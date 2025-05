Cessione della IDV - BorsaInside.com

Pioggia di acquisti sulle azioni Iveco nella prima seduta della settimana. Il titolo, fin dal primo minuto di scambi, è tra i più comprati di tutto il Ftse Mib evidenziando una progressione di oltre il 5 per cento a 15,4 euro. Grazie al nuovo verde, Iveco migliora ancora di più sia la sua prestazione mensile che quella su base annua. Rispetto ad un mese fa i prezzi sono più alti del 15 per cento mentre anno su anno il rialzo è del 31 per cento.

Tra l’altro la zampata messa a segno dal titolo lo porta molto vicino ai vari target price che erano stati assegnati nei mesi scorsi nell’ambito di una serie di conferme alla valutazione neutral sul titolo. Giusto per fare un esempio rammentiamo il rating equalweight con target price a 16 euro che era stato fissato da Morgan Stanley. Ebbene i prezzi attuali di Iveco, grazie proprio al recente rally, sono oramai vicini a questo obiettivo.

La situazione che si è venuta a creare sulla quotate è decisamente stimolante anche in ottica operativa. A tal proposito ricordiamo che, come con tutte le azioni, anche su quelle di Iveco si può speculare in modo derivato con i CFD. Il broker IQ Option con il suo investimento minimo di 1€ resta una scelta molto interessante.

📈 Apri un conto demo IQ Option per testare il broker (sito ufficiale)

Cosa sta spingendo il rally delle azioni Iveco?

Sono due le ragioni alla base del balzo in avanti delle azioni Iveco: da un lato abbiamo il contesto generale che è molto di aiuto e dall’altro una notizia particolarmente price sensitive sulla quotata. Più nel dettaglio, per quello che riguarda il sentiment generale (testabile semplicemente contando il numero di titoli fortemente colorati di verde che sono presenti sul Ftse Mib), le indiscrezioni sempre più concrete su un possibile accordo tra Usa e Cina sui dazi, stanno determinando una vera e propria euforia tra gli addetti ai lavori; mentre per quanto riguarda i motivi domestici è l’offerta di Leonardo per acquisire Iveco IDV ad infiammare gli animi.

Leonardo e la tedesca Rheinmetall hanno infatti presentato un’offerta congiunta per l’acquisizione di Iveco Defence Vehicles, la società specializzata in veicoli militari blindati che attualmente è controllata da Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann. La proposta non è vincolante ma le indiscrezioni parlando di una valutazione dell’operazione attorno a 1,5 miliardi di euro, il doppio rispetto a quello che il colosso della Difesa era pronto a mettere sul piatto appena pochi mesi fa. Il miglioramento dell’offerta (per ora non vincolante) non può che essere una buona notizia per Iveco e da qui la piaggia di acquisti sul titolo.

Ma come mai Leonardo, tutto ad un tratto, è diventata così generosa? Nulla sta avvenendo a caso e infatti a pesare sulla mossa del colosso della Difesa è stata l’assegnazione, senza gara, di una maxi-commessa pubblica da 23,2 miliardi di euro per la produzione di nuovi carri armati e mezzi blindati interamente destinata a una joint venture paritetica tra Leonardo e Rheinmetall.

L’acquisizione della IDV da parte di Leonardo avrebbe il via libera da parte dello stesso governo. Il Ministero della Difesa, infatti, ha più volte ribadito che nell’interesse dell’Italia creare un campione terrestre della difesa che sia in grado di competere in Europa e su scala globale.

La palla sarebbe ora nelle mani di John Elkann, presidente di Exor, che comunque sembra mostrare una certa prudenza dinanzi alla proposta di Leonardo. Un atteggiamento che potrebbero essere sintomatico della volontà della holding dio monetizzare al massimo l’investimento. In che modo? Ovviamente aprendo una competizione internazionale per IDV. Ed ecco che tra i potenziali acquirenti spunta anche il nome del gruppo franco-tedesco KNDS, produttore del carro armato Leopard, che sarebbe pronto a lanciare una proposta ancora migliore rispetto a quella di Leonardo.

Ad ogni modo la mossa del colosso italiano e di Rheinmetall rappresenta, in ogni caso, un tassello cruciale nella ridefinizione degli equilibri dell’industria europea della difesa, sempre più segnata da logiche di consolidamento, sovranità strategica e risposta alle tensioni geopolitiche. La partita, come lasciato intendere da Elkann, resta del tutto aperta con una possibile gara tra competitors per aggiudicarsi la Iveco Defence Vehicles. Uno scenario di questo tipo potrebbe creare molte occasioni di trading per gli gli investitori. Con i CFD questi cambi di direzioni possono essere cavalcati con maggiore efficienza.

Migliori Piattaforme di Trading

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.