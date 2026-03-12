Azioni Leonardo - BorsaInside.com

Nella penultima seduta della settimana le azioni Leonardo stanno vivendo un vero e proprio rally sul Ftse Mib. Mentre è in corso la redazione dell’articolo, infatti, il titolo della difesa avanza del 7,3% a 64,84 euro, dopo aver raggiunto un massimo intraday di 66,26 euro, nuovo record storico. La dinamica odierna oltre a valere il primato sul paniere di riferimento significa anche rafforzamento della performance mensile ora pari al 21%.

Il rally odierno della quotata guidata da Cingolani è spinto da due fattori principali. Da un lato, la crescente tensione in Medio Oriente, con raid e attacchi ai droni che interessano lo stretto di Hormuz, aumenta la percezione del rischio e alimenta la domanda di titoli della difesa. Dall’altro, il nuovo Piano Industriale 2030 di Leonardo fornisce agli investitori un quadro di crescita strutturata, con obiettivi chiari e sostenibili, rafforzando le aspettative di redditività e ritorno sugli azionisti.

La combinazione di geopolitica e fondamentali solidi crea un contesto favorevole al proseguimento del rally, consolidando la leadership del titolo in borsa.

Piano Industriale 2030: obiettivi ambiziosi e crescita strutturata

Il Piano Industriale 2026-2030 approvato dal Consiglio di Amministrazione di Leonardo conferma la strategia della quotata di diventare una One Company globale, con visione industriale chiara, integrata e internazionale. Il piano prevede una crescita significativa dei principali indicatori finanziari: gli ordini sono stimati a 32 miliardi di euro nel 2030, dai 23,8 miliardi del 2025, mentre i ricavi dovrebbero salire a 30 miliardi di euro, dai 19,5 miliardi attuali. L’Ebitda è previsto a 3,59 miliardi di euro e i flussi di cassa operativi (FOCF) a 2,06 miliardi, raddoppiando i valori attuali.

Nel periodo 2026-2030 sono attesi ordini cumulati per 142 miliardi di euro e ricavi cumulati per 126 miliardi, con un CAGR rispettivamente del 6,1% e del 9%. L’Ebita e il Focf sono stimati crescere con un CAGR superiore al 15%, consolidando il posizionamento di Leonardo come player globale nella difesa, sicurezza e tecnologia. Obiettivo di Leonardo è perseguire una strategia di allocazione del capitale mirata a sostenere sia la crescita organica che eventuali acquisizioni strategiche, oltre a incrementare il dividendo del 21% nel 2026 e mantenere un livello di leverage sotto 0,8x entro il 2028, confermando l’impegno per un investment grade stabile.

Non serve essere dei grandi esperti di finanza per capire che si tratta di obiettivi a dir poco ambiziosi.

Divisioni strategiche e innovazione tecnologica

Il piano strategico dettaglia anche gli obiettivi concreti per ciascuna divisione del gruppo. Nel settore Elettronica per la difesa, Leonardo punta a consolidare la leadership europea e ad essere catalizzatore della cooperazione internazionale, sfruttando le alleanze e lo sviluppo del Global Combat Air Programme (GCAP). Gli ordini e i ricavi della divisione dovrebbero crescere rispettivamente del 4,8% e 8,5%, mentre l’EBITA del 12,1%, con un’espansione significativa anche negli Stati Uniti.

La divisione Elicotteri mira a mantenere la leadership globale nel civile e consolidare il ruolo militare, grazie a tecnologie avanzate e sistemi manned/unmanned. Gli ordini dovrebbero crescere del 4%, i ricavi del 3,7% e l’EBITA del 6,4%. La Business Unit Velivoli & Servizi punterà a rafforzare i programmi UAV e GCAP, con crescita di ordini, ricavi ed EBITA rispettivamente del 2,1%, 9% e 7,6%.

Le Aerostrutture mirano a diventare fornitori di riferimento per gli OEM, con ordini in aumento del 12,9% e ricavi del 17,8%, mantenendo il breakeven EBITA entro il 2028. La divisione Cyber rafforzerà il posizionamento europeo nella cybersecurity, con ordini +13,7%, ricavi +14,5% e Ebita +21,5%. Infine, la divisione Spazio, grazie a joint venture con Airbus e Thales e al progetto Bromo, punta a consolidare la leadership europea con ordini in aumento del 20,7%, ricavi +20,2% ed Ebita +26,4%.

Il piano include inoltre il programma Michelangelo Dome, che punta a interoperabilità e integrazione tecnologica tra le divisioni, stimando opportunità di business per 21 miliardi di euro nei prossimi dieci anni, confermando la visione di Leonardo come player globale nella sicurezza e tecnologia avanzata.

Contesto geopolitico e spinta rialzista

Oltre al piano industriale, il rally odierno di Leonardo è alimentato dal contesto internazionale. La guerra Usa Iran e la crescente instabilità nello stretto di Hormuz, hanno aumentato la domanda di titoli della difesa. Leonardo, come principale operatore italiano e player europeo, beneficia direttamente di questa dinamica.

ll punto è che, nonostante le rassicurazioni di Trump, non si intravede alcun segnale di allentamento della tensione. Ed ecco allora che la situazione generale favorevole alla difesa si va a combinare con ragioni domestiche come appunto l’ufficializzazione del piano strategico, lanciando le azioni Leonardo ai massimi storici. Ovviamente con boom di volumi.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

