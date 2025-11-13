Azioni Leonardo - BorsaInside.com

Le azioni Leonardo tornano ai livelli di inizio novembre grazie al forte rialzo in atto nella seduta di oggi. La quotata della difesa, per la verità ben impostata fin dall’avvio degli scambi, ha ulteriormente accelerato nel primo pomeriggio in scia alle notizie arrivate dal vertice intergovernativo Italia-Albania. Nel corso del summit, infatti, sono stati siglati ben 16 diversi documenti e tra questi c’è anche un memorandum tra lo stesso gruppo guidato da Profumo e KAYO.

Oggetto dell’intesa è la cooperazione nel settore della difesa. E’ bastato l’annuncio di questo accordo per incentivare gli acquisti sul titolo LDO. Di certo il fatto che nell’ultimo mese le azioni Leonardo siano state in ombra ha agevolato la riscoperta del titolo. La quotata, infatti, si mantiene distante dagli oltre 56 euro raggiunti nella prima decade di ottobre tanto che, nonostante il forte balzo in avanti di oggi, c’è sempre un verde del 2 per cento a colorare la prestazione mensile.

Diciamo che i prezzi più bassi rispetto ai record a cui Leonardo aveva abituato, hanno agevolato gli acquisti trasformando la notizia un memorandum non eccessivamente price sensitive, in un grande assist.

Ma vediamo in cosa consiste questo accordo.

Verso un accordo strategico tra l’Albania, Leonardo e Fincantieri

Il governo albanese ha effettuato un passo decisivo verso la modernizzazione del proprio comparto della difesa, con la firma di due importanti accordi industriali. Uno con Leonardo e l’altro con Fincantieri. L’annuncio, dato dal ministro della Difesa Pirro Vengu durante una serie di incontri istituzionali a Roma, rappresenta l’avvio di una fase di cooperazione bilaterale ad alto valore strategico e industriale tra Italia e Albania.

Al centro delle intese c’è la società statale KAYO, recentemente rilanciata come fulcro dell’industria nazionale della difesa e oramai diventata punto di riferimento per la produzione e lo sviluppo congiunto di tecnologie militari e marittime.

Nel dettaglio, l’intesa con Leonardo punta allo sviluppo di sistemi tecnologici avanzati, con particolare attenzione a cyber defence, sicurezza digitale e tecnologie di controllo strategico. L’obiettivo dichiarato è duplice: incrementare la resilienza informatica del paese delle aquile e porre le basi per un ecosistema industriale capace di attrarre know-how e investimenti ad alto contenuto tecnologico.

Per la cronaca, il secondo accordo, quello siglato con Fincantieri, prevede la produzione di navi militari e unità navali multiuso, anche presso la base di Pashaliman, storica infrastruttura strategica situata lungo la costa ionica albanese. Quest’ultimo progetto non si limita al solo ambito della difesa: il memorandum di intesa firmato già ad aprile tra le due società apre infatti alla costruzione di imbarcazioni civili destinate sia al mercato nazionale sia a quello internazionale, consolidando così la capacità produttiva del paese e rafforzando la sua integrazione nelle filiere marittime europee.

✨ Vuoi investire in azioni Leonardo

Con Fineco puoi investire sulle azioni italiane con condizioni vantaggiose:

Zero canone mensile di gestione, Zero costi custodia titoli e Pricing speciale nuovi clienti.

👉 Apri il tuo conto su Fineco con codice promo OM100AF, avrai 100 scambi gratuiti

🚀 Vuoi investire su azioni in modo facile e sicuro?

Con eToro puoi operare su azioni in modo semplice e con strumenti avanzati.

👉 Vai su eToro e scopri le più interessanti opportunità di investimento.

Rilancio industriale e allineamento con gli standard NATO

Membro della NATO dal 2009, l’Albania ha avviato nel 2024 un piano di riattivazione del proprio apparato industriale della difesa, dopo anni di inattività. Secondo il ministro Vengu, la decisione è stata motivata dalla necessità di allinearsi pienamente agli standard dell’Alleanza Atlantica e di sviluppare una capacità autonoma di produzione strategica.

Il governo ha già creato tre joint venture con partner locali per la produzione di equipaggiamenti e veicoli militari, e i nuovi accordi con Fincantieri e Leonardo rappresentano un ulteriore salto di qualità, con potenziali ricadute sull’intera filiera industriale albanese.

Prospettive per gli investitori

Per gli investitori internazionali, queste intese delineano un contesto di forte espansione del comparto industriale e infrastrutturale in Albania. Il Paese si posiziona come hub emergente nel Mediterraneo per la produzione e manutenzione di piattaforme militari e civili, sostenuto da partnership con aziende europee di primo piano e da un quadro politico stabile e pro-europeo.

La creazione di un polo tecnologico incentrato sulla difesa e sulla sicurezza digitale apre inoltre spazi di investimento in settori complementari: logistica, ingegneria navale, cybersecurity e componentistica elettronica.

Il punto è che la collaborazione tra KAYO, Fincantieri e Leonardo rappresenta molto più di un accordo industriale: è un segnale concreto del rafforzamento del legame strategico tra Italia e Albania, ma anche un invito ai capitali privati a partecipare alla costruzione di un nuovo polo della difesa e dell’innovazione nel Sud-Est Europa. Anche se siamo ancora a livello di memorandum, Leonardo ha fiutato il potenziale che nei prossimi anni può arrivare da questo fronte. Da qui i forti acquisti in atto oggi.

Migliori Piattaforme di Trading Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com