo in avanti in atto oggi, l’utility non aveva registrato grandi variazioni di prezzo. Rispetto a un mese fa i prezzi erano infatti sostanzialmente invariati. In questo contesto oggi è arrivata la notizia di un upgrade da parte di RBC Capital che è stato subito colto al volo dagli investitori per tornare a comprare azioni Italgas.

Vediamo i dettagli di questa promozione. La prima buona notizia riguarda il rating che è stato aumentato dal precedente sector perform al nuovo outperform. In pratica se prima non c’era alcun faro acceso su Italgas (sector perform è praticamente un giudizio neutrale), adesso l’idea è che faranno meglio del settore di riferimento. Siamo quindi nell’ambito di una valutazione bullish. La seconda notizia positiva riguarda il target prcie che è stato incrementato da 6,8 euro a 9 euro. Un aumento monto consistente che riflette sul potenziale di upside del titolo. A partire dai prezzi correnti e fissato quelli obiettivo a 9 euro, c’è infatti un bel margine di crescita.

Inutile dire che una simile indicazione così costruttiva non può non aver colpito gli investitori e da qui gli acquisti di oggi.

Non si tratta però solo di questo. I trader stanno premiando Italgas perchè la promozione di questa quotata da parte di RBC Capital è avvenuta a discapito di un altro titolo del settore utility. Stiamo parlando di Snam è stato invece ridotto a sector perform dal precedente outperform con target price abbassato a 5,15 euro dai precedenti 5,30 euro. Praticamente c’è stata una vera e propria rotazione nel portafoglio dei titoli preferiti da RBC: Snam è uscita dai consigliati diventando semplicemente neutral mentre Italgas vi ha fatto ingresso. Tra l’altro, nel caso di Snam, con un target price abbassato a 5,15 euro, anche il potenziale di upside subisce una sforbiciata totale. Ora è infatti pari a neppure 0,15 euro tenendo conto che il titolo, proprio per effetto del downgrade incassato, oggi segna un leggero calo.

