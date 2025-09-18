Azioni MediaForEurope - BorsaInside.com

Altro segno meno per le azioni MediaForEurope di entrambe le categorie (quindi MFE A e MFE B) che, con quella di oggi, portano a tre la serie consecutiva di sedute ribassiste. Il titolo, quando manca un’ora alla chiusura degli scambi, si muove attorno ai 3,39 euro, lo 0,7 per cento in meno rispetto a ieri. Non è tanto questo il “problema” quanto il fatto che, considerando anche i ribassi pregressi, il rosso accumulato dalle azioni MFE su base settimanale è ora pari a oltre il 9 per cento. Un dato che deve far interrogare di certo ma non allarmare perchè non bisogna scordare che stiamo parlando di una quotata che si è apprezzata del 13 per cento nel corso del 2025 e del 19 per cento su base annua.

Il punto interrogativo però c’è: quali sono i motivi gli investitori, oramai da tre giorni di fila, stanno preferendo vendere le azioni MFE in loro possesso? Un peso nella responsabilità di quanto sta accadendo è da ascrivere al quadro grafico. MediaForEurope è stata sulla cresta dell’onda nelle passate settimane e ora, inevitabili, arrivano le prese di profitto da parte dei trader.

C’è però un motivo scatenante a tutto questo che poi è la reale causa del forte calo settimanale del titolo: il lancio di un profit warning da parte dell’emittente tv tedesca Prosieben. Il nome non è nuovo agli azionisti del gruppo di Cologno Monzese. Si tratta infatti della società di recente passata nel perimetro di MFE al termine di una scalata che era stata alla base del forte appeal delle stesse azioni MFE a e MFE B.

Senza girarci tanto per le lunghe l’acquisizione di Prosieben aveva fatto salire i prezzi delle azioni MediaForEurope e ora il profit warning del gruppo tedesco li sta facendo calare.

Forse è il caso di analizzare più da vicino quello che sta accadendo.

📈 eToro ti mette a disposizione il conto demo per imparare a fare trading a zero rischi

Da Prosieben brutta tegola per le azioni MediaForEurope

Diciamolo subito chiaramente: il profit warning lanciato da Prosieben è una conseguenza del contesto macroeconomico molto difficile che caratterizza da mesi la Germania. Inevitabile la decisione dei vertici della società tedesca di rivedere al ribasso le stime di utile per il 2025. Il gruppo prevede ora ricavi compresi tra 3,65 e 3,8 miliardi di euro che sono nettamente sotto la precedente guidance di 3,85 miliardi.

La debolezza del mercato pubblicitario rimane un nodo centrale. Prosieben stima un calo a una cifra media nel terzo trimestre e una flessione più contenuta nell’ultimo quarto dell’anno. Nel complesso, i ricavi pubblicitari per l’intero 2025 dovrebbero chiudere con un decremento a singola cifra percentuale, ridimensionando le prospettive di crescita del gruppo.

Ma non è solo questa la notizia negativa. A preoccupare ancora di più è infatti la parallela revisione dell’Ebitda rettificato, che dovrebbe collocarsi in una forchetta compresa 420 e 470 milioni di euro, molto più bassa dei 520 milioni (con un margine di tolleranza di 50 milioni) indicati in una precedente guidance. La riduzione anche delle stime di Ebitda rettificato è la dimostrazione che c’è pressione pressione sui margini operativi a causa proprio dell’avverso contesto macro e della debolezza del settore advertising.

Del resto con una congiuntura economica tedesca destinata a restare fragile e incerta nella seconda parte dell’anno era impensabile che Prosieben non dovesse tagliare i suoi obiettivi.

Le difficoltà sul fronte reddituale che abbiamo fin qui esposto potrebbero poi essere destinate ad avere un impatto negativo sulla struttura finanziaria della società. I vertici di Prosieben si attendono infatti un incremento del rapporto di leva finanziaria, stimato tra 3 e 3,5 volte entro la fine del 2025. Nel rialzo di questo rapporto c’è il segnale di un peggioramento rispetto agli obiettivi precedenti.

Il profit warning lanciato da Prosieben arriva a pochissimi mesi dall’ingresso di MFE come azionista di controllo nel capitale, e subito mette alla prova la visione industriale del gruppo italiano il cui intento, lo ricordiamo, è da tempo quello di creare un grande polo europeo dei media.

La sfida di MediaForEurope, a questo punto, sarà quella di sostenere la trasformazione di Prosieben in un contesto di mercato complesso, in cui la raccolta pubblicitaria risente delle incertezze macroeconomiche che hanno nettamente peggiorato il quadro della Germania.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità FP Markets 5/5 (1559) ✓ - 0.0 Spread in pip - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 4.9/5 (213) ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX Europe 4/5 (1441) ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 3.8/5 (1392) ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita Attenzione: CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.