Azioni Lottomatica - BorsaInside.com

In una giornata dominata dalle vendite e dal panic selling, Lottomatica è l’unico titolo del paniere principale a muoversi in territorio positivo. Mentre il Ftse Mib perde il 3,3% a quota 44.750 punti, travolto dall’intensificarsi delle tensioni geopolitiche e dalla fuga dagli asset rischiosi, Lottomatica avanza del 5,12% a 21,52 euro, distinguendosi nettamente dal resto del listino.

Il contrasto è evidente: 39 titoli in rosso e uno solo in verde. In un mercato che scarica indiscriminatamente banche, industriali e tecnologici, gli investitori stanno concentrando i flussi sull’unico nome che oggi offre un assist positivo e concreto: conti solidi, crescita strutturale e remunerazione degli azionisti.

La performance odierna consolida un trend già ben impostato. Il titolo porta il guadagno dell’ultimo mese al +2,87%, mentre su base annua la progressione è ancora più significativa, con un +29% anno su anno. Numeri che spiegano perché, anche in un contesto di altissima volatilità, il mercato continui a riconoscere valore alla storia industriale del gruppo.

Broker consigliato (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Conti 2025 solidi: crescita a doppia cifra e margini in espansione

A sostenere gli acquisti sono innanzitutto i risultati 2025, che hanno evidenziato una crescita robusta su tutte le principali linee di conto economico. Lottomatica ha chiuso l’esercizio con ricavi pari a 2,26 miliardi di euro, in aumento del 12% rispetto ai 2 miliardi del 2024. A fare da traino è stata in particolare la componente online, sempre più centrale nel modello di business del gruppo.

Ancora più significativo il miglioramento della redditività operativa: l’Adjusted EBITDA è salito del 21% a 856,16 milioni di euro, rispetto ai 706,92 milioni dell’anno precedente. L’espansione dei margini segnala non solo crescita dei volumi ma anche efficienza operativa e leva industriale.

Sul fronte dell’utile netto, il gruppo ha archiviato il 2025 con un risultato di 174,3 milioni di euro (esclusa la quota di terzi), quasi raddoppiato rispetto ai 98,6 milioni del 2024. Ancora più marcato l’incremento dell’utile netto rettificato, che segna un +45% a 369,39 milioni di euro contro i 254,26 milioni dell’anno precedente.

Il mercato ha letto questi numeri come la conferma di una traiettoria di crescita credibile e sostenibile. In un contesto macro incerto, la visibilità sugli utili diventa un elemento premiante. È questo il motivo per cui, mentre altrove prevalgono le vendite emotive, su Lottomatica si concentra l’interesse degli investitori.

Dividendo 2026 e buyback: segnale forte al mercato

Altro elemento chiave che spiega la reazione positiva del titolo è la politica di remunerazione degli azionisti. Il management ha proposto un dividendo 2026 (relativo all’esercizio 2025) pari a 0,44 euro per azione, per un ammontare complessivo di 110,72 milioni di euro. La cedola sarà staccata il 18 maggio 2026 e messa in pagamento dal 20 maggio.

La conferma di una distribuzione significativa rappresenta un segnale di solidità finanziaria e fiducia nelle prospettive future. Non si tratta solo di una cedola, ma di un messaggio: la generazione di cassa è sufficiente a sostenere crescita e remunerazione.

A rafforzare il quadro interviene anche la richiesta di autorizzazione per l’acquisto di azioni proprie fino a un ulteriore 12,5% del capitale. Il buyback diventa così uno strumento di allocazione del capitale alternativo alle operazioni di M&A e un ulteriore supporto potenziale al prezzo del titolo.

È vero che la posizione finanziaria netta a fine 2025 risulta negativa per 2,11 miliardi di euro, in aumento rispetto all’indebitamento di 1,87 miliardi di fine 2024. Tuttavia il mercato sembra concentrarsi sulla capacità di generare margini e cassa, ritenendo il livello di leva compatibile con il profilo di business.

Broker consigliato (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Guidance 2026 e flussi difensivi: perché oggi tutti comprano

La guidance per il 2026 completa il quadro. Il management prevede ricavi compresi tra 2,39 e 2,46 miliardi di euro e un Adjusted EBITDA tra 940 e 980 milioni di euro, confermando una traiettoria di ulteriore crescita. Gli investimenti ricorrenti sono attesi tra 85 e 90 milioni di euro, mentre quelli in concessioni intorno a 78 milioni.

Si tratta di numeri che indicano continuità strategica e consolidamento del posizionamento competitivo. In una giornata dominata dal rosso e dal timore di una guerra lunga con impatti su inflazione e crescita, gli investitori stanno cercando rifugi selettivi all’interno del listino. Lottomatica oggi rappresenta l’unico titolo con un catalizzatore positivo immediato.

Non si tratta solo di una scelta razionale basata sui fondamentali, ma anche di una dinamica tecnica: con tutto il resto sotto pressione, i flussi si concentrano sull’unico nome che offre momentum positivo. È una classica rotazione interna al mercato in fase di stress, dove il capitale si dirige verso le poche storie in grado di garantire visibilità sugli utili e ritorni agli azionisti.

Tirando quindi le somme mentre il paniere di riferimento scivola e la maggior parte delle blue chip viene colpita da vendite indiscriminate, Lottomatica si distingue per crescita, margini, dividendo e buyback. Oggi il mercato premia la concretezza dei numeri e la chiarezza della strategia. In un contesto di incertezza elevata, Lottomatica è l’unico titolo che offre un assist positivo, e gli investitori non se lo stanno lasciando sfuggire.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com