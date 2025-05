Crollo azioni Leonardo - BorsaInside.com

Nella prima seduta della settimana spicca il tracollo delle azioni Leonardo che, neppure dopo mezzora dall’apertura degli scambi, già evidenza un ribasso del 3,8 per cento a 45,5 euro. Il rosso della quotata della Difesa viene messo in risalto dal fatto che tutto il paniere di riferimento di Piazza Affari è invece improntato al rialzo. Il Ftse Mib, infatti, sta guadagnando circa 2 punti percentuali con STM e Stellantis che guidano con un verde di oltre il 6 per cento. In pratica mentre il principale indice della borsa di Milano corre, Leonardo sta letteralmente crollando.

La situazione è quantomeno meritevole di attenzione da parte dei trader fermo restando che la spinta ribassista sul colosso della Difesa non deve allarmare più di tanto visto che comunque stiamo sempre parlando di un titolo che, nel raffronto con l’ultimo mese resta in verde del 6 per cento mentre anno su anno è salito di ben il 100 per cento.

Le ragioni alla base del crollo delle azioni Leonardo

Il primo motivo alla base dell’odierno crollo delle azioni Leonardo è di tipo tecnico. La quotata è cresciuta tanto nell’ultimo anno beneficiando del boom delle spese per la difesa prima a livello globale e poi a livello europeo con il piano Re-Arm e quindi alla prima occasione utile sono scattate le prese di profitto. Il punto è capire quale è questa occasione che si è venuta a delineare proprio oggi. Una spiegazione plausibile potrebbe essere l’avvio di una fase di distensione nei rapporti tra Ucraina e Russia.

Dopo mesi di tira e molla, Kiev e Mosca potrebbero incontrarsi in Turchia per avviare trattative dirette che possano mettere fine alla sanguinosa guerra in atto oramai da anni. La strada per la pace è tutta in salita ma il clima sembra essere favorevole ad una possibile soluzione. Ora è ovvio che, anche a livello psicologico, a rimetterci sono i titoli della Difesa come Leonardo che fino a ieri avevano guadagnato tantissimo dal perpetuarsi della tensione.

Il fatto che le possibili trattative di pace tra Russia e Ucraina stiano impattando negativamente sulle quotate della guerra non significa che da ora in poi per Leonardo si aprirà una fase ribassista. Tutta una serie di catalizzatori di lungo termine sono a favore dei titoli europei della Difesa. Il riarmo nell’UE come pure l’incremento della quota di PIL destinato alle spese per la difesa, sono e saranno una realtà con cui fare i conti per i prossimi anni.

Rating Leonardo tagliato da Banca Akros

Proprio nella giornata di oggi il mutato quando con cui le azioni Leonardo sembrano essere chiamate a fare i conti è stato inglobato nella revisione operata dagli analisti di Banca Akros. Gli esperti hanno tagliato il rating a neutral portando il target price a 52 euro (in rialzo rispetto a quello precedente). Il senso ambiguo della valutazione di Akros si può riassumere in questo modo: il prezzo delle azioni Leonardo può salire ancora (rispetto a quelle che sono le attuali quotazioni infatti c’è upside) ma non sono più da comprare.

Questa è la raccomandazione di Banca Akros perchè altri analisti sono più ottimisti. Sempre oggi è arrivato il giudizio di Deutsche Bank che ha ribadito il rating buy con target price alzato a 52 euro. Per gli esperti tedeschi, quindi, Leonardo resta da comprare.

Per finire, sempre oggi, è arrivata anche la raccomandazione di Kepler Cheuvreux che è più allineata a quella di Akros: il rating resta neutral mentre il target price è stato rivisto al rialzo a 49 euro.

Insomma ci sono diversi punti di vista sulle azioni Leonardo. I trader dovrebbero valutarli tutti prima di decidere come posizionarsi sul titolo.

