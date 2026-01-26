Azioni Iveco - BorsaInside.com

Poco movimento sulle azioni Iveco nella prima seduta della settimana. La quotata del settore industriale passa di mano a 18,8 euro in ribasso dello 0,08 per cento rispetto a venerdì. Rispetto a un mese fa i prezzi sono più alti dello 0,35 per cento. Una situazione da calma quasi piatta che potrebbe indurre a pensare che sul titolo manchino spunti operativi. La realtà è ben diversa perchè proprio lo scorso venerdì sono stati resi noti aggiornamenti sia in materia di dividendo straordinario che in merito all’andamento nel 2025.

Ricordiamo che l’anno appena chiuso è destinato a passare agli annali della storia di Iveco e questo sia sul piano industriale sia sul fronte della remunerazione degli azionisti. La società ha infatti confermato l’intenzione di procedere con la distribuzione di un dividendo straordinario legato alla cessione del Business Difesa, un’operazione che sta entrando nella fase conclusiva e che sembra quindi essere destinata a generare un ritorno significativo per gli investitori.

Il contesto generale è quello di una profonda riorganizzazione societaria, avviata per valorizzare asset strategici e semplificare la struttura del gruppo. In questo quadro, l’attenzione del mercato resta focalizzata su tempi, importi e condizioni del dividendo, oltre che sulle implicazioni finanziarie complessive dell’operazione.

Vediamo tutto nel dettaglio.

Cessione del Business Difesa: a che punto siamo?

Iveco Group ha comunicato che la perimetrazione societaria del Business Difesa, che include i marchi IDV e ASTRA, è stata completata nel corso del 2025. Parallelamente, i processi autorizzativi richiesti dalle diverse autorità competenti stanno procedendo secondo le tempistiche previste, senza criticità rilevanti segnalate al momento.

Si tratta di passaggi essenziali per arrivare al closing della vendita del Business Difesa a Leonardo, operazione che rappresenta il presupposto diretto per la distribuzione dei proventi agli azionisti. Il management ha ribadito che, allo stato attuale, il percorso resta coerente con il calendario indicato in precedenza.

Dividendo straordinario Iveco: importo e tempistiche

Alla luce delle informazioni disponibili sui risultati 2025 del Business Difesa, Iveco Group ha confermato la stima del dividendo straordinario in un range compreso tra 5,5 e 6 euro per azione. Inutile dire che si tratta di un ammontare rilevante, che rende l’operazione particolarmente interessante in termini di ritorno immediato per gli azionisti.

La società intende convocare un’assemblea straordinaria nella seconda metà di marzo, con l’obiettivo di approvare formalmente la distribuzione dei proventi netti derivanti dalla vendita. Il pagamento del dividendo è atteso nel mese di aprile, una volta definiti gli aggiustamenti finali di chiusura dell’operazione.

Secondo il calendario di Borsa Italiana, la data di stacco dovrebbe cadere il 20 aprile, timing che gli investitori dovranno tenere in considerazione nella gestione delle posizioni in portafoglio.

Ecco il piano alternativo in caso di ritardi sul closing

Iveco Group ha anche chiarito lo scenario alternativo nel caso in cui la vendita a Leonardo non venisse completata entro il 31 marzo 2026. In tale eventualità, il gruppo si è detto pronto ad attivare tutte le misure necessarie per procedere con una separazione del Business Difesa tramite scissione.

Il piano prevede il trasferimento delle attività a una società di diritto olandese, già costituita appositamente. Questa opzione consentirebbe comunque di portare avanti la valorizzazione dell’asset e di preservare gli interessi degli azionisti, riducendo il rischio di slittamenti prolungati.

I risultati finanziari 2025: un quadro generale

Sul fronte operativo, Iveco Group ha fornito un aggiornamento sulle stime dei risultati finanziari 2025. La società prevede che gli obiettivi siano sostanzialmente raggiunti, o in alcuni casi leggermente inferiori alla guidance, con una sola eccezione rilevante: il Free Cash Flow delle attività industriali.

Nonostante una buona performance nel quarto trimestre, il Free Cash Flow industriale per l’intero esercizio è stimato intorno ai 60 milioni di euro, ben al di sotto del range precedentemente comunicato (250–350 milioni). Il management ha attribuito questo scostamento principalmente a una performance inferiore alle attese del segmento Bus nel quarto trimestre.

Iveco Group ha comunque segnalato che le iniziative correttive già avviate dovrebbero consentire un recupero nel corso del 2026.

Lato investitori, quindi, il focus resta duplice: da un lato la concreta realizzazione del dividendo straordinario, dall’altro l’evoluzione della generazione di cassa nel perimetro industriale post-cessione.

