Nelle ultime ore ha trovato ufficialità un’interessante notizia che riguarda da vicino il nostro campione nazionale dell’aerospazio, Leonardo.
La compagnia, insieme a due big dell’industria spaziale europea come Airbus e Thales, hanno deciso di unire le forze creando una nuova super-azienda che raccoglierà tutte le loro attività legate allo spazio. L’operazione, chiamata “Bromo“, punta evidentemente a rafforzare l’autonomia strategica dell’Europa in un settore considerato cruciale per telecomunicazioni, navigazione, osservazione della Terra e sicurezza nazionale.
La nuova realtà che si andrà così a creare sarà un vero peso massimo del settore:
- 25.000 dipendenti in tutta Europa
- Fatturato annuo di circa 6,5 miliardi di euro
- Portafoglio ordini già garantito per più di tre anni
- Operatività prevista nel 2027.
Ma come andranno suddivise le quote? E come si rifletterà il tutto sulle azioni Leonardo?
La divisione delle quote: Leonardo resta in minoranza
Ecco la parte che interessa maggiormente gli investitori: la distribuzione del capitale non sarà equa tra i tre partner. Secondo il memorandum d’intesa firmato:
|Azienda
|Quota nella nuova società
|Airbus (Francia)
|35%
|Thales (Francia)
|32,5%
|Leonardo (Italia)
|32,5%
Come si nota, i due gruppi francesi insieme controlleranno il 67,5% della nuova entità.
Cosa conferisce Leonardo alla nuova società?
Leonardo non arriva a mani vuote al matrimonio spaziale. L’azienda italiana porterà in dote la sua intera Divisione Spazio, incluse le quote in due joint venture strategiche:
- Telespazio
- Thales Alenia Space
Queste attività rappresentano un patrimonio di competenze e tecnologie significativo, ma resta da capire se la valutazione ricevuta in termini di quote azionarie rispecchi pienamente il loro valore.
Implicazioni finanziarie per gli investitori Leonardo
Dal punto di vista finanziario, l’operazione presenta luci e ombre per chi possiede azioni Leonardo:
Aspetti positivi:
- Partecipazione a un player globale molto più grande e competitivo
- Maggiore stabilità grazie a un portafoglio ordini già ben fornito
- Possibili sinergie industriali che potrebbero migliorare i margini
Punti di attenzione:
- La quota di minoranza limita il potere decisionale di Leonardo nella nuova entità a trazione francese
- Possibile diluizione del “premio di controllo” sul valore delle attività conferite
- Incertezza sui futuri dividendi dalla nuova società.
Inoltre, l’operazione va letta anche nel quadro più ampio della politica industriale europea. La creazione di questo colosso risponde all’esigenza di competere con i grandi player americani come SpaceX e Boeing, ma anche con le crescenti ambizioni cinesi nel settore spaziale.
I sindacati italiani hanno accolto positivamente la notizia, sperando che questa alleanza possa valorizzare ulteriormente le competenze dei lavoratori italiani del settore e fungere da modello per altre integrazioni europee.
Come potrebbe muoversi il titolo Leonardo?
Nel breve termine, è probabile che il mercato reagisca con una certa volatilità mentre valuta tutti gli aspetti dell’operazione. Gli investitori dovranno monitorare attentamente i dettagli finanziari che emergeranno nei prossimi mesi, in particolare riguardo alla valorizzazione degli asset conferiti da Leonardo.
Nel medio-lungo periodo, molto dipenderà dalla capacità della nuova società di generare valore e dalla porzione di questo valore che tornerà agli azionisti Leonardo sotto forma di dividendi o apprezzamento del titolo.
Riteniamo dunque che l’operazione Bromo segna una svolta importante per Leonardo e per l’intero settore spaziale europeo. Per gli investitori, sarà fondamentale seguire gli sviluppi dei prossimi mesi per comprendere appieno l’impatto di questa fusione stellare sul valore delle azioni Leonardo.
