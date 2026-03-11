Azioni Leonardo e Fincantieri - BorsaInside.com

La seduta di oggi a Piazza Affari sembra mostrare un paradosso che inevitabilmente ha suscitato l’attenzione degli investitori. Proprio mentre la guerra tra Stati Uniti e Iran rischia di intensificarsi, i titoli italiani della difesa finiscono in fondo al listino.

Nel dettaglio, le azioni Leonardo registrano un ribasso del 2,9% a 60,66 euro, mentre Fincantieri perde il 2,63% scendendo a 13,7 euro. Si tratta delle due peggiori performance della giornata nel Ftse Mib, un dato che può sembrare controintuitivo considerando che il settore della difesa tende generalmente a beneficiare dell’aumento delle tensioni militari.

La domanda che molti investitori si pongono è quindi semplice: perché i titoli della difesa scendono proprio mentre il rischio di escalation militare aumenta? La risposta non riguarda tanto lo scenario geopolitico quanto la dinamica recente dei prezzi in borsa. Soprattutto Leonardo, infatti, arriva da settimane di forti rialzi e oggi il mercato sta semplicemente prendendo profitto dopo una corsa molto rapida.

Broker consigliato (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Guerra USA-Iran: il contesto geopolitico resta molto teso

Come accennavamo all’inizio il contesto internazionale resta tutt’altro che disteso. La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran continua a mantenere alto il livello di tensione in Medio Oriente, con implicazioni potenzialmente significative per il settore della difesa globale.

Tuttavia, secondo diverse analisi militari, il programma missilistico iraniano starebbe mostrando segnali di affaticamento, soprattutto sul fronte dei lanciatori e delle capacità logistiche. Nelle prime fasi del conflitto l’Iran avrebbe potuto contare su circa 2.000 missili a medio raggio e fino a 6-8 mila vettori a corto raggio, ma le operazioni militari condotte da Stati Uniti e Israele avrebbero progressivamente ridotto la capacità operativa.

Si stima che oltre 300 lanciatori siano stati distrutti nei primi giorni di guerra, riducendo significativamente la possibilità di attacchi coordinati su larga scala. Oggi la capacità residua potrebbe essere compresa tra 100 e 120 piattaforme di lancio, con un numero di raid missilistici diminuito drasticamente rispetto alle prime ore del conflitto.

Questo però non significa che la minaccia sia scomparsa. L’Iran continua a disporre di un ampio arsenale di missili e soprattutto di droni, come i sistemi della serie Shahed, che possono essere prodotti relativamente rapidamente e utilizzati in operazioni di attacco a lungo raggio.

Proprio per questo motivo gli analisti ritengono che la tensione geopolitica resterà elevata ancora a lungo, alimentando la domanda globale di sistemi militari, difesa aerea, droni e tecnologie avanzate. In uno scenario del genere, aziende come Leonardo e Fincantieri restano player chiave nel settore della difesa europea.

Leonardo e Fincantieri: perché oggi scattano i realizzi

Il motivo principale della debolezza odierna dei titoli non è quindi il contesto geopolitico, ma la dinamica tecnica del mercato. Gli investitori stanno semplicemente incassando parte dei guadagni accumulati nelle ultime settimane.

Il caso più evidente è quello di Leonardo, che ha registrato una performance superiore al 13% nell’ultimo mese. Un rally molto rapido che ha portato il titolo su livelli vicini ai massimi recenti, spingendo molti investitori istituzionali a prendere profitto nel breve periodo.

Anche Fincantieri ha beneficiato della forte domanda di titoli legati alla difesa e alla sicurezza, alimentata dall’aumento delle spese militari in Europa e dalle tensioni internazionali. Dopo una fase di rialzi prolungata, la seduta di oggi rappresenta quindi una pausa fisiologica all’interno di un trend positivo di medio periodo.

In altre parole, il mercato non sta mettendo in discussione il potenziale del settore, ma sta semplicemente ricalibrando le posizioni dopo una fase di euforia. Quando i titoli corrono troppo velocemente, è normale che arrivino giornate di consolidamento con prese di beneficio.

Broker consigliato (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Leonardo: solidità finanziaria e interesse delle banche

Guardando ai fondamentali, il quadro per Leonardo resta comunque solido dal punto di vista finanziario. Il gruppo guidato da Roberto Cingolani ha recentemente rafforzato la propria struttura di finanziamento con una nuova linea di credito Term Loan ESG-linked da 600 milioni di euro.

Il finanziamento ha una durata di cinque anni e prevede un periodo iniziale di due anni di preammortamento, con il rimborso del capitale che inizierà dal terzo anno e scadenza finale prevista nel 2031. L’operazione ha registrato una domanda doppia rispetto all’offerta, segnale di forte interesse da parte del sistema bancario.

Secondo il gruppo, questa nuova linea di credito consentirà di rifinanziare debiti giunti a scadenza e garantire maggiore flessibilità finanziaria nei prossimi anni. Un elemento che conferma come Leonardo venga ormai percepita dal mercato come uno dei principali player europei nel settore aerospazio, difesa e sicurezza.

Inoltre, circa l’80% delle fonti di finanziamento del gruppo è oggi legato a strumenti sostenibili, con parametri ESG integrati nei contratti finanziari, in linea con la strategia industriale e con il piano di transizione energetica dell’azienda.

Tirando quindi le somme, la seduta negativa di oggi appare più come una pausa tecnica dopo un forte rally che come un segnale di inversione del trend. Senza girarci tanto attorno, le azioni Leonardo e Fincantieri già domani potrebbero riprendere la loro marcia.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Investi con Freedom24 senza commissioni 📊 Idee di investimento degli analisti

Titoli con rendimento medio potenziale fino al 16%

Titoli con rendimento medio potenziale fino al 🔒 Sicurezza e trasparenza

i tuoi asset sono custoditi in conti separati

i tuoi asset sono custoditi in 💸 0 commissioni su azioni ed ETF

per iniziare a investire in modo efficiente Il capitale è a rischio. 👉 Scopri Freedom24