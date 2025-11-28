Azioni Moncler - BorsaInside.com

Un rialzo dello 0,8 per cento a quota 57,7 euro è la risposta delle azioni Moncler alla decisione degli analisti di JP Morgan di aumentare il rating. Come spesso accade quando si è dinanzi ad una promozione, quindi, la reazione del mercato è positiva. Quanto basta per portare la progressione su base mensile, in quella che è l’ultima sessione di novembre, al 7 per cento. Il titolo dei piumini ha quindi ripreso il suo trend positivo consolidando così anche la progressione di inizio anno che ora evidenzia un verde del 14 per cento.

Dando un occhio al grafico sull’andamento della quotata negli ultimi mesi, emerge subito come, rispetto a quelli che erano i prezzi di fine agosto, ci sia stato un guadagno di oltre 10 euro! Inutile dire che chi ha avuto l’ardire di comprare in quel momento, ora si ritrova in portafoglio un asset non solo decisamente apprezzato ma dalle prospettive ancora forti come emerge proprio dalla recente valutazione che è stata formulata dagli esperti di JP Morgan.

Broker consigliato (5/5) ✓ N.1 in Italia Deposito minimo ZERO ✔️ Broker regolamentato SCOPRI DI PIÙ Recensioni ✓ N.1 in Italia

✓ Regime Fiscale Amministrato

✓ Buono Amazon fino a 15.000€ * Avviso di rischio * Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Cosa fare con le azioni Moncler secondo JP Morgan?

E allora focalizziamo la nostra attenzione proprio sull’analisi della banca d’affari Usa. La valutazione è arrivata nell’ambito di un report più generale sul settore del lusso. Gli esperti hanno alzato il rating sulle azioni Moncler dal precedente neutral a overweight portando il target price sul titolo da 58 a 70 euro. Una promozione piena da cui si deduce un messaggio ben preciso: il titolo Moncler non è più da attenzionare con prudenza ma è da sovrappesare nel portafoglio di investimento anche perchè con un prezzo obiettivo a 70 euro può vantare un ottimo potenziale di rialzo rispetto a quelle che sono le attuali valutazioni.

La promozionale è frutto di una view più positiva sulle prospettive della quotata dei piumini a seguito dell’approvazione dei conti dei primi nove mesi dell’esercizio 2025.

A tal riguardo ci sembra il caso di ricordare che Moncler ha chiuso il terzo trimestre con ricavi in ribasso dell’1 per cento a quota 616 milioni di euro nonostante un ribasso del wholesale del 4 per cento (dato comunque migliore di quelle che erano le stime degli analisti). Su tutto l’esercizio in corso, Moncler si attende 3.063 milioni di euro, in ribasso dell’1,5 per cento su base annua, e margine Ebit che si dovrebbe attestare al 28,3 per cento.

Broker consigliato (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Più cautela sulle azioni Moncler da UBS

Come siamo sempre soliti ripetere, una valutazione degli analisti presa da sola vuol dire tutto e niente. E’ infatti necessario rapportare il giudizio a quelle che è l’orientamento medio tra gli analisti, procedendo almeno con un raffronto con quelle che sono state le ultime view degli analisti. A tal proposito segnaliamo la recente presa di posizione degli esperti di UBS. Gli analisti svizzeri hanno aumentato il prezzo obiettivo sulle azioni Moncler dal precedente 57 euro a 59 euro, confermando la raccomandazione neutral da tempo in essere. Il messaggio che si evidence da questa valutazione è molto più prudente: dal punto di vista degli esperti svizzeri, le azioni Moncler sono solo da tenere con prudenza e lo stesso loro margine di crescita è molto contenuto essendo il prezzo finale fissato a 59 euro.

Nel report l’accento è stato posto in questo caso sulla capacità di Moncler di fare meglio delle attese in quello che, per il suo giro di affari, è il migliore periodo dell’anno (ossia il quarto trimestre e il primo trimestre) essendo invece il momentum più debole nel secondo e terzo trimestre. Moncler, secondo UBS, ha ribadito la sua posizione di leadership tra i brand invernali. Da qui la decisione di rivedere al rialzo il target price confidando quindi un un ulteriore apprezzamento della quotata nonostante il buon trend già messo a segno nel 2025.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com