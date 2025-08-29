Azioni MediaForEurope - BorsaInside.com

Le azioni MFE A e MF B (MediaForEurope) si apprestano a mandare in archivio una settimana a dir poco entusiasmante. Le prime scambiano a 3,15 euro in rialzo di oltre il 15 per cento rispetto agli ultimi cinque giorni mentre le seconde sono attestate a 4,55 euro con un verde del 13 per cento su base settimanale. In entrambi i casi il rialzo messo a segno nell’ultima Ottava è pesantissimo perchè va ad impattare sulla prestazione a un mese delle due categorie di azioni: le MFE A risultano in progressione del 12 per cento su base mensile mentre le MediaForEurope B registrano nello stesso frame temporale un verde dell’11,84 per cento. Come dinamica siamo più o meno sugli stessi livelli.

Analoghe anche la regioni alla base del balzo messo a segno nell’ultima settimana. Dietro la corsa a comprare azioni dell’ex Mediaset c’è infatti l’oramai nota decisione di PPF di vendere le sue azioni ProSiebenSat alla stessa MFE. Questa operazione ha scatenato l’entusiasmo sulla società di Berlusconi.

Ma fin dove si potranno spingere le azioni MediaForEurope dopo il rally dell’ultima Ottava? A rispondere a questo interrogativo sono stati gli analisti di Banca Akros che hanno rivisto al rialzo la loro valutazione sulle azioni MFE A e MFE B adottando una prospettiva decisamente bullish.

Vediamo allora cosa è cambiato.

Azioni MFE A e MFE B da comprare per gli analisti

Per gli analisti di Banca Akros entrambe le categorie di azioni MediaForEurope sono da comprare (rating buy). A variare è il target price che sulle azioni MFE A è stato fissato a 3,7 euro e sulle azioni MFE B a 5 euro. In entrambi i casi lo scarto rispetto alle attuali quotazioni è di circa 50 centesimi. Questo il potenziale upside rispetto ai prezzi attuali.

Il messaggio che arriva dagli analisti italiani è quindi molto chiaro: iniziare ad acquistare azioni MFE perchè, nonostante il rialzo messo a segno nell’ultimo mese, hanno ancora spazio di apprezzamento.

Il focus è sull’uscita di PPF da MediaForEurope

La revisione al rialzo della valutazione di Akros è arrivata in scia alle novità sulla media company bavarese Prosiebensat. Proprio ieri infatti, la società di investimento ceca PPF ha annunciato ieri l’uscita dal capitale del broadcaster tedesco ProSiebenSat.1 Media, segnando la fine di una fase di partecipazione attiva nella compagnia. Il gruppo ha infatti deciso di conferire le proprie 36,5 milioni di azioni, corrispondenti a circa il 15,7 per cento del capitale sociale, all‘offerta pubblica lanciata da MFE e di liquidare i restanti strumenti finanziari collegati al titolo.

La decisione è arrivata dopo la conclusione del periodo iniziale delle due offerte concorrenti presentate sul gruppo televisivo tedesco. Sebbene l’offerta di MFE non abbia raccolto un consenso ampio tra gli azionisti, PPF ha riconosciuto di non essere riuscita ad attrarre un sostegno sufficiente per portare avanti i propri obiettivi strategici. Questo scenario ha reso impossibile per il gruppo ceco mantenere un ruolo paritario di investitore di lungo periodo a fianco di MFE.

Secondo gli analisti, con oltre il 43 per cento dei diritti di voto, la quota raggiunta da MFE dovrebbe garantire alla società italiana la possibilità di esercitare una maggioranza semplice nelle assemblee di ProSiebenSat.1, rafforzando così la sua influenza nella governance del broadcaster.

PPF, tuttavia, ha rivendicato di aver avuto un ruolo determinante nel processo: la sua presenza e il confronto competitivo hanno contribuito a migliorare sensibilmente i termini dell’offerta MFE, con un impatto positivo sulla valutazione di ProSiebenSat.1 e benefici diffusi a tutti gli azionisti.

Per la cronaca, nonostante la dismissione della partecipazione, PPF ha ribadito il proprio interesse per il mercato tedesco. Il gruppo rimane infatti attivo attraverso investimenti industriali strategici, come Vitronic, azienda leader nelle tecnologie di visione artificiale, e Škoda Transportation, fornitore chiave di tram e sistemi di trasporto leggero per diverse città tedesche.

