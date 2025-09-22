Azioni Lottomatica - BorsaInside.com

Giorno del debutto sul Ftse Mib per le azioni Lottomatica e subito grande euforia da parte degli investitori. La quotata attiva nel settore dei giochi e delle lotterie è subito finita nel mirino dei compratori fin dal primo minuto di contrattazioni. Il risultato di questa corsa all’acquisto è che dopo circa mezzora dall’avvio delle settimana, il titolo segna un rialzo del 2,54 per cento scambiando a quota 22,64 euro contro un Ftse Mib che invece stenta a decollare zavorrato dai numerosi segni negativi e rimedia una flessione dello 0,33 per cento. Ma concentriamo la nostra attenzione sulle azioni Lottomatica. Grazie alla netta tendenza a comprare che è in atto oggi, la quotata stringe il rosso dell’ultimo mese ad appena il 4,8 per cento. La presenza di un simile passivo su base mensile non deve però suscitare alcun timore perchè stiamo sempre parlando di una quotata che nel 2025 si è apprezzata del 75 per cento mentre anno su anno è addirittura salita del 99 per cento.

Numeri che lasciano poco spazio all’interpretazione: chi ha comprato azioni Lottomatica anche a inizio nuovo anno mantenendo la posizione nel portafoglio, ora si ritrova con un profitto considerevole e in più la buona notizia dello sbarco sul paniere di riferimento di Piazza Affari, quello che raggruppa le società italiane a più ampia capitalizzazione di mercato.

E chi invece non lo ha fatto, può potenzialmente pensare di entrare sul mercato ai prezzi attuali oppure l’occasione è passata? Questa è la vera domanda da porsi.

Prima di analizzare questo aspetto, abbiamo il piacere di evidenziare che essendo Lottomatica inserita sul listino di riferimento di Piazza Affari ora può rientrare nel servizio di trading nazionale di recente lanciato dal broker eToro.

📈 Scopri di più sul servizio di trading nazionale di eToro (sito ufficiale)

Cosa pensano gli analisti delle azioni Lottomatica

Nelle ultime settimane non ci sono stati aggiornamenti nelle valutazioni su Lottomatica. Le ultime prese di posizione degli esperti risalgono ad agosto. La cosa positiva è che comunque furono positive con, ad esempio, Berenberg che decise di ribadire il rating buy sulla quotata alzando il prezzo obiettivo a 27,5 euro. Oggi il titolo Lottomatica può contare un rating medio a buy sulla base di 13 valutazioni in essere. Per la stragrande maggioranza degli analisti che coprono Lottomatica la quotata è quindi da comprare. Molto interessanti due punti: il fatto che tra gli analisti non ci sia nessuno che consiglia di vendere azioni e il fatto che il target price medio risultate dai 13 attivi a fine settembre sia pari a 27,13 euro ossia il 22 per cento in più rispetto al prezzo corrente.

Insomma in base a quella che è la vulgata prevalente sul titolo Lottomatica c’è un interessante spazio di rialzo (potenziale di upside) e da qui l’indicazione di comprare.

Cosa fare con le azioni Lottomatica al debutto sul Ftse Mib

Come si può vedere anche dal grafico, le azioni Lottomatica hanno avuto la loro massima consacrazione lo scorso 18 luglio quando riuscirono a raggiungere il loro massimo storico a quota 25,24 euro. Un valore impressionante se si considera che le azioni Lottomatica tornarono in borsa a maggio 2023 con un prezzo di collocamento di appena 9 euro.

Ad ogni modo una volta toccato il massimo storico, ecco che Lottomatica iniziò la sua fase ribassista che è durata fino a inizio settembre quando i prezzi, dopo aver sfiorato la zona di supporto a quota 22,1 euro, avviarono un recupero. E’ stato a partire da quel momento che il titolo ha provato dei rimbalzi senza però dare troppa impressione di convincimento. E infatti, proprio la scorsa settimana le azioni Lottomatica sono andate sotto ai 22 euro. Quel momento ha definito una occasione di acquisto che si sta concretizzando proprio oggi nel primo giorno di quotazione sul Ftse Mib.

A questo punto, considerando il quadro tecnico, si potrebbe individuare una resistenza a quota 23,5 euro con i prezzi che, per ora, hanno raggiunto un massimo intraday a 22,7 euro. La situazione resta comunque fluida e dove c’è un andamento simili ci sono anche significative occasioni di ingresso.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità FP Markets 4.5/5 (2436) ✓ - 0.0 Spread in pip - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 4.7/5 (2333) ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX Europe 3.9/5 (2196) ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 4.6/5 (2085) ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita Attenzione: CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.