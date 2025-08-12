Rating azioni Leonardo - BorsaInside.com

Chi è alla ricerca di azioni a cui rivolge l’attenzione in avvio di scambi dovrebbe guardare al titolo Leonardo. Il colosso della Difesa non è più brillante come nelle scorse settimane e sta dando l’impressione, per la prima volta dopo mesi, di aver fiutato un possibile cambio di contesto. E’ appunto in questa situazione che la quotata guidata da Cingolani, ha chiuso la seduta di ieri a 45,11 euro aumentando al 7,16% il passivo dell’ultimo mese. Un rosso che ha stupito molti investitori spingendo quelli meno freddi a considerare addirittura la possibilità di uscire dall’investimento in azioni Leonardo perchè qualcosa potrebbe presto avvenire. In realtà un simile rischio è del tutto esagerato perchè, al di là dei realizzi che si sono registrati nell’ultimo mese, la prestazione di Leonardo continua ad essere da record. Come si può vedere dal grafico in basso, infatti, il titolo resta in rialzo del 73 per cento da inizio anno e del 103 per anno su anno.

Qualcuno potrebbe ora pensare che questi dati appartengano al passato e che il futuro possa essere molto diverso. In realtà questa obiezione viene smentita dalle stesse ultime notizie price sensitive sulle azioni Leonardo. Il colosso della difesa in avvio di scambi, infatti, potrebbe fare i conti con la decisione degli analisti di Fitch di rivedere al rialzo il rating.

Da Fitch un grande assist sulle azioni Leonardo

L’agenzia internazionale Fitch Ratings ha annunciato un miglioramento del Long-Term Issuer Default Rating (IDR) di Leonardo, portandolo dal precedente BBB- al nuovo BBB con outlook che resta invece stabile.

Secondo l’agenzia, la decisione riflette le attese di un ulteriore incremento della marginalità e della capacità di generare cassa del gruppo aerospaziale nel periodo 2025-2028, accompagnato da un progressivo rafforzamento della leva finanziaria.

Nel giudizio positivo di Fitch ha pesato anche la recente acquisizione delle attività di difesa da Iveco Group. L’operazione, infatti, dovrebbe avere un impatto contenuto sulla struttura finanziaria di Leonardo, lasciando inalterati gli equilibri economici e patrimoniali di lungo periodo.

Il miglioramento del rating rappresenta un segnale di fiducia verso la strategia industriale e finanziaria del gruppo, in un contesto in cui il settore difesa-aerospazio continua a giocare un ruolo chiave nei mercati internazionali a causa delle tensioni geopolitiche.

La mossa di Fitch conferma l’orientamento bullish sul titolo italiano. A inizio agosto, infatti, erano stati gli analisti di Jefferies a confermare il rating buy (comprare) alzando il target price a 58 euro.

In questo contesto, attenzione però a non cullarsi sugli allori. Vero che la tentazione di procedere ad un disinvestimento è alta ma in caso di un accordo sulla pace in Ucraina (il 15 agosto è in programma il vertice tra Putin e Trump) il comparto difesa europeo, e quindi le azioni Leonardo, potrebbero subire un calo di visibilità almeno nel breve.

