I titoli legati alla Difesa registrano una brusca frenata sui mercati europei, complice il clima di maggiore apertura diplomatica dopo il faccia a faccia tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Gli investitori, dopo mesi di rally impressionante, scelgono di portare a casa i profitti, penalizzando soprattutto Leonardo, che a Piazza Affari cede oltre il 5,5%, scendendo fino a 46,49 euro, sui minimi della scorsa settimana.

Realizzi diffusi sul comparto difesa in Europa

Non è solo Leonardo a soffrire: anche Fincantieri arretra del 5% e Avio lascia sul terreno circa il 4%. Nel resto d’Europa la situazione non è diversa, con vendite consistenti su Renk e Rheinmetall a Francoforte (entrambe a -5%), mentre a Londra scivolano Babcock International (-4%), BAE Systems (-2%) e Rolls-Royce (-1,5%). A Parigi il segno meno coinvolge Dassault Aviation (-2,8%) e Thales (-3%).

Il summit Trump-Zelensky e le prospettive di pace

L’incontro avvenuto ieri tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente americano Donald Trump ha alimentato nuove speculazioni su possibili aperture negoziali. Trump ha dichiarato di voler organizzare un incontro diretto tra Zelensky e Vladimir Putin, seguito da un eventuale summit trilaterale. Parallelamente, Kiev avrebbe messo sul tavolo la proposta di acquistare fino a 100 miliardi di dollari di armi statunitensi come garanzia di sicurezza nazionale.

Tuttavia, la pace appare ancora lontana. Nelle stesse ore l’aviazione ucraina ha denunciato un attacco russo tra i più massicci del mese, con 270 droni e 10 missili lanciati nella notte. Sul nodo territoriale restano profonde divergenze: Mosca pretenderebbe la cessione definitiva della parte del Donbas ancora contesa, richiesta che Zelensky non sembra disposto a concedere.

Effetti sul mercato e prospettive

Gli operatori sottolineano che questi sviluppi riducono, almeno nel breve termine, la percezione di un incremento strutturale della domanda di armamenti europei. Dopo un rally senza precedenti, era inevitabile assistere a prese di profitto. Leonardo, ad esempio, resta comunque in crescita dell’80% da inizio anno, del 262% negli ultimi due anni, del 425% negli ultimi tre e di oltre il 600% dall’inizio del conflitto in Ucraina.

Secondo Marcus Gavelli di Pareto Securities, la correzione attuale va interpretata come una fisiologica presa di beneficio:

“Il settore è molto sensibile alle notizie sul fronte diplomatico. L’incontro tra Trump e Zelensky può aver dato l’idea di un approccio più morbido alla guerra, ma il calo di oggi sembra più una reazione di breve termine che un cambiamento nei fondamentali”.

In sintesi, il comparto Difesa continua a muoversi seguendo gli sviluppi geopolitici e le aspettative di mercato. I realizzi odierni su Leonardo e sugli altri big del settore riflettono più un aggiustamento tattico che un’inversione di tendenza nel lungo periodo.

