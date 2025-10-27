Azioni Maire - BorsaInside.com

Grazie al nuovo balzo in avanti registrato oggi dalle azioni Maire, non solo il numero consecutivo di sedute tinte di verde della Mid Cap sale a quattro ma soprattutto i prezzi si confermano nell’area dei massimi annui che erano stati già aggiornati nella prima settimana di ottobre. Parlando di numeri, le azioni Maire si stanno avvicinando al giro di boa delle 13,30 con un rialzo del 4,4 per cento a quota 13,9 euro. La progressione permette al titolo di rendere ancora più solido il verde mensile che ora è pari al 12 per cento. Un rialzo molto significativo che trova riscontro anche sul lungo termine. I prezzi attuali di Maire rispetto a quelli di un anno fa, infatti, evidenziano un rialzo addirittura a tripla cifra: +110 per cento.

Siamo dinanzi a numeri impressionanti che però, come sempre accade in questi casi, potrebbe avere anche un’altra faccia della medaglia. Spesso, infatti, un titolo che corre tanto nel medio e lungo termine, potrebbe avere meno spazio di crescita. Ebbene non è questo il caso delle azioni Maire che proprio oggi hanno incassato un upgrade di target price che, a ben guardare la dinamica degli eventi, potrebbe essere proprio la ragione alla base del rally odierno delle quotazioni.

Vediamo allora nel dettaglio.

Fin dove possono salire le azioni Maire secondo Barclays

Sono stati gli esperti di Barclays ad intervenire sulle azioni Maire. Dagli analisti inglesi è arrivato l’aumento del prezzo obiettivo dal precedente 13,5 euro a 14,5 euro. Dando uno sguardo a quelle che sono le attuali valutazioni di Maire si nota subito che l’upgrade si è reso necessario avendo il titolo già raggiunto il vecchio prezzo obiettivo. Non c’era quindi alcun potenziale di upside, prospettiva che invece adesso si ricrea (sia pure con uno scarto contenuto).

Ora l’upgrade di target price potrebbe indurre a pensare che la prospettiva degli esperti inglesi sulle azioni Maire sia positiva ma in realtà la situazione non è affatto questa perchè il rating era underweight e resta tale. Per Barclays, quindi, le azioni Maire restano da sottopesare rispetto agli altri titoli del portafoglio. Probabilmente perchè il titolo ha già corso tanto nell’ultimo anno.

Ricordiamo che appena pochi giorni fa Maire aveva diffuso i conti dei primi nove mesi dell’esercizio 2025, periodo chiuso con un aumento dei ricavi del 26,7 per cento a quota 5,23 miliardi di euro per effetto dell’ulteriore avanzata dei progetti in corso di esecuzione e con un margine operativo lordo in rialzo a 358,14 milioni di euro, oltre il 33 per cento in più anno su anno, che aveva determinato il miglioramento della marginalità al 33,2 per cento.

