La Borsa di Milano ha aperto la settimana con un’ondata di vendite che sta colpendo quasi tutto il listino. Mentre è in corso la redazione dell’articolo il Ftse Mib si muove in forte ribasso insieme alle principali piazze europee, tutte travolte dall’aumento delle tensioni geopolitiche dopo l’allargamento della guerra tra Stati Uniti e Iran. L’escalation militare in Medio Oriente ha innescato un improvviso deterioramento del sentiment degli investitori, che stanno riducendo l’esposizione agli asset più rischiosi in favore di comparti considerati più resilienti nei momenti di crisi. A peggiorare il quadro contribuisce il rally del petrolio, tornato sopra la soglia dei 100 dollari al barile, che riaccende i timori di uno shock inflazionistico globale capace di rallentare la crescita economica.

In questo scenario, gran parte delle azioni quotate a Piazza Affari scivola in territorio negativo con ribassi diffusi tra banche, industriali e titoli ciclici. Nel pieno del panic-selling, tuttavia, emerge una rara eccezione: Leonardo, che riesce a muoversi in controtendenza rispetto al mercato.

Azioni Leonardo in controtendenza: il titolo sale mentre il mercato crolla

Mentre la maggior parte dei titoli del listino milanese arretra, Leonardo registra una performance decisamente positiva. A metà mattinata le azioni del gruppo italiano della difesa avanzano infatti del 3,48% a 60,66 euro, posizionandosi tra i migliori titoli della seduta. Il movimento rafforza il ruolo del titolo come possibile rifugio per gli investitori in un contesto dominato da tensioni geopolitiche e volatilità sui mercati finanziari.

La performance recente del titolo evidenzia inoltre un trend rialzista che si è consolidato nel corso delle ultime settimane. Su base mensile, infatti, le azioni Leonardo registrano un progresso del 14%, mentre il rialzo su base annua si amplia fino a circa +40%. Numeri che collocano il gruppo tra i titoli più performanti dell’intero indice Ftse Mib.

La dinamica dei prezzi riflette un interesse crescente degli investitori per il settore della difesa, che tende storicamente a beneficiare dei periodi caratterizzati da tensioni geopolitiche. In un contesto in cui molti comparti soffrono il rischio di rallentamento economico, le società legate alla sicurezza e alla difesa vengono spesso percepite come beneficiarie indirette delle crisi internazionali.

Perché la guerra aumenta l’appeal del titolo Leonardo

L’attuale contesto geopolitico rappresenta uno dei principali fattori che stanno sostenendo la domanda per i titoli del settore difesa. Il conflitto in Medio Oriente si inserisce infatti in una fase storica già segnata da numerose tensioni internazionali, che stanno spingendo molti governi ad aumentare i budget militari e a rafforzare le capacità di sicurezza nazionale.

In questo scenario, Leonardo si trova in una posizione particolarmente favorevole. Il gruppo italiano è infatti uno dei principali player europei nel settore della difesa e della sicurezza, con attività che spaziano dagli elicotteri ai sistemi elettronici, fino alle tecnologie per la sicurezza aerospaziale, navale e cibernetica. L’aumento della spesa militare da parte dei governi europei rappresenta quindi un potente driver di crescita per il gruppo.

Negli ultimi anni la società ha inoltre avviato un’importante trasformazione strategica, orientandosi progressivamente verso sistemi integrati ad alto contenuto tecnologico. Il focus non è più soltanto sull’hardware tradizionale, ma anche su piattaforme digitali, software e sistemi interoperabili destinati a operare nei domini aereo, terrestre, navale, spaziale e cyber. Questa evoluzione consente all’azienda di intercettare la crescente domanda di tecnologie avanzate per la sicurezza e la difesa.

Proprio questa combinazione tra domanda strutturale in crescita e trasformazione industriale sta rafforzando l’appeal del titolo tra gli investitori. In un contesto globale incerto, le aziende del settore difesa vengono spesso percepite come più resilienti rispetto ad altri comparti ciclici, perché sostenute da contratti governativi di lungo periodo e da budget militari relativamente stabili.

Prezzi Leonardo sui massimi storici: cosa indicano le valutazioni

Il rally delle azioni Leonardo non nasce soltanto dalle tensioni geopolitiche recenti. Il titolo sta infatti proseguendo un trend positivo avviato già lo scorso anno, sostenuto anche da risultati aziendali solidi. Dati alla mane nel 2025 il gruppo di Cingolani ha registrato una crescita superiore alle attese: il fatturato è aumentato dell’11%, mentre l’utile operativo ha segnato un incremento del 18%. Anche gli ordini hanno mostrato un’espansione significativa, con un aumento del 15% su base annua.

La crescita ha interessato tutte le principali divisioni del gruppo, dagli elicotteri ai sistemi di difesa ed elettronica, fino alle soluzioni per la sicurezza. Allo stesso tempo, la società è riuscita a migliorare la propria struttura finanziaria grazie a una riduzione del debito e a una migliore generazione di cassa.

Questi risultati hanno rafforzato la fiducia degli investitori nel percorso di trasformazione del gruppo. Secondo diverse analisi di mercato, l’azienda avrebbe raggiunto un vero e proprio punto di svolta strategico, con un miglioramento del mix di attività, una maggiore disciplina nella gestione del capitale e una migliore qualità dei contratti acquisiti.

Dal punto di vista delle valutazioni di mercato, il titolo, grazie al rally di oggi, ha aggiornato i massimi storici avvicinandosi alle stime di fair value elaborate dagli analisti. Alcune valutazioni indicano un valore teorico intorno ai 62 euro per azione, livello non molto distante dalle quotazioni attuali. Questo significa che gran parte delle aspettative positive sul gruppo è già incorporata nei prezzi.

Nonostante ciò, il titolo continua ad attirare l’interesse degli investitori soprattutto nei momenti di forte instabilità geopolitica. Se le tensioni internazionali dovessero proseguire, il comparto della difesa potrebbe restare tra i pochi settori in grado di mantenere un forte sostegno in borsa. Ed è proprio in questo contesto che Leonardo sta emergendo come uno dei rari titoli capaci di trasformare la volatilità globale in un’opportunità di crescita sui mercati finanziari.

