Azioni Moncler - BorsaInside.com

Subito travolte dalle vendite fin dal primo minuto di contrattazioni: è stato questo il destino delle azioni Moncler nella seduta di metà settimana. La quotata del settore lusso è infatti andata a picco arrivando a perdere già oltre 4 punti percentuali dopo un’ora dall’avvio degli scambi. Il titolo, mentre in corso la redazione dell’articolo, passa di mano a 51,62 euro andando ad occupare il fondo di un Ftse Mib che, ad onor di cronaca, appare piuttosto ingessato anche alla luce del clima di attesa per le decisioni di politica monetaria della FED (Fomc).

Il punto è che il crollo delle azioni Moncler costa tanto al titolo al di là del dato giornaliero. La maison dei piumini, infatti, riduce il rialzo dell’ultimo mese ad appena il 2,3 per cento e quello maturato da inizio anno ad appena 1 punto percentuale. Insomma c’è lo scotto e forse proprio per questo motivo ha ancora più senso interrogarsi su quali possano essere i motivi alla base di vendite così ampie. Insomma perchè le azioni Moncler stanno crollando in apertura di seduta?

👉🏻 Scopri il broker IQ Option – investimento minimo in CFD 1$

I ricavi dei primi nove mesi 2025 di Moncler non piacciono ai trader?

Come noto a Piazza Affari è in atto la stagione delle trimestrale. Dalla scorsa settimana le varie quotate del Ftse Mib hanno iniziato a diffondere i conti del trimestre. Puntualmente i titoli che sono alle prese con questo appuntamento risentono in borsa del giudizio del mercato. Se la trimestrale è stata migliore delle attese allora ecco che scattano gli acquisti (in linea di tendenza) mentre conti peggiori il più delle volte hanno poi come conseguenza delusione e vendite.

Moncler è il titolo oggi finito sotto ai riflettori a causa proprio della diffusione dei suoi risultati. A voler essere più precisi la quotata dei piumini non ha approvato tutta la trimestrale ma solo il dato sui ricavi dei primi nove mesi del 2025. Ebbene in base a quello che possiamo vedere in borsa oggi, questa informazione sembrerebbe bastare a scatenare le vendite. E allora vediamo nel dettaglio come è effettivamente andata.

La quotata ha registrato un fatturato consolidato di 1,84 miliardi di euro, in leggero calo dell’1% rispetto agli 1,87 miliardi riportati nello stesso periodo dell’anno precedente. A tassi di cambio costanti, tuttavia, i ricavi sarebbero rimasti stabili a dimostrazione della resilienza del business core e dell’limitato comunque contenuto delle oscillazioni valutarie sulle performance operative.

Analizzando i singoli brand della maison, il marchio Moncler ha generato ricavi pari a 1,55 miliardi di euro, anch’essi in flessione dell’1% su base annua, mentre il brand Stone Island ha contribuito con 288,08 milioni di euro sempre in diminuzione dell’1%. L’andamento è il riflesso di un contesto distributivo più selettivo e focalizzato sulla qualità del sell-out.

Analizzando poi i dati del solo terzo trimestre 2025, i ricavi del gruppo sono stati pari a 615,6 milioni di euro, con un calo dell’1% a cambi costanti. In particolare, Moncler ha realizzato 514,2 milioni di euro, mentre Stone Island ha raggiunto 101,4 milioni di euro.

Nonostante la lieve contrazione, il management del gruppo ha sottolineato la solidità del modello di business e la capacità di preservare margini e posizionamento competitivo, grazie a una strategia orientata alla valorizzazione del marchio, al controllo della distribuzione e alla crescita sostenibile nei principali mercati internazionali.

In generale quindi c’è stata una tenuta dei ricavi in un contesto macroeconomico complesso e caratterizzato da volatilità valutaria.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker FP Markets Rating 4.5 /5 Caratteristiche ✓ 0.0 Spread in pip Opportunità Conto demo gratuito Broker Dukascopy Rating 5 /5 Caratteristiche ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Opportunità Apri demo live Broker iFOREX Europe Rating 3.8 /5 Caratteristiche ✓ Oltre 750 CFD disponibili Opportunità Demo 5000$ Broker eToro Rating 4.5 /5 Caratteristiche ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Opportunità Prova demo gratuita Attenzione: CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Per Morgan Stanley le azioni Mocler sono equalweight

I ricavi trimestrali di Moncler non sono certamente brillanti ma non sono neppure un dramma. Forse il mercato si attendeva di più. Intanto proprio oggi sul titolo è arrivata la rivalutazione di Morgan Stanley. Gli esperti hanno confermato il rating equalweight in essere ma hanno tagliato il target price a 51 euro dai precedenti 53 euro di fine luglio. Il nuovo prezzo obiettivo resta distante dalle quotazioni attuali e quindi le azioni Moncler conservano un leggero potenziale di upside. Tuttavia il rating equalweight che è stato reiterato altro non è che la conferma di un approccio neutrale.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Scopri di più su iFOREX.it