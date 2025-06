Target price azioni Moncler - BorsaInside.com

Tra i titoli del Ftse Mib che se la stanno passando peggio in questo primo scorcio di giugno c’è Moncler. La quotata dei piumini oggi registra un ribasso dello 0,67 per cento a quota 51 euro. Poca cosa verrebbe quasi da dire considerando l’entità del calo, tuttavia la prospettiva cambia se si tiene conto che rispetto a un mese fa il titolo ha già perso oltre il 13 per cento. Non c’è alcuna consolazione neppure dal raffronto con le valutazioni di inizio anno da cui si evince una performance piatta che è comunque qualcosa di migliore rispetto al rosso del 12 per cento che è invece il dato anno su anno.

Insomma alle azioni Moncler le cose non vanno particolarmente bene e questo lo si può anche dedurre dalla decisione di ben quattro diversi analisti di procedere con il taglio del target price price della quotata. Il fatto è che queste quattro sforbiciate sono avvenute in un periodo di tempo che va da inizio giugno ad oggi. Un prezzo obiettivo più basso rispetto a quello di prima (vedremo dopo a quali rating sono correlati) si traduce in un minore potenziale di upside. Insomma ci sono pochi dubbi sul verdetto ed è meglio non attendersi grandi margini di crescita per il titolo.

Analisti divisi sulle azioni Moncler ma concordi nel taglio del target price

Come abbiamo già accennato all’inizio, il titolo Moncler nei primi 18 giorni di giugno ha incassato ben quattro downgrade di target price. Questo non è certamene un fatto positivo ma a contribuire a tenere alta l’incertezza è anche un secondo elemento: c’è una profonda differenza di vedute tra gli analisti che più di recente si sono espressi sulla quotata dei piumini. Di solito, infatti, pur nelle varie sfumature presenti, c’è una tendenza che unisce le varie valutazioni. Nel caso di Moncler manca e si spazia dal buy di Equita (quindi comprare) all’equalweight di Barclays ossia una valutazione prudenziale.

Ma vediamo questi quattro tagli del prezzo obiettivo nel dettaglio.

Ad aprire il mese sono stati gli esperti di Equita che pur confermando il rating buy, hanno ridotto il prezzo obiettivo a 66 euro. Pochi giorni dopo ecco la valutazione di Exane: rating outperform ribadito e target price ridotto a 68 euro. In entrambi i casi siamo dinanzi a valutazioni improntate all’ottimismo (outperform significa “farà meglio del settore di riferimento” ossia del comparto lusso). C’è un taglio del prezzo obiettivo ma, comunque, rispetto a quelle che sono le attuali valutazioni di Moncler, resta un forte upside.

Lo scenario per il titolo sembra cambiare del tutto con i giudizi di Deutsche Bank e Barclays. Gli esperti tedeschi la scorsa settimana hanno ribadito il rating hold in essere con target price abbassato a 57 euro mentre quelli inglese hanno confermato il loro equalweight con target price ridotto a 61 euro. Entrambe le valutazioni sono decisamente prudenziali (hold sta per mantenere e equalweight per lasciare con lo stesso peso nel portafoglio). Il target price più basso rispetto a quello degli altri due analisti, si traduce in un più contratto potenziale di upside in base ai valori correnti del titolo. Ad ogni modo, per quanto più esiguo, lo spazio per un rialzo c’è.

Insomma, come si può dedurre considerando nell’insieme tutte queste valutazioni, di elementi per riflettere gli investitori interessati alle azioni Moncler ne hanno più di uno. Successivamente possono poi tradurre il tutto in scelte di investimento non solo diretto (azioni reali) ma anche con strumenti derivati come i CFD che non prevedono il possesso del sottostante e danno la possibilità di operare sia al rialzo che al ribasso.

