Azioni Mediobanca - BorsaInside.com

Si muovono in perfetta parità le azioni Mediobanca nell’ultima seduta settimanale di scambi. Il titolo di Piazzetta Cuccia scambia a 19,58 euro, praticamente gli stessi livelli di ieri, contro un Ftse Mib in rialzo dello 0,3 per cento. A causa dell’andamento piatto di oggi Mediobanca non riesce a cancellare il rosso del 4 per cento che caratterizza la sua prestazione mensile. Il ribasso registrato nell’ultimo mese non deve comunque essere guardato con timore tenendo conto che anno su anno Mediobanca resta in verde del 42 per cento. Si tratta quindi di un calo del tutto fisiologico.

Venendo all’andamento di oggi, qualcosa in più dal titolo si poteva attendere tenendo conto che nel pre-market è stato pubblicato il nuovo aggiornamento piano industriale al 2028 della quotata. Solitamente questo genere di report sono occasione di grande visibilità per la quotata interessata. La freddezza del mercato potrebbe essere dovuta all’assenza, tra le varie voci del piano, di reali novità.

Prima di procedere con l’esame del nuovo piano di Mediobanca, ricordiamo che anche su questo titolo è ora possibile speculare ricorrendo al nuovo servizio di trading nazionale di recente lanciato dal broker eToro. Cosa consente di fare questa funzionalità? In pratica niente costi di conversione valutaria sulle azioni denominate in Euro, come appunto Mediobanca.

📈 Clicca qui per saperne di più sul trading nazionale di eToro

Piano industriale Mediobanca 2028: cosa prevede l’aggiornamento

Mediobanca ha presentato l’aggiornamento del proprio piano industriale con orizzonte al 2028, confermando la rotta verso una crescita sostenibile e la valorizzazione degli azionisti. Il piano, denominato “One Brand – One Culture“, si propone di rafforzare il posizionamento della banca come operatore specializzato capace di coniugare redditività elevata e rischio contenuto, puntando su una distribuzione significativa di capitale agli azionisti.

In un contesto macroeconomico complesso, Mediobanca punta a consolidare un modello di business capital-light che consenta di mantenere alti livelli di rendimento e una forte generazione di capitale. La strategia si concentra sulla crescita equilibrata dei ricavi e degli utili, garantendo allo stesso tempo solidità patrimoniale e bassa esposizione ai rischi di esecuzione.

Questo per quello che riguarda le linee generali. Venendo ai numeri, il gruppo, assumendo come orizzonte temporale il 2028, mira a superare i 4,4 miliardi di euro di ricavi con un incremento del 20 per cento rispetto al triennio precedente e una crescita annua del 6 per cento. Gli utili sono previsti in aumento a 1,9 miliardi di euro, in rialzo del 45 per cento in tre anni e del 14 per cento anno su anno. Di conseguenza l’utile per azione EPS dovrebbe salire a 2,4 euro al termine dell’orizzonte del piano. Ancora Piazzetta Cuccia prevede un miglioramento della redditività complessiva, con un ROTE che dovrebbe attestarsi al 20 per cento.

Dal punto di vista patrimoniale, il piano prevede un CET1 al 14 per cento in leggera diminuzione rispetto all’attuale 15 per cento, compensato dall’emissione di strumenti AT1 per 750 milioni di euro che innalzeranno il Tier1 Capital al 15,5 per cento. Gli impieghi cresceranno da 54 a 63 miliardi di euro, mentre la raccolta complessiva salirà da 69 a 82 miliardi.

Un pilastro centrale del piano riguarda la politica di remunerazione degli azionisti. A tal riguardo Piazzetta Cuccia prevede di distribuire fino a 4,9 miliardi di euro nel triennio, di cui 4,5 miliardi in dividendi e 0,4 miliardi tramite buyback e cancellazione di azioni proprie. La distribuzione dei dividendi avverrà interamente in contanti e sarà basata sugli utili ricorrenti. Sale il dividendo per azione che dovrebbe passare da 1,125 euro nel 2025 a un incremento del 50 per cento nel 2026, fino a raggiungere 2,1 euro nel 2028, anno di termine del piano.

Tirando quindi le somme, la visione strategica insita nell’aggiornamento al piano 2028 di Mediobanca dovrebbe permettere alla quotata di affrontare le sfide future rafforzando il proprio ruolo nel panorama bancario europeo.

Nonostante queste potenzialità, però, il rating medio sul titolo non va oltre l’accumulate (9 coperture in atto) mentre il target price medio è di 19,12 euro senza potenziale di upside.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.