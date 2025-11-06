Azioni Mediobanca - BorsaInside.com

Andamento ribassista per le azioni Mediobanca nel giorno della pubblicazione dei conti trimestrali. Piazzetta Cuccia, sempre in negativo fin dall’apertura delle contrattazioni non ha mai cambiato passo e quando manca un’ora al giro di boa delle 13 segna un calo dell’1,7 per cento a 16,64 euro. La flessione consolida il trend negativo dell’ultimo mese (-1 per cento) e porta sulla parità la prestazione settimanale. Non è necessario conoscere da vicino questa quotata per intuire che il ribasso in atto sia frutto di un qualche aspetto della trimestrale che non è piaciuto agli investitori. Da segnalare anche che proprio nel giorno dell’appuntamento con i conti è arrivato anche il downgrade di target price degli analisti di Barclays. Prezzo obiettivo più basso, quindi, e inevitabile contrazione del potenziale di upside. Ma andiamo con ordine partendo proprio dai conti trimestrali della quotata.

Dalla trimestrale Mediobanca alcuni non positivi

Mediobanca ha chiuso il terzo trimestre dell’esercizio 2025/2026 con un utile netto consolidato di 291,2 milioni di euro, in calo dell’11,8 per cento rispetto ai 330 milioni dello stesso periodo di un anno. Alla base della contrazione ci sono stati secondo il management oneri non ricorrenti per 45,3 milioni di euro relativi alle spese di consulenza e assistenza legale collegate alle operazioni su Monte dei Paschi di Siena e su Banca Generali. Eliminando queste componenti straordinarie, la performance core di Mediobanca sarebbe stata in linea con gli standard storici del gruppo.

Scendendo nel conto il margine di intermediazione di Piazzetta Cuccia si è attestato a 867,6 milioni di euro, in lieve progresso rispetto agli 865,8 milioni di un anno prima grazie al contributo delle commissioni mentre il margine di interesse si è fermato a 478,5 milioni evidenziando una riduzione dell’1,3 per cento a causa di un contesto di tassi meno favorevole rispetto alla fase espansiva del 2024.

Da evidenziare, però, che all’intero delle singole divisioni, le commissioni del corporate e investment banking hanno segnato un calo del 14 per cento rispetto al trimestre precedente e del 4 per cento su base annua, mentre le commissioni del wealth management sono calate del 10 per cento rispetto al trimestre precedente pur aumentando del 3 per cento anno su anno. In questo contesto, il consumer banking è stata la sola area che ha registrato un’espansione con le commissioni aumentate del 17 per cento rispetto al trimestre precedente e del 13 per cento anno su anno.

Ad ogni modo nel trimestre in oggetto, l’efficienza operativa è rimasta elevata, con un rapporto costi/ricavi pari al 43,9 per centro.

Per quello che riguarda situazione patrimoniale e qualità del credito, a fine settembre 2025, gli impieghi complessivi ammontavano a 54,4 miliardi di euro, in aumento del 4,6 per cento su base annua, con una dinamica sostenuta sia nel comparto corporate sia nel credito al consumo. Le attività deteriorate lorde sono rimaste contenute a 1,2 miliardi di euro, con un NPE ratio lordo del 2,1 per cento.

Per finire, il Common Equity Tier 1 ratio a fine settembre era pari al 15,8 per cento in crescita di circa 75 punti base rispetto a giugno, anche grazie alla revoca del programma di buyback da 400 milioni di euro.

Outlook e prospettive per l’esercizio in corso

Allargando lo sguardo a tutto l’esercizio, il management di Mediobanca prevede che la redditività ricorrente resti sui livelli del trimestre appena concluso, con una crescita dei ricavi high single digit nel confronto sequenziale. Il costo del rischio dovrebbe invece confermarsi nel range tra 50–55 punti base, senza segnali di deterioramento della qualità del credito.

Si tratta di indicazioni che comunque lasciano il tempo che provano visto che Mediobanca è destinata alla fusione con Monte dei Paschi. E proprio in relazione a questo passaggio storico, Piazzetta Cuccia dal 2026 adotterà nuovo esercizio con chiusura al 31 dicembre, uniformandosi ai criteri contabili della capogruppo Monte dei Paschi di Siena. Una trasformazione che consentirà maggiore allineamento gestionale e comparabilità dei dati di bilancio.

Fin dove possono arrivare i prezzi di Mediobanca?

Come abbiamo già accennato in precedenza, quella di oggi per Mediobanca non è stata solo la giornata della trimestrale. Sul tavolo degli investitori, infatti, c’è anche la decisione di Barclays di tagliare il target price di Piazzetta Cuccia a 17,9 euro nell’ambito della conferma della view prudenziale (rating equalweight). Il nuovo prezzo obiettivo, pur essendo più basso rispetto a quello precedente, implica un buon potenziale di upside.

La view degli esperti inglesi è perfettamente allineata a quella media. Sulla base delle sei valutazioni attive su Mediobanca, il rating medio è proprio hold ossia mantenere. Il prezzo obiettivo di 19,2 euro, invece, è più alto di quello di Barclays e implica un potenziale di upside del 13 per cento rispetto ai prezzi attuali.

