Crollo azioni Iveco - BorsaInside.com

L’annuncio della cessione di Iveco agli indici di Tata Motors non solo non scalda il titolo del settore industriale a Piazza Affari ma addirittura lo manda a picco. Il verdetto che emerge nelle prime battute della seduta di borsa non lascia spazio a grandi interpretazioni: con un ribasso del 4,7 per cento a 18,13 euro, le azioni Iveco sono le peggiori di tutto il Ftse Mib. Diciamo che la notizia della vendita da parte di Exor è stata accolta nel peggiore dei modi dai traders. Il conto del forte rosso lo sta pagando la performance a un mese della quotata che riduce il verde accumulato nell’ultimo mese al 10 per cento. Un contraccolpo negativo comunque di poco conto visto che stiamo sempre parlando di un titolo che anno su anno si è apprezzato del 95 per cento.

E allora la domanda viene spontanea: perchè gli investitori stanno reagendo vendendo alla notizia della cessione di Iveco a Tata Motors? Precisiamo che porsi un interrogativo simile non significa rinunciare alla possibilità di investire sul titolo del settore industriale, soprattutto alla luce del fatto che oggi su tutte le quotate italiane del Ftse Mib si può ricorrere al vantaggioso servizio di trading nazionale del broker eToro.

📈 Prova il trading nazionale di eToro sulle azioni Iveco (sito ufficiale)

Perchè le azioni Iveco crollano dopo la cessione a Tata Motors?

Quando parliamo di operazioni di M&A sono sempre i dettagli a fare la differenza consentendo di inquadrare meglio la situazione. E allora più che di crollo delle azioni Iveco (termine comunque non inappropriato alla luce dell’entità del ribasso) sarebbe il caso di parlare di ritracciamento per effetto di una notizia che probabilmente era già scontata. Nella premessa abbiamo infatti evidenziato che, nonostante la flessione di oggi, Iveco resta a 10 per cento anno su anno. Ebbene molto di quel verde era stato accumulato proprio in scia alle indiscrezioni di stampa sull’ipotizzata cessione a Tata (ad esclusione di Iveco Defence che invece è andata a Leonardo per 1,7 miliardi di euro). Insomma con il ribasso di Iveco in atto oggi potremmo essere dinanzi ad un classico caso di buy the rumor and sell the news. Sulle indiscrezioni gli investitori a suo tempo comprarono e ora stanno vendendo per trarre profitto dalla loro operazione. Di più: comprarono in modo massiccio allora e vendono in modo altrettanto massiccio adesso.

I dettagli sulla cessione di Iveco a Tata Motors

Tata Motors ha siglato un accordo per l’acquisizione dell’Iveco Group dal gruppo Exor, controllato dalla famiglia Elkann. L’operazione, del valore complessivo di 3,8 miliardi di euro, verrà realizzata tramite una nuova società a responsabilità limitata di diritto olandese interamente controllata da Tata.

Secondo quanto riportato nella nota congiunta Tata-Iveco, l’obiettivo dell’operazione è quello di creare un gruppo di veicoli commerciali con la scala, il portafoglio prodotti e la capacità industriale necessarie per affermarsi come leader globale in un mercato altamente competitivo e dinamico.

Importanti rassicurazioni sono state fornite sul futuro degli stabilimenti e dei lavoratori. Nessun impianto di Iveco verrà chiuso, nessun posto di lavoro sarà tagliato, e la sede principale del gruppo rimarrà in Italia, a Torino. Tata Motors ha dichiarato l’intenzione di promuovere una cultura aziendale basata sull’eccellenza, offrendo percorsi di formazione e sviluppo di carriera per i dipendenti qualificati.

Il governo italiano, da parte sua, ha espresso attenzione e vigilanza sull’operazione. Fonti dell’esecutivo sottolineano che l’acquisizione rappresenta un riconoscimento del valore delle tecnologie italiane e ribadiscono la volontà di garantire la tutela dell’occupazione, delle risorse strategiche e dell’intera filiera produttiva. L’esecutivo, quindi, seguirà con molto attenzione l’evolversi dell’operazione e fin da ora si è detto disponibile a collaborare con tutti i soggetti coinvolti per favorire un esito positivo per il Paese.

Un aspetto centrale dell’accordo riguarda l’esclusione delle attività di difesa raggruppate nella IDV che, come accennato in precedenza, saranno separate prima del completamento dell’offerta pubblica di acquisto (OPA), la quale riguarderà solo le azioni ordinarie emesse successivamente a tale separazione.

Con la cessione a Tata, il gruppo Iveco entrerà in una nuova fase della sua storia. Obiettivo di tutta l’operazione, almeno stando alle parole di Exor, è rafforzare la posizione a livello globale del brand Iveco mantenendo salde le proprie radici italiane. Vedremo nelle prossime settimane quali saranno i termini dell’OPA. Sarà in quel momento che la storica quotata dei camion, potrebbe tornare a scaldarsi.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.