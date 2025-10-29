Azioni Mediobanca - BorsaInside.com

Andamento abbastanza tranquillo per le azioni Mediobanca nella seduta di metà settimana con i prezzi che avanzano dello 0,5 per cento a quota 16,7 euro.

Tenendo conto che oggi il Ftse Mib appare quasi ingessato in vista delle decisioni di politica monetaria della FED, il rialzo di Piazzetta Cuccia resta apprezzabile. Tra l’altro grazie a questa progressione la quotata destinata alla fusione con Monte dei Paschi a seguito dell’OPAS, riduce sotto al 10 per cento il ribasso accumulato nell’ultimo mese (+18,6 per cento, invece, l’andamento da inizio anno).

A tenere banco tra gli investitori sono le delibere dell’assemblea degli azionisti di Mediobanca in materia di bilancio e remunerazione degli azionisti. Quest’ultimo punto, in particolare, è molto sentito perchè Mediobanca sarà tra le quotate impegnate nella sessione di novembre degli stacchi dei dividendi. Più precisamente Piazzetta Cuccia remunererà il saldo dividendo dopo l’acconto che ha già staccato a maggio.

E allora visto che l’appuntamento è oramai prossimo, vediamo cosa è stato deciso sulla cedola.

✨ Vuoi investire in azioni Mediobanca?

Con BG SAXO puoi investire sulle azioni italiane con condizioni vantaggiose:

€0 per apertura e gestione, €0 bolli liquidità e €0 custodia titoli.

👉 Apri subito il tuo rapporto su BG SAXO e segui l’andamento delle azioni Mediobanca in tempo reale!

Dividendo Mediobanca 2024/2025: ecco le decisioni sul saldo

Via libera dall’assemblea degli azionisti alla distribuzione di un dividendo complessivo di 1,15 euro per azione a valere sull’esercizio 2024/2025. L’ok conferma l’impegno di Piazzetta Cuccia a garantire una remunerazione stabile e coerente ai suoi azionisti.

Come previsto, dall’importo complessivo del dividendo deve essere sottratto dell’acconto di 0,56 euro per azione, già corrisposto nel mese di maggio 2025. Il saldo di 0,59 euro sarà invece staccato lunedì 24 novembre 2025, con pagamento a partire da mercoledì 26 novembre.

La decisione è nel solco della solidità patrimoniale del gruppo e conferma la capacità di Piazzetta Cuccia di generare utili sostenibili, in linea con la strategia di capital management disciplinato che caratterizza la governance. Il dividendo è sempre un segnale positivo per il mercato.

Nuove nomine al vertice di Mediobanca

Sempre che abbiamo fatto riferimento all’assemblea, ne approfittiamo per ricordare che essa ha anche proceduto al rinnovo del consiglio di amministrazione, che sarà composto da 12 membri e resterà in carica per il triennio 2026-2028. Nella successiva riunione dello stesso CdA, il board ha poi nominato Vittorio Umberto Grilli alla presidenza e Alessandro Melzi d’Eril come nuovo amministratore delegato.

Melzi d’Eril era il candidato indicato da Monte dei Paschi che, attualmente, con l’86,3 per cento del capitale è il primo azionista di Piazzetta Cuccia.

Con le nuove nomine, si chiude per sempre l’era di Alberto Nagel e Renato Pagliaro, che erano stati alla guida di Piazzetta Cuccia per quasi venti anni. Obiettivo della nuova squadra è ovviamente l’integrazione con Monte dei Paschi. E infatti proprio i due azionisti più rilevanti della banca toscana, ossia Delfin con il 17,5 per cento e Caltagirone con il 10,2 per cento sono i primi osservatori speciali della nuova governance di Mediobanca.

Ricordiamo che entro fine anno è prevista un’altra assemblea con all’ordine del giorno la modifica dello statuto di Mediobanca ai fini dell’allineamento alla chiusura dell’esercizio di MPS. Per questo motivo il via libera ai conti trimestrali di Mediobanca dovrebbe essere anticipato a inizio novembre.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker FP Markets Rating 3.8 /5 Caratteristiche ✓ 0.0 Spread in pip Opportunità Conto demo gratuito Broker Dukascopy Rating 4.8 /5 Caratteristiche ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Opportunità Apri demo live Broker iFOREX Europe Rating 3.9 /5 Caratteristiche ✓ Oltre 750 CFD disponibili Opportunità Demo 5000$ Broker eToro Rating 3.6 /5 Caratteristiche ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Opportunità Prova demo gratuita Attenzione: CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Disclaimer: Questo canale e questo contenuto non costituiscono sollecitazione di pubblico risparmio, né raccomandazione o consulenza in materia di investimenti, e non intendono promuovere alcuna forma di investimento o speculazione. I contenuti di questo canale hanno esclusivamente finalità di informazione e intrattenimento. Le informazioni fornite sul canale sono di carattere indicativo e non sono complete circa le caratteristiche dei prodotti menzionati. Chiunque ne faccia uso per fini diversi da quelli puramente informativi cui sono destinati, se ne assume la piena responsabilità. Tutti i riferimenti ai singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all’acquisto dei prodotti o servizi menzionati, e nessuna delle informazioni qui contenute costituisce un consiglio di investimento o una sollecitazione a partecipare a una particolare strategia di trading tramite le piattaforme di BG SAXO. Prima di fare trading, assicurati sempre di comprendere le caratteristiche e i rischi degli strumenti con cui operi. Il trading può generare sia profitti che perdite. I risultati presentati non costituiscono alcuna garanzia relativamente a ipotetiche performance future. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Questo contenuto nasce dalla collaborazione con BG SAXO, ma il produttore di contenuti non è un agente o un dipendente di BG SAXO. BG SAXO non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni fornite in questo contenuto. Per ulteriori informazioni su BG SAXO, visita il sito https://www.bgsaxo.it/. Nessuna delle informazioni qui riportate costituisce una raccomandazione, un’offerta o una sollecitazione da parte di BG SAXO ad acquistare, vendere o detenere titoli, prodotti finanziari o strumenti.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Scopri di più su iFOREX.it