Azioni Leonardo - BorsaInside.com

In una giornata priva di spunti di riflessione e con pochi titoli sotto ai riflettori, ecco che a prendersi la scena sono le azioni Leonardo. Il titolo del colosso della difesa sta segnando una progressione di circa 2 punti percentuali posizionandosi ai piani alti del Ftse Mib. Grazie al ritorno degli acquisti le azioni Leonardo riportano il verde accumulato nell’ultimo mese al 6,8 per cento tornando sui livelli di metà settimana scorsa dopo che nelle ultime sedute a partire da quella di giovedì 4 fino a quella di ieri, l’appeal sul titolo era rimasto piuttosto contenuto.

La riscoperta delle azioni Leonardo non è causale. Gli acquisti sul titolo sono infatti un effetto del peggioramento del quadro geopolitico ad est con la Polonia, paese della Nato, che ha annunciato l’abbattimento sul suo suolo di droni russi che avevano sconfinato nel corso di un attacco all’Ucraina.

I precedenti del passato insegnano che notizie simili, in un contesto già gravemente deteriorato a causa dello scontro tra UE e Russia, rappresentano un forte assist. E allora vediamo nel dettaglio cosa è successo e quali potrebbero ora essere le prospettive delle azioni Leonardo. Sul titolo, lo ricordiamo, si può ora operare con il nuovo servizio di trading nazionale da poco lanciato dal broker eToro e già molto popolare in Italia.

📈 Scopri di più sul trading nazionale di eToro – visita il sito ufficiale

Droni russi nello spazio aereo polacco: l’assist per comprare azioni Leonardo

Nella notte tra il 9 e il 10 settembre la Polonia ha vissuto ore di forte tensione dopo che diversi droni russi sarebbero penetrati nello spazio aereo nazionale durante massicci bombardamenti condotti da Mosca contro l’Ucraina. La reazione delle autorità è stata immediata con le difese aeree che sono state poste al massimo livello di allerta.

Il primo ministro Donald Tusk ha parlato apertamente di un atto di aggressione annunciando che l’esercito polacco ha risposto con il fuoco contro i velivoli non identificati. Le Forze armate hanno confermato che sono in corso operazioni di ricerca per individuare i resti dei droni abbattuti.

Secondo fonti della Nato citate da Reuters, oltre ai caccia F-16 polacchi sarebbero entrati in azione anche F-35 olandesi e aerei da sorveglianza AWACS italiani, già schierati nell’area nell’ambito delle missioni di pattugliamento dell’Alleanza. I radar dei sistemi Patriot hanno rilevato i droni, pur senza intervenire con il fuoco diretto.

L’abbozzo di escalation dimostra come il confine orientale dell’Alleanza sia sempre più esposto agli sviluppi della guerra in Ucraina. La stessa Nato, attraverso la sua portavoce, ha fatto sapere che il Consiglio Nord Atlantico si è riunito questa mattina per discutere delle possibili risposte. Al di là dei toni allarmistici che oggi rimbalzo sui media europei, l’Alleanza atlantica non ha al momento classificato l’episodio avvenuto in Polonia come un attacco deliberato. Ovviamente la vicenda conferma quanto fragile e pericolosa sia la linea di confine tra la guerra in Ucraina e la sicurezza europea ma questo è un aspetto saputo e risaputo da tempo.

Lato operativo (che è quello che a noi interessa) la notizia è già di per sè sufficiente per far tornare la speculazione sulle azioni della difesa e quindi su Leonardo. Tra l’altro per un pura coincidenza, questo abbozzo di escalation, è avvenuto proprio neo giorno in cui la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen sta snocciolando dinanzi al parlamento europeo il suo programma per i prossimi anni. Nel suo discorso inevitabile un riferimento alla lotta dell’Europa per la libertà ma soprattutto precise indicazioni sugli impegni di spesa per difesa dei paesi membri. Anche su questo punto, e al di là della retorica sui principi, niente di nuovo (sono da tempo noti i dettagli del maxi piano di riarmo dell’UE, i prestiti per la difesa ai singoli paesi membri e così via) ma sufficiente per riportare l’appeal speculativo sulle azioni Leonardo.

Da Barclays copertura con rating equalweight sulle azioni Leonardo

L’evoluzione odierna dei prezzi di Leonardo sembra quasi andare in direzione opposta rispetto a quella che gli analisti di Barclays avevano lasciato intendere nel loro report di ieri sul gruppo della difesa. Gli esperti inglesi, infatti, avevano avviato copertura sul titolo con rating equalweight e un prezzo obiettivo a 51 euro, leggermente più alto delle quotazioni attuali.

Nella loro nota gli analisti avevano messo in evidenza preoccupazioni in relazione alla divisione Aerostrutture di Leonardo che potrebbe essere destinata a restare in perdita per un periodo prolungato, compensando i miglioramenti dei margini nelle che sono invece attesi nelle divisioni Elicotteri, Cyber e Spazio del colosso. Secondo Barclays, inoltre, gli utili di Leonardo dovrebbero salire solo dell’11 per cento annuo fino al 2030, livello decisamente più basso rispetto al 39 per cento della concorrente Rheinmetall.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità FP Markets 5/5 (777) ✓ - 0.0 Spread in pip - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 4.4/5 (1105) ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX 4.7/5 (1735) ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 4.4/5 (1212) ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita Attenzione: Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.