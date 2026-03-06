Leonardo - BorsaInside.com

Leonardo rafforza la propria presenza internazionale con una nuova e importante commessa militare. Il gruppo italiano della difesa si è infatti aggiudicato un contratto da circa 1 miliardo di sterline assegnato dal Ministero della Difesa britannico nell’ambito del programma New Medium Helicopter (NMH).

L’accordo prevede la produzione e la consegna di 23 elicotteri AW149, che verranno realizzati nello stabilimento Leonardo di Yeovil, nel Somerset, uno dei poli industriali più strategici per la divisione elicotteri del gruppo.

Nuovi elicotteri AW149 per le Forze Armate britanniche

L’AW149 è un elicottero multiruolo di ultima generazione progettato per operazioni militari complesse. La piattaforma è stata sviluppata per operare in contesti estremamente diversi, dalle missioni di combattimento agli interventi di soccorso internazionale.

Tra le principali capacità operative dell’AW149:

missioni militari tattiche e trasporto truppe

operazioni di supporto umanitario e gestione di emergenze su larga scala

Grazie alla sua versatilità e alla capacità di operare in qualsiasi scenario ambientale, questo modello rappresenta una soluzione strategica per le forze armate moderne.

Per Leonardo il contratto non ha soltanto un valore economico rilevante, ma consolida anche il ruolo del sito produttivo britannico di Yeovil come hub di riferimento per la produzione di elicotteri militari destinati al mercato del Regno Unito. Inoltre, la visibilità internazionale del progetto potrebbe aprire nuove opportunità commerciali sia per l’AW149 sia per altre piattaforme del gruppo.

Azioni Leonardo: analisi del trend in Borsa

Sul fronte dei mercati finanziari, le azioni Leonardo, quotate nel FTSE MIB di Borsa Italiana, mostrano una struttura tecnica interessante. Dopo aver raggiunto il massimo storico a 61 euro il 19 gennaio, il titolo ha attraversato una fase di consolidamento con una graduale correzione.

Questo movimento ribassista ha spinto le quotazioni fino all’area di supporto intermedio a 52,36 euro, toccata il 6 febbraio. Da quel livello il titolo ha reagito con decisione, avviando un rimbalzo che sul grafico giornaliero ha dato vita a una configurazione tecnica a “U”, tipicamente interpretata come segnale di potenziale ripresa del trend rialzista.

Se la forza del mercato dovesse confermarsi, lo scenario più probabile nel breve periodo resta quello di un tentativo di attacco ai massimi storici.

Livelli operativi da monitorare

Dal punto di vista operativo, gli analisti tecnici individuano alcuni livelli chiave:

Scenario rialzista: ingresso sopra 60,30 euro con possibile target in area 62,10 euro

ingresso sopra con possibile target in area Scenario ribassista: segnali negativi solo sotto 58,28 euro, con possibile estensione verso 55,90 euro

Diversi indicatori tecnici supportano l’ipotesi di un’impostazione positiva. I prezzi restano infatti sopra l’indicatore Supertrend, mentre Parabolic SAR e media mobile a 25 periodi hanno invertito al rialzo già dalla metà di febbraio. Anche il MACD ha recentemente incrociato la propria linea di segnale, suggerendo un rafforzamento del momentum.

L’RSI, attualmente in area di neutralità intorno a 62, indica inoltre che il titolo non si trova ancora in una zona di ipercomprato, lasciando spazio a ulteriori potenziali movimenti al rialzo.

Tra nuove commesse internazionali e segnali tecnici favorevoli, Leonardo continua a essere uno dei titoli più osservati del comparto difesa europeo. Nei prossimi giorni l’attenzione del mercato sarà concentrata soprattutto sulla capacità delle quotazioni di avvicinare e superare i massimi storici raggiunti a inizio anno.

