Tra le pochissime quotate che si stanno muovendo in verde a Piazza Affari c’è Lottomatica. Il titolo della holding di uno dei principali operatori italiani nel settore del gioco e delle scommesse, avanza dello 0,8 per cento a 21,6 euro contro un Ftse Mib che, zavorrato da una marea di segni negativi, registra un ribasso del’1,15 per cento. Praticamente la sola a fare meglio di Lottomatica è Campari che, dopo la prestazione negativa di ieri, oggi rimbalza con un secco +2,3 per cento. Eccezion fatta per questi due titoli, non ci sono altre quotate in rialzo. Sul Ftse Mib, infatti, è tutto un susseguirsi di segni negativi.

Dei motivi del rialzo di Campari abbiamo già detto. E per quello che riguarda Lottomatica, cosa sta spingendo gli acquisti? Ovviamente ci sono dei motivi prettamente “domestici” alla base della progressione in avanti, nella fattispecie la pubblicazione dei conti dei primi nove mesi dell’esercizio 2025. E’ alla trimestrale che è necessario guardare per capire cosa sta accadendo e perchè essa sia così premiante. Prima di procedere va però evidenziato un aspetto che riguarda il trend dei prezzi: Lottomatica oggi sale con la trimestrale ma la sua performance mensile resta negativa per il 2,8 per cento. Quindi potrebbe anche essere che proprio i prezzi più bassi, cavalcando la trimestrale, abbiano attratto gli acquisti. Ad ogni modo niente di cui preoccuparsi (e anche questo lo precisiamo) visto che il titolo resta in rialzo di oltre l’87 per cento nell’ultimo anno.

La trimestrale di Lottomatica nel dettaglio

Lottomatica ha mandato in archivio i primi nove mesi dell’anno, con ricavi pari a 1,64 miliardi di euro, con un incremento del 16 per cento rispetto agli 1,42 miliardi del corrispondente periodo del 2024. La crescita, ha evidenziato il management, è stata trainata sia dall’aumento della raccolta nel segmento online, sia dalla solida performance delle attività retail, sostenute da un network capillare e da una strategia di innovazione dei prodotti e dei canali distributivi.

Scendendo nel conto economico, particolarmente significativo è stato l’aumento della redditività operativa con l’EBITDA adjusted dei primi nove mesi dell’esercizio che è salito a quota 617,3 milioni di euro in aumento del 28 per cento rispetto ai 483,1 milioni dello scorso anno e la marginalità che si è attestata al 37,6 per cento. La buona performance di entrambe le voci è stata frutto di una efficiente gestione dei costi e del progressivo miglioramento del mix di ricavi, che privilegia le attività a maggiore valore aggiunto.

Ancora l’utile netto del gruppo, al netto delle quote di terzi, risultava essere più che raddoppiato al termine del periodo di riferimento attestandosi a quota 93,3 milioni di euro rispetto ai 46 milioni dello stesso periodo del 2024. Sul fronte patrimoniale, invece, l’indebitamento netto di Lottomatica al 30 settembre 2025 si è mantenuto pressoché stabile a quota 1,86 miliardi di euro, in linea con i 1,87 miliardi registrati a inizio anno, dimostrando ancora una volta la capacità della quotata di garantire un equilibrato rapporto tra crescita e disciplina finanziaria.

Per finire, il flusso di cassa operativo a fine primi nove mesi era pari a 504 milioni di euro. Lottomatica, quindi, si conferma, azienda capace di generare liquidità anche in un contesto di investimenti e consolidamento del portafoglio.

Oltre ad aver approvato i conti trimestrali, Lottomatica ha tolto anche il velo dalle stime su tutto l’anno. Per l’intero esercizio 2025, il management prevede ricavi intorno ai 2,27 miliardi di euro e un EBitda adjusted nell’ordine degli 860 milioni di euro. Queste stime si basano sull’ipotesi di un payout normalizzato per il quarto trimestre.

Come valutare la trimestrale di Lottomatica?

In generale i conti dei primi nove mesi dell’esercizio 2025 di Lottomatica hanno confermato la presenza di un trend di crescita sostenuto e una solida generazione di cassa. I dati diffusi hanno inoltre evidenziato la capacità del gruppo di coniugare espansione dei ricavi, miglioramento della redditività e stabilità finanziaria, elementi che rafforzano il posizionamento della società sul mercato domestico e ne accrescono l’attrattività per gli investitori.

Per quello che invece riguarda le stime per tutto l’esercizio, le previsioni confermano una traiettoria di crescita sostenibile e un potenziale di creazione di valore che potrebbe rendere Lottomatica un titolo interessante nel panorama delle blue chips grazie a solidi fondamentali e a una prospettiva di ulteriore espansione nel settore del gaming regolamentato.

Proprio queste potenzialità potrebbero essere state colte da quei trader che oggi stanno comprando il titolo in un contesto di generalizzato sentiment negativo per tutta la borsa di Milano.

