Azioni MediaForEurope - BorsaInside.com

Il messaggio di Pier Silvio Berlusconi agli investitori è netto: MediaForEurope deve crescere o rischia di diventare marginale. Non è certo un messaggio di catastrofismo, ma è la consapevolezza che nel settore dei media i piccoli vengono schiacciati dai grandi. Netflix, Amazon, Disney+ hanno mercati globali e fatturati da capogiro. Una televisione che opera solo in Italia o solo in Spagna non può competere né nell’acquisto di contenuti né nell’attrarre budget pubblicitari importanti.

La soluzione prospettata è dunque mettere insieme più mercati europei sotto un’unica bandiera. È quello che MFE sta facendo, pezzo dopo pezzo, paese dopo paese. Non è un’idea nuova nel settore media, ma è una strategia complessa da realizzare perché ogni mercato ha le sue peculiarità.

Il Portogallo nel mirino dopo il colpo in Germania

Mentre la partecipazione in ProSiebenSat.1 ha dato a MFE una presenza significativa nel mercato televisivo tedesco, adesso l’obiettivo è mettere le mani su una quota del gruppo Impresa in Portogallo. Le trattative sarebbero a buon punto, con il Consiglio di Amministrazione pronto a dare il via libera all’operazione nelle settimane a venire.

Il Portogallo non è un mercato enorme, ma chiude un cerchio importante. Con Mediaset España già consolidata e una presenza in Portogallo, MFE controllerebbe de facto l’intero spazio televisivo iberico. Significa poter vendere pubblicità in modo coordinato tra Madrid e Lisbona, produrre contenuti condivisi, ridurre i costi operativi. Tutte cose che migliorano i margini e rendono il gruppo più interessante per gli investitori istituzionali.

Conti 2025: sì all’ottimismo, no alle illusioni

Quando si parla di prospettive finanziarie, l’amministratore delegato sceglie la strada della prudenza. Ha ribadito che MFE punta a generare utili, cassa e risultati operativi positivi per l’intero 2025, ma ha anche fatto capire che tirare somme precise sulla pubblicità è difficile. Troppo dipende da fattori esterni: l’economia, la fiducia delle imprese, la concorrenza del digitale.

Questo approccio cauto è apprezzabile perché evita di gonfiare aspettative difficili da mantenere. Ma per chi investe in azioni MFE significa anche che i prossimi trimestri potrebbero riservare sorprese, positive o negative a seconda di come si muoverà il mercato pubblicitario.

Tre elementi da tenere d’occhio se si investe in MFE

Le acquisizioni costano, e bisogna capire come vengono finanziate. MFE ha bisogno di liquidità per crescere, ma se aumenta troppo il debito rischia di trovarsi con margini di manovra ridotti. La generazione di cassa diventa quindi l’indicatore più importante da seguire trimestre dopo trimestre.

Il mercato pubblicitario è il cuore del business. Finché la raccolta pubblicitaria regge, MFE ha ossigeno per investire e crescere. Ma se gli investitori pubblicitari continuano a spostare budget verso Google e Meta, i ricavi potrebbero soffrire. I dati sugli introiti pubblicitari dei prossimi report trimestrali saranno cruciali.

L’integrazione delle società acquisite non è automatica. Comprare una TV in Portogallo o in Germania è il primo passo, farla funzionare in sinergia con il resto del gruppo è tutta un’altra storia. Cultura aziendale diversa, sistemi informatici da integrare, resistenze locali: tutto può rallentare o ridurre i benefici attesi dall’acquisizione.

Cosa potrebbe muovere il titolo nei prossimi mesi

Gli investitori che seguono MFE dovrebbero prepararsi a una certa volatilità. Ogni annuncio di nuova acquisizione potrebbe spingere il titolo verso l’alto, perché viene letto come conferma della strategia di crescita. Ma se i numeri trimestrali deludessero sulle entrate pubblicitarie, il mercato potrebbe punire il titolo rapidamente.

C’è poi un elemento di fondo da considerare: MFE sta puntando su un settore, la televisione tradizionale, che molti considerano in declino strutturale. La scommessa di Berlusconi è che aggregando più mercati si possa creare un player abbastanza forte da resistere e prosperare. Non è una certezza, è una visione imprenditoriale che il mercato valuterà nel tempo.

Per chi cerca stabilità e dividendi certi, forse MFE non è la scelta ideale in questa fase. Per chi crede nella possibilità che la TV tradizionale possa reinventarsi attraverso la scala europea, il momento potrebbe essere interessante. Come sempre, dipende dall’orizzonte temporale e dalla propensione al rischio.

