Dopo il rally registrato nella seduta di ieri, le azioni Leonardo sembrano essere piuttosto tranquille nella seconda sessione settimanale. Il colosso della difesa, infatti, non sfrutta il sentiment positivo che caratterizza il Ftse Mib (per adesso miglior indice europeo) e si limita a confermare gli stessi livelli di ieri. Il titolo, infatti, scambia a 50,2 euro praticamente lo stesso prezzo della chiusura. La notizia buona è che non ci sono prese di profitto e proprio questo potrebbe far pensare ad un assestamento in atto sul titolo, il che lascerebbe la porta aperta ad una possibile ripresa dei rialzi.

Come sempre quando si parla di azioni del settore difesa, tutto è appeso ad un filo. La storia recente del comparto ha infatti dimostrato quanto determinante sia il peso del fattore geopolitico sulle performance di borsa dei players del comparto. Ad esempio il recente calo delle azioni Leonardo (tra l’altro comune anche ai competitors) è stato causato dalla tregua tra Israele e Hamas.

Detto questo, le azioni Leonardo rispetto a un mese fa risultano in rialzo di appena l’1 per cento, ben lontano dai fasti a cui la quotata guidata da Cingolani aveva abituato nei mesi scorsi (e di cui ci sono ancora i segni evidenti nel +92 per cento registrato da inizio 2025 e nel 129 per cento di prestazione annuale).

Chiarita quale è la dinamica in atto sul titolo, la vera domanda non può che riguardare le prospettive. Ieri il grande recupero, oggi (forse) poco più di un assestamento e allora quanto potrebbe durare questa nuova fase?

Focus sull’intesa con Airbus e Thales

Diamo subito un occhio ai possibili catalizzatori sulle azioni Leonardo. Nella giornata di oggi Domani riunione straordinaria CDA di Leonardo per esaminare intesa con Thales e Airbus si dovrebbe tenere una riunione straordinaria del consiglio di amministrazione di Leonardo con all’ordine del giorno il possibile accordo con Airbus e Thales sui cui le tre società, stando alle indiscrezioni, starebbero lavorando da tempo con l’obiettivo di creare un’alleanza europea nel settore dei satelliti. A riportare la notizia del possibile CdA è stata l’agenzia di stampa Reuters che cita una fonte interna secondo la quale lo stesso gruppo di Cingolani potrebbe rivelare i dettagli di questa collaborazione a tre sulla quale, ad onor di cronaca, oggi si sa ben poco.

Indubbiamente il potenziale dell’assist è potentissimo. Non ci vuole infatti la sfera di cristallo per farsi un’idea di quelle che potrebbero essere le ripercussioni sulle azioni Leonardo (ma anche su Thales e Airbus a Parigi) nel caso in cui dovessero essere rivelate le coordinate di questa partnership. I precedenti, del resto, sono emblematici sotto questo punto di vista. Quando nei mesi passati Leonardo ha annunciato accordi riguardanti nella fattispecie la difesa, sono subito scattati forti acquisti in borsa.

Il punto è che per adesso, se non ci dovesse essere questo CdA straordinario dell’ex Finmeccanica, gli spunti sarebbero pochi. La Reuters già a settembre aveva lanciato delle indiscrezioni riguardanti proprio gli sforzi dei tre colossi per arrivare ad una intesa di collaborazione sui satelliti. In quella circostanza l’agenzia aveva ipotizzato un qualche numero parlando di joint venture del valore di 10 miliardi di euro.

Non sta a noi dire se è tanto o se è poco, ma quello che possiamo segnalare è che il contesto non sembra essere particolarmente in discesa. La Francia non sta attraversando una fase politica stabile e, essendo una eventuale intesa sui satelliti, una questione di interesse nazionale, la disponibilità francese a procedere in questo momento resta tutta da vedere.

Quello che è certo è che proprio da questo fronte ci potrebbe invece essere lo sviluppo di una certa volatilità basata su rumors e aggiornamenti che può essere sfruttata dai trader più speculativi.

