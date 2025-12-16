Comprare azioni Leonardo - BorsaInside.com

Il crollo delle azioni Leonardo è l’evento clou della sessione di borsa di oggi. La flessione del 4,6 per cento con i prezzi precipitati sotto quota 46 euro in un contesto generale che vede il Ftse Miub avanzare addirittura di mezzo punto percentuale, fa molto rumore. Il punto non è solo che le azioni Leonardo, con questa performance sono le peggiori di tutto il Ftse Mib (questo è il problema minore) ma il fatto che a causa del crollo il passivo mensile accumulato dal colosso italiano della difesa è oramai pari a quasi 10 punti percentuali. Vero è che il titolo è cresciuto tanto da inizio 2025 (+76 per cento la performance), tuttavia è palese che qualcosa nell’ultimo mese si sia rotto. E questo qualcosa non è solo questione di prezzi diventati troppo alti visto che in realtà a venire meno sempre essere proprio l’appeal.

Cosa è successo alle azioni Leonardo? Perchè molti investitori stanno vendendo determinando il crollo del titolo in borsa? Rispondere a queste domande è necessario anche per capire quale strategia adottare sul titolo nel medio e lungo termie.

Crollo azioni Leonardo: le cause reali

Non ci sono eventi specifici a cui imputare il crollo delle azioni Leonardo. Anzi, a voler essere precisi, la quotata della difesa ha continuato a collezionare nuovi ordini ossia, tradotto in termini di borsa, potenziali fattori rialzisti. In altre fasi di mercato, questi driver avrebbero sostenuto gli acquisti sul titolo. In questa fase, però, vengono del tutto ignorati dai trader. Ciò non è un caso. La verità è che le azioni Leonardo vanno a picco perchè il sentiment sul settore sta cambiando. Il pressing di Trump per arrivare ad un accordo di pace tra Russia e Ucraina si è ulteriormente intensificato. Da Kiev arrivano segnali più concilianti (per la prima volta ci sono aperture sul mantenimento di un profilo di neutralità senza quindi adesione alla Nato) e anche da Mosca il linguaggio sembra essere diverso. Come hanno avuto modo di commentare molti esperti di geopolitica, vero è che non è possibile dare niente per assodato, tuttavia la pace potrebbe essere vicina.

In questo contesto, tutto il settore della difesa, che tra l’altro tratta su valutazioni molto alte, perde di visibilità. Ecco allora spiegato il motivo del crollo delle azioni Leonardo a Piazza Affari che poi è lo stesso del crollo dei competitors Thales, BAE Sysyems e Rheinmetall sulle altre borse europee.

Occasione per comprare azioni Leonardo o meglio la prudenza?

Quando le quotazioni di un titolo sono troppo alte, molti investitori preferiscono tenersi alla larga. I prezzi di accesso sono infatti troppo alti e entrare su valori elevati significa confidare forse anche troppo sui margini di crescita. Ecco perchè nella situazione odierna che vede le azioni Leonardo crollare, a molti investitori sarà balzato in mente di comprare sfruttando proprio le valutazioni più accessibili.

In teoria una mossa di questo tipo è sempre legittima ma, nel nostro caso specifico, si tratta di capire se ci sono o meno reali margini di rialzo. Insomma non è che le azioni Leonardo sono da comprare perchè destinate per forza di cose a riprendere la marcia dopo il crollo delle ultime settimane. Non sta scritto da nessuna parte che ciò avvenga. Anzi se la distensione tra Russia e Ucraina dovesse proseguire, sarebbe vero l’opposto ossia l’inevitabile ulteriore deprezzamento del titolo nell’ambito di un generale ritracciamento di tutto il comporto della difesa.

Questo seguendo la logica di questi giorni.

Tra gli analisti, pur nella consapevolezza di questa nuova dinamica in atto, ci sono posizioni più sfumate. Appena pochi giorni fa da JP Morgan è arrivata una iniezione di fiducia sulle azioni Leonardo con rating confermato a overweight e target price alzato a 63 euro. Una valutazione di questo tipo implica il consiglio di sovrappesare ancora il titolo in portafoglio anche perchè c’è un forte spazio di upside ulteriore rispetto alle quotazioni correnti. Nell’analisi degli esperti Usa è stato dato ampio risalto ai solidi fondamentali di Leonardo e alla crescente spesa per la difesa in Europa visto che Bruxelles ha attivato proprio un nuovo ciclo per la difesa europea. Temi reali vero ma che, passando in secondo piano, dinanzi alla possibile maggiore distensione geopolitica che oggi si respira.

Del resto, a parte il caso di JP Morgan, sulle azioni Leonardo prevalgono oramai le view più prudenti. A metà dicembre infatti sono attivi otto rating hold o neutral contro sei view bullish pur essendo il target price medio (pari a 56 euro) più alto del 16 per cento rispetto ai prezzi correnti.

