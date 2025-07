Previsioni 2025 Moncler - BorsaInside.com

Tra i titoli che più di tutti hanno sofferto per l’annuncio di Trump sui dazi Usa al 30 per cento a partire dall’1 agosto, c’è Moncler. La quotata dei piumini, già poco brillante negli ultimi mesi, ha chiuso la seduta di ieri appena sopra ai 50 euro e oggi galleggia grossomodo sugli stessi livelli. La fase di incertezza non aiuta il trend di lungo termine. Rispetto a un anno fa, infatti, il titolo è deprezzato dell’11 per cento. Almeno in teoria, quindi, i prezzi di ingresso sarebbero anche convenienti…ma serve un assist per rendere quantomeno probabile un rialzo. In un contesto in cui tutto il settore del lusso è più che mai in balia delle indiscrezioni e delle mezze notizie sulla guerra commerciale, trovare spunti interessanti su Moncler non è semplice.

L’inizio della stagione delle semestri di Piazza Affari (è stata la concorrente Cucinelli ad inaugurare l’appuntamento con i suoi ricavi preliminari 2025) potrebbe essere di aiuto. Del resto l’appuntamento con i conti trimestrali è da sempre uno dei motivi di visibilità più significativi per una società quotata visto che può essere sfruttato non solo a diffusione dei risultati avvenuta ma anche nei giorni precedenti cavalcano le previsioni. In entrambi i casi ora anche anche con il nuovo servizio di trading nazionale lanciato dal broker eToro che in un colpo solo ha eliminato i costi di conversione valutaria.

📈 Scopri di più sul trading nazionale di eToro (sito ufficiale)

Le previsioni sull’esercizio 2025 Moncler

Focus, quindi, sulle stime relative all’intero esercizio 2025 di Moncler in vista dell’appuntamento con i conti trimestrali.

Stando al consensus degli analisti aggiornato all’11 luglio 2025 e disponibile sul sito della stessa maison della moda, l’anno dovrebbe chiudersi con ricavi in aumento e un utile netto viceversa in calo. Uno scenario che andrebbe a cristallizzare la fase di forte incertezza che la quotata sta attraversando (assieme a tutto il settore lusso).

Parlando di numeri, i ricavi sono visti a quota 3,15 miliardi di euro, rispetto ai 3,11 miliardi ottenuti nell’esercizio 2024 con un rialzo dell’1,3 per cento mentre il risultato operativo reported viene indicato a quota 915 milioni di euro, con una marginalità del 29,1 per cento. C’è poi l’utile netto che per fine anno dovrebbe attestarsi attorno a 627 milioni di euro, in leggero ribasso rispetto ai 639,6 milioni contabilizzati nell’esercizio 2024.

Volendo tirare le somme, le previsioni sui conti 2025 di Moncler potrebbero si portare visibilità al titolo ma il loro tenore non è tale da dormire sugli allori.

Cosa fare con le azioni Moncler?

Come posizionarsi allora sulle azioni Moncler? Le più recenti valutazioni degli analisti non lasciano molto spazio all’ottimismo. A luglio sono infatti arrivati due downgrade di target price sulla quotata che altro non hanno fatto che allungare la già composita lista di revisioni al ribasso dei prezzi obiettivo. Il punto è che entrambi i donwgrade di target price sono stati accompagnati da rating piuttosto prudenti.

Nel dettaglio da HSBC è arrivato il taglio del target a 55 euro con valutazione a hold mentre da RBC Capital è arrivato il downgrade di prezzo obiettivo a 60 euro con il rating ribadito a market perform. Il prezzo attuale delle azioni Moncler è poco più in alto di 50 euro e quindi, in entrambi i casi, c’è un potenziale di upside. Tuttavia sono le raccomandazioni a suggerire prudenza (in entrambi i casi si tratta di rating neutrali).

La media generale delle 23 valutazioni attive sulle azioni Moncler non ci scosta tanto dalle ultime due raccomandazioni. Il rating medio si può infatti collocare ad accumulare e la buona notizia è che non c’è nessuno a consigliare di vendere. Il target price medio, invece, è leggermente più basso dei 60 euro con un potenziale di rialzo, rispetto alle attuali quotazioni, di oltre il 18 per cento.

Non è male tenendo conto della fase di difficoltà del settore lusso.

Per la cronaca il consiglio di amministrazione di Moncler per l’approvazione della relazione finanziaria del primo semestre 2025 è in agenda il prossimo 23 luglio.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.